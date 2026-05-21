AI-ügynökökkel hódít a pillanatok alatt unikornissá vált startup, betörtek Magyarországra is

A Wonderful meglepően rövid idő alatt vált unikornissá, egyik sikeres finanszírozási kört a másik után zárva. Alig több mint egy év alatt 286 millió dollárnyi forrást gyűjtöttetek össze. Hogyan néz ki az az üzleti modell, amely ilyen gyorsan megnyerte a befektetőket?

Vedran Bajer: A Wonderfult Bar Winkler (vezérigazgató) és Roey Lalazar (műszaki igazgató) alapította 2025 elején. Az alapgondolat élesebb volt, mint a legtöbb versenytársunké a piacon, mivel a Wonderful az Agentic AI köré épült - autonóm ügynökök, amelyek ténylegesen elvégzik a munkát a háttérrendszereken belül.

Az összetett, erősen szabályozott piacokra és a "nehéz" nyelvekre specializálódtunk, amelyeket az angol központú platformok gyakran elhanyagolnak. Üzleti modellünk a legnehezebb nyelvi és szabályozási akadályok megoldására épül. Gyorsan több mint 30 telephelyet nyitottunk és számos országban megjelentünk Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, a Közel-Keleten és Afrikában, bizonyítva, hogy a mély lokalizációval kapcsolatos megközelítésünk ott is működik, ahol mások nehézségekkel szembesülnek.

Ami szerintem bármilyen bemutatkozó előadásnál többet mond, az az ügyfelek viselkedése az ügynökök telepítés után. Vállalati ügyfeleink több mint 70%-a az első 90 napon belül további munkafolyamatokra is kiterjeszti a platform használatát. Nem azért, mert mi erőltetjük ezt, hanem mert a megtérülés hozza meg számukra a döntést. A teljesítménymutatók visszaigazolnak minket: 80% feletti az önkiszolgálási arány (containment rate – a szerk.) az érett fázisban lévő rendszereinknél, az ügyintézési idő pedig akár 60%-kal is csökkenhet.

A makrokörnyezet is számít. A McKinsey 2025 végén készült State of AI felmérése szerint tízből közel kilenc vállalat legalább egy üzleti funkcióban alkalmazza az AI-t, de 94%-uk azt állítja, hogy nem realizált jelentős értéket ezekből a beruházásokból. Mi éppen ennek a szakadéknak az áthidalásán dolgozunk.

Vedran Bajer a Wonderful magyarországi, balti és adriai régióért felelős ügyvezető igazgatója. A Wonderful egy „unikornis" mesterséges intelligencia (AI) startup, amely segít a vállalatoknak az AI-tec …

Hol tart most a cég a skálázódás útján, és mik a következő üzleti és növekedési célok?

Vedran Bajer: Jelenleg a hiper-növekedés fázisában vagyunk, de szeretném pontosítani, hogy ez mit jelent a régió számára, mert a "hiper-növekedés" egyike azoknak a kifejezéseknek, amely a technológia területén értelmét vesztette.

Globálisan a Wonderful nyolc hónap alatt több mint 30 piacra jutott el. Úgy tervezzük, hogy az év végére 900 alkalmazottunk lesz, és kevesebb mint egy év alatt jutottunk el a magvető forrásbevonástól a B sorozatig. Az én feladatom az, hogy biztosítsam, hogy Magyarország, az Adria és a Baltikum is megkapja azt a kiszolgálási minőséget, amit a világ többi részén tudunk biztosítani.

Magyarország esetében aktív tárgyalásokat folytatunk a banki, biztosítási és távközlési vállalatokkal, az első operatív integrációkat pedig 2026 harmadik negyedévére tervezzük.

A magyarországi helyi csapat kiépítése is folyamatban van, a Forward Deployed Engineers és Deployment Strategists a helyszínen dolgozik, nem pedig repülővel érkezik. Magyarul beszélő, az ügyfél irodáiba beágyazott, a telepítés során valós döntések meghozatalára jogosult munkatársakat biztosítunk. A modell csak akkor működik, ha az ügyfél CTO-ja mellett ülő emberek felelősek az eredményért.

Magyarországon túl a regionális terv szerint az Adria, a Baltikum és Közép-Európa olyan piacok folyosóját alkotja, amelyek két közös jellemzővel rendelkeznek: nyelvileg összetettek, és az angol nyelvű AI-szolgáltatók és partnerek nem szolgálják ki őket kellő mértékben. Magyarország ennek a folyosónak a harmadik szakasza, és itt várjuk a legmeredekebb vállalati bevezetési görbét a következő 12 hónapban.

Jelenleg mely piacokon vannak jelen, és melyekre tervezik a belépést?

