Átalakul az egyetemek működése, de az időhiány nem várt problémákat vetett fel

Az előterjesztés értelmében az állam visszavenné az alapítványok alapítói jogait, így a magánkézbe kiszervezett vagyon visszaszállna a nemzeti vagyonba, a kormány pedig akár meg is szüntethetné ezeket a szervezeteket. A kérdés rendezése nem tűr halasztást, mivel a befagyasztott uniós pénzek legnagyobb részének, a 10,4 milliárd eurós Helyreállítási Alap forrásainak lehívására vonatkozó végső határidő ugyanis augusztus végén lejár, a reform nélkül pedig hazánk nem juthat hozzá a pénzekhez. Ezért legkésőbb a nyár közepéig módosítani kell a vonatkozó jogszabályokat.
A KEKVA-rendszer alapproblémája, hogy az állam törvényi úton, közvagyonból hozott létre magánjogi szereplőket.
Ezeknek a vezető testületeibe ráadásul kezdetben politikusok és kormányközeli üzletemberek is beültek - írja a Telex. A magánvagyon-kezelés logikája súlyosan sértette az egyetemi autonómiát, aminek következtében az Európai Unió kizárta az érintett hazai intézményeket az Erasmus+ és a Horizont Európa programokból. A modellváltásnak ugyanakkor vitathatatlan előnyei is voltak. Az állami költségvetési szabályok alóli mentesülés rugalmasabb gazdálkodást, teljesítményalapú, magasabb bérezést és szorosabb vállalati együttműködéseket tett lehetővé.
Szakértők szerint az egyetemek jövőjét illetően a legreálisabb forgatókönyv egy kétlépcsős megoldás lenne - áll a Telex cikkében.
Az azonnali visszatérés a régi, merev állami fenntartáshoz egyértelmű visszalépést jelentene, egy teljesen új rendszer kidolgozására pedig a szoros határidők miatt nincs esély.
Az időszűke miatt első körben a KEKVA-kat tisztán egyetemfenntartó szervekké alakítanák, megfosztva őket a vagyonkezelői funkciójuktól, ezzel párhuzamosan pedig helyreállítanák az intézményi autonómiát, ami ismét megnyitná az utat az uniós források előtt. A végleges irányítási modellt a következő egy-két évben, maguknak az egyetemeknek a bevonásával dolgoznák ki.
Maguk a felsőoktatási intézmények is lépéskényszerben vannak, és nyitottak a változásra. A Budapesti Corvinus Egyetem oktatói a folyamatos és kimerítő stratégiai irányváltások miatt egyenesen az alapítványi működés megszüntetését követelték. Az egyetem vezetése ezzel szemben egy öttagú, belső fenntartói testület felállítását javasolja, igazodva az európai normákhoz. Hasonlóan gondolkodik a Semmelweis Egyetem is, amely az úgynevezett osztrák modellt tartaná ideálisnak. Ebben a felállásban egy külső alapítvány helyett egy egyetemen belüli testület hozná meg a stratégiai döntéseket, és ez képviselné az intézményt a kormánnyal szemben is.
A többi nagy intézmény – köztük a szegedi, a pécsi, a debreceni, az óbudai és a győri egyetem – alapvetően üdvözli az uniós elvárásoknak megfelelő jogharmonizációt. Számukra ugyanis létfontosságú a nemzetközi hálózatokba való visszakapcsolódás és az Erasmus+ program újraindítása.
Abban viszont szinte minden egyetemi vezetés egyetért, hogy a hagyományos, kötött államháztartási rendszerbe való visszatérés évtizedes lemaradást okozna.
Határozott álláspontjuk, hogy az új modellnek – bárhogyan is hívják majd – meg kell őriznie az eddigi rendszer pénzügyi rugalmasságát, valamint a többéves, kiszámítható finanszírozás előnyeit.
Címlapkép forrása: corvinus egyetem