Vedran Bajer: A lábnyomunk valóban globális, több mint 30 irodát fed le, még több piacon. Az én fókuszom az adriai régióra, a Baltikumra és most Magyarországra összpontosul. Hivatalosan 2026 májusában léptünk be a magyar piacra. Azért vagyunk itt, hogy építsünk, nem azért, hogy eladjunk. Magyarország üzleti vezetése pragmatikus és technikailag művelt - pontosan az a fajta piac, ahol a Wonderful az eredmények felmutatásával, nem pedig a reklámozással szerezheti meg a helyét.

Az igazi versenyképességi előnyt a mesterséges intelligencia területén nem azokon a piacokon lehet kiépíteni, ahol a nyelvezet egyszerű és a szabályozási környezet ismerős. Hanem itt - olyan piacokon, ahol mindkettő nehéz. Ha képesek vagyunk olyan ügynököket építeni, amelyek hibátlanul működnek magyarul, horvátul, litvánul, 20 éves banki alaprendszereken, a DORA és a GDPR hatálya alatt egyszerre - akkor bárhol képesek vagyunk ilyeneket építeni. Ez a logika.

Hányan dolgoznak jelenleg a cégnél, és milyen célokat tűztetek ki ezen a területen?

Vedran Bajer: Jelenleg körülbelül 500 fős a csapatunk, és egyértelmű célunk, hogy az év végére elérjük a 900 főt. A filozófiánk azonban az, hogy lassan és csak a legjobbakat vesszük fel. Nagyon szelektívek vagyunk, és olyanokat keresünk, akik "High Agency" gondolkodásmóddal rendelkeznek - olyan egyéneket, akik teljes mértékben magukénak érzik a problémát, amíg meg nem oldjuk.

Magyarországon kifejezetten a legmagasabb szinten teljesítő integrációs specialistákat, mérnököket keresünk. Ezek a pozíciók a magas szintű mérnöki és üzleti stratégia metszéspontjában helyezkednek el, biztosítva, hogy a mesterséges intelligencia-ügynökeink tökéletesen alkalmazkodjanak a helyi környezethez és nyelvhez - ők a "kulturális fordítók", akik biztosítják, hogy a mesterséges intelligencia megértse egy budapesti székhelyű bank sajátos üzleti logikáját.

Mondok egy konkrét példát. Amikor 2025 szeptemberében elindítottuk az adriai műveletet, nem volt irodám, nem voltak folyamataim, nem volt márkaismertségem a régióban. Az első értékesítési alkalmazottam nem várta meg a marketinganyagokat a központból. Ő maga fordította le az esettanulmányokat, igazította azokat a helyi árképzéshez, és anélkül kezdett el találkozókat foglalni, hogy nekem azt kellett volna mondanom, hogy "mehet". A bevetési csapataim olyan problémákat oldanak meg, amelyekről talán soha nem is hallanék. Ez az egyetlen profil, amit felveszünk, és így néz ki ennek a régiónak a vezetése.

Milyen lehetőségeket lát a magyar piacon és a régiónkban? Milyen méretű és profilú vállalatokat céloznak meg az értékteremtő ajánlatukkal?

Vedran Bajer: A magyar piac ideális a Wonderful számára, mert a döntéshozók számára a hatékonyság fontosabb, mint a hype. Olyan komplex ágazatokban működő nagyvállalati rendszereket célzunk meg, mint a banki, biztosítási és távközlési szektor - olyan szervezeteket, amelyek hatalmas adatmennyiséggel és szigorú megfelelési követelményekkel foglalkoznak. Olyan partnerre van szükségük, aki nem csak egy eszközt kínál, hanem érti a nehéz feladatokat, amelyek a mesterséges intelligencia örökölt infrastruktúrába való integrálásával járnak.

Értékajánlatunk konkrét: mi kezeljük a nyelvet, a szabályozást és az integrációt, így a partner a növekedésre összpontosíthat. A magyar az egyik legösszetettebb nyelv Európában. Egy ügyfél, aki olyasmit hall, ami rosszul hangzik, már nem bízik meg bennünk. Architektúránkat natívan a magyar nyelvre építettük.

A Gartner szerint a banki és a biztosítási szektorban megkérdezettek 79%-a növeli a mesterséges intelligenciára szánt költségvetését 2026-ban, és mintegy 30%-uk tervez 25%-os vagy annál nagyobb növekedést 2025-re. A magyar intézmények számára most nem az az igazi kérdés, hogy beruháznak-e - hanem az, hogy vezetnek-e a piacon vagy követik az élen járókat.

A szabályozott szektorokban - például a banki és biztosítási piacon - milyen egyedi kihívásokkal kell szembenézniük az AI-ügynökök bevezetése során?

Vedran Bajer: Ezekben az ágazatokban a belépési korlátot nem az AI jelenti, hanem a bizalom és a biztonság. Az adatszuverenitás és a helyi szabályozásoknak való megfelelés nem lehet kérdés. A mi kihívásunk gyakran az, hogy eloszlassuk azt a mítoszt, miszerint az AI egy fekete doboz, amely adatokat szivárogtat ki. A Wonderful ügynökei az ügyfél biztonságos környezetében működnek. A GDPR-nak eleve megfelelünk, és igazodunk a pénzügyi szektorbeli ügyfeleink által működtetett uniós szabályozási keretekhez, beleértve a DORA-t is. A biztonsági és megfelelőségi rendszerünket úgy építettük fel, hogy átmenjen azokon a felülvizsgálatokon, amelyeket a szabályozott ügyfelek minden szerződés előtt lefuttatnak. Minden ügyfél teljesen elszigetelt műszaki környezetben működik - a partnerünk adatai csak az ő ügynökét képezik, és senki másét.

A nehéz nyelvi problémát is megoldjuk, biztosítva, hogy egy AI-ügynök ugyanolyan jól megértse a magyar pénzügyi árnyalatokat, mint egy vezető szakértő. De a compliance architektúra az, ami egyáltalán lehetővé teszi a telepítést. Még soha nem buktunk el biztonsági vagy megfelelőségi felülvizsgálaton egy pénzintézetnél sem.

Milyen eredményeket lehet elérni az AI-ügynökök alkalmazásával a vállalati szegmensben? Meg tudna osztani néhány sikeres felhasználási esetet és teljesítménymutatót a saját projektjeiből?

Vedran Bajer: Azt látjuk, hogy a vállalati ügyfelek a manuális folyamatokról 80%-ban automatizálásra váltanak bizonyos back-office munkafolyamatokban. Ez nem a sebességről szól, hanem a pontosságról és a létszámnövelés nélküli skálázhatóságról. Amint a platformot integráltuk, az új ügynökök a meghatározott use case-ektől hónapok helyett napok és hetek alatt jutnak el az éles üzemig, nem pedig a legtöbb vállalat által megszokott több negyedéves időkereteken belül.

Konkrétan a pénzügyi szektorból egy példa, hogy egy bank, amely vitatott tranzakciókkal, szerződésmódosításokkal vagy számlakérdésekkel kapcsolatos bejövő hívásokat kezel, a legtöbb esetben anélkül tudja megoldani a problémát, hogy egyetlen emberi beavatkozás történne az ügyben. A mesterséges intelligencia-ügynök közvetlenül hozzáfér a banki alaprendszerhez, végrehajtja a műveletet, megerősítést kér az ügyféltől és percek alatt lezárja az ügyet.

Egy másik, a magyar piac számára fontosabb példa a biztosítási kárigények elbírálása és feldolgozása. Egy közepes méretű európai biztosító, amellyel együtt dolgozunk, az első kárbejelentéses kárigényeket call center ügynökök, e-mailek és egy régi munkafolyamat-eszköz kombinációjával kezelte. A kárigény bejelentésétől az első intézkedésig átlagosan több mint 48 óra telt el. A bevezetést követően az ügynök minden csatornán keresztül kezeli a beérkezést, ellenőrzi a dokumentációt, kereszthivatkozásokat készít a biztosítási feltételekre, jelzi a csalásra utaló jeleket, és csak a valóban összetett eseteket továbbítja az ügyet az emberi kárrendezőknek. Az első intézkedés a kárigények többségénél már 30 perc alatt megtörténik. A humán csapat nem csökkent. Feljebb kerültek az értékláncban, és a vitatott kárigényeket, a nagy károkat és az olyan ügyfélkapcsolatokat kezelik, amelyeknél valóban szükség van egy emberre a vonal másik végén.

A minta a pénzügyi alágazatokban is megismétlődik. A bankszektorban ez a vitarendezés és a számlakiszolgálás. A biztosításban a kárigények és a biztosítási kockázatvállalás támogatása. A vagyonkezelésben az ügyféljelentések és az ügyfélbevezetés. A közös pont ugyanaz: nagy volumenű, nagy bonyolultságú munkafolyamatok, ahol a rossz válaszok ára valós, és ahol a szabályozási és nyelvi környezet hibákat okozhat. Pontosan ez az a terület, ahol a legtöbb AI-szállító csendben elbukik, mi erre a területre építettük a platformot.

Milyen üzleti problémák és automatizálási feladatok megoldására nem képesek még az AI-ügynökök?

Vedran Bajer: Az AI-ügynökök végrehajtásra fejlesztett erőművek, de nem helyettesítik az emberi stratégiát, empátiát vagy komplex etikai ítéletalkotást. Az utasítások követésében jeleskednek - egy magas szintű célt vesznek alapul, és végrehajtják az ahhoz szükséges 50 lépést. Azt azonban nem tudják meghatározni, hogy mi legyen ez a cél.

Egy vállalatnak továbbra is szüksége van a legjobb emberi elmékre, hogy kormányozzák a hajót. Az ügynökök a valaha volt leghatékonyabb legénységet jelentik. Egy mesterséges intelligencia-ügynök azonban csak annyira jó, mint a folyamat, amelyre épül.

Ha a belső munkafolyamat hibás, az ügynök automatizálni fogja a hibás munkafolyamatot. A gyorsabb középszerűség nem átalakulás. Pontosan azért töltünk jelentős időt a telepítés előtti folyamatfeltérképezéssel, mert láttuk, mi történik, ha ezt a lépést kihagyjuk. Ezért pozícionáljuk magunkat stratégiai partnerként, nem pedig beszállítóként. Azok a vállalatok, amelyekkel Magyarországon dolgozunk, olyan kapcsolatot kapnak, amely inkább hasonlít egy hosszú távú technológiai partnerségre, mint egy beszerzési szerződésre. Nem tranzakciós kapcsolatokat keresünk, hogy aztán nyugodtan elsétáljunk a nem megfelelő üzletektől.

Ahogy a technológiai igazgatónk és társalapítónk, Roey Lalazar fogalmaz: az ügynök csak annyira erős, mint a körülötte lévő béklyó. Az értékelési infrastruktúrába és az öngyógyító rendszertervezésbe ugyanolyan nagy mértékben fektetünk be, mint magukba az ügynökökbe. Ez különbözteti meg a demót a valós működéstől, és ez az, amit a piac nagy része még nem épített meg.

Ezért is számít az időzítés. Ma a szervezeteknek csak 17%-a telepített AI-ügynököket az éles üzembe, ami azt jelenti, hogy a legtöbb vállalat még abban a szakaszban van, amikor a folyamatot még a skálázás előtt rendbe tudják hozni. Ez az ablak nem marad nyitva a végtelenségig.

Hogyan lehet az AI-ügynököket integrálni egy vállalat belső működésébe? Milyen szervezeti fejlesztésekre, változtatásokra van szükség ahhoz, hogy az ügynökök hatékonyan tudjanak dolgozni az emberi munkatársak mellett?

Vedran Bajer: Az integráció legalább annyira kulturális váltás, mint technikai jellegű. Olyan magas szintű kultúrára van szükség, ahol az emberek szívesen válnak az intelligens ügynökök felügyelőjévé. Ezért telepítjük mérnökeinket közvetlenül az ügyfeleink irodáiba, ahol segítenek a munkafolyamatok átalakításában. A cél egy olyan "ember a hurokban" rendszer, ahol az AI a nehéz feldolgozási feladatokat végzi, az emberi személyzet pedig a nagy értékű döntéshozatalra összpontosít.

Amikor az ismétlődő interakciók nehéz terhei átkerülnek egy ügynökre, a csapata nem végezheti ugyanazt a munkát lassabban. A valóban összetett eseteket kell kezelniük, ügyfélkapcsolatokat kell építeniük, és a kivételeket kell kezelniük az ügynök által biztosított teljes kontextussal.

Az általunk belsőleg használt mérce a felhasználás érettségére, amikor az ügyfél csapata már elkezdi az ügynököt kollégaként kezelni, ahelyett, hogy megpróbálná megkerülni. Ekkor már nem projektről van szó, hanem az ügynök az infrastruktúra részévé vált. Vannak ügyfeleink, akik hat hét alatt elérték ezt a pontot. Soha nem volt olyan ügyfelünk, aki elérte volna ezt a pontot, de aztán mégis visszatért volna a bevezetés előtti állapotba.

A hosszabb távú kép még érdekesebb. Az első ügynököt együtt telepítjük, és az Agent Builder segítségével az ügyfelek végül saját ügynökhálózatot építenek és kezelnek kódolási szakértelem nélkül. Egyetlen felhasználási esettel kezdik, de nem sokáig marad ez így. A többség 90 napon belül már arra épít, amit közösen telepítettünk. Egy éven belül a legjobb ügyfelek már ténylegesen saját AI-műveleteket végeznek, és mi csak az infrastruktúra rétegét képezzük, nem pedig a szűk keresztmetszetet. Ez az a modell, amely mentén Magyarországon is építkezünk.

Címlapkép: Vedran Bajer, a Wonderful ügyvezető igazgatója Magyarországon, a Baltikumban és az Adriai-régióban Fotó: Wonderful

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.