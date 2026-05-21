Az AutoWallis is megszenvedte az erős forintot, javuló hatékonyság mellett lett veszteséges a cég

Vegyes első negyedévet zárt az AutoWallis, a bevétel kismértékben csökkent, az eladott autók száma is enyhén visszaesett, miközben a működési hatékonyság javulása már látszik a számokon. Az EBITDA kétszámjegyű ütemben nőtt, a bruttó árrés javult, a nettó eredmény viszont veszteségbe fordult, elsősorban a kedvezőtlen árfolyamhatások, az újonnan indított márkák, kereskedések és üzletfejlesztések induló időszakot terhelő kezdeti költségei, valamint a közös vezetésű vállalkozások gyengébb teljesítménye miatt.

Kevesebb autót adott el az AutoWallis, de nem mindenhol volt visszaesés

Az AutoWallis összesen 11 602 gépjárművet értékesített 2026 első negyedévében, ami 1,8 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A fő szám mögött ugyanakkor eltérő mozgások látszanak, a nagykereskedelmi üzletágban 5,8 százalékkal, 7676 darabra csökkent az értékesítés, miközben a kiskereskedelemben 7 százalékos növekedéssel 3926 darabra emelkedett az eladott autók száma.

A nagykereskedelmi visszaesést részben bázishatás magyarázza, tavaly ugyanis az első negyedévben 540 tűzkáros autó csomagban történő értékesítése dobta meg a darabszámot. Ennek kiszűrésével az üzletág már közel 1 százalékos növekedést mutatott volna. Márkaszinten nagy volt a szórás, az Opel 21 százalékos növekedést ért el, a KGM viszont érdemben visszaesett, amit a társaság a kínai gyártók erősödő versenyével és a korábban felhalmozott márkakereskedői készletek leépítésével magyarázott.

A kiskereskedelmi üzletág ezzel szemben kifejezetten erős negyedévet zárt. Az újautó-értékesítés 9,9 százalékkal bővült, Magyarországon 6 százalékkal, Csehországban 13 százalékkal, Szlovéniában pedig 24 százalékkal nőtt az eladott autók száma. Ez azért is lényeges, mert a magasabb újautó-értékesítés később az aftersales és szerviztevékenységnek is támaszt adhat. A szervizórák száma már az első negyedévben is emelkedett, 1,6 százalékkal 81 762 órára nőtt.

Javult az EBITDA, de veszteség lett a vége

Az AutoWallis 104,8 milliárd forintos árbevételt ért el 2026 első negyedévében, ami 2,3 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest. A bevétel enyhe csökkenése mögött részben bázishatás áll, hiszen tavaly az első negyedévben a társaság egyszeri jelleggel tűzkáros autókat értékesített, ami emelte az összehasonlító bázist. A cég szerint ennek kiszűrésével a konszolidált árbevétel lényegében a tavalyi szint közelében alakult.

A működési eredménysoron viszont már jobb képet mutatott a cég. Az EBITDA 13,2 százalékkal, 3,7 milliárd forintra nőtt, az EBITDA-marzs pedig 3,0 százalékról 3,5 százalékra javult. Ebben fontos szerepe volt annak, hogy a bruttó árrés 18,6 százalékról 20,1 százalékra emelkedett, miközben a működési költségek összességében kontroll alatt maradtak.

Az alsó soron viszont már nem látszott ez a javulás. Az AutoWallis 509 millió forintos nettó veszteséget könyvelt el az első negyedévben, szemben az egy évvel korábbi 639 millió forintos nyereséggel.

A teljes átfogó eredmény 639 millió forintos veszteséget mutat, szemben a bázisidőszak 315 forintos nyereséggel.

Az EPS mínusz 0,95 forint lett, míg tavaly még 1,21 forint volt.

A visszaesés fő oka nem az alapműködésben keresendő.

Az EBIT 11 százalékkal, 1,7 milliárd forintra nőtt, a pénzügyi eredmény azonban jelentősen romlott. A pénzügyi bevételek és ráfordítások nettó egyenlege 1,4 milliárd forintos veszteséget mutatott, miközben az árfolyamkülönbözetből származó eredmény mínusz 352 millió forint volt az egy évvel korábbi 262 millió forintos pozitívum után.

Emellett érdemi negatív hatást jelentett a közös vezetésű vállalkozások eredménye is. Ezekből 264 millió forintos veszteség jutott az AutoWallisra, miközben tavaly még 313 millió forintos pozitív hozzájárulást mutatott ez a sor. A romlást a menedzsment elsősorban az XPENG bevezetésének kezdeti költségeivel, valamint a romániai Nissan-operáció veszteségével magyarázta.

Szegmensek

Üzletági szinten a kiskereskedelem volt a negyedév egyik stabilabb pontja. Az üzletág árbevétele 4 százalékkal, 58,3 milliárd forintra nőtt, ezzel már meghaladta a nagykereskedelmi üzletág bevételét. A kiskereskedelmi darabszám 7 százalékkal emelkedett, az újautó-értékesítés pedig 9,9 százalékkal bővült. Magyarországon 6 százalékos, Csehországban 13 százalékos, Szlovéniában 24 százalékos növekedést ért el a cég.

Az EBITDA ugyanakkor érdemben nem változott, 1,52 milliárd forinton alakult az egy évvel korábbi 1,53 milliárd forint után, miközben az EBITDA-marzs 2,7 százalékról 2,6 százalékra mérséklődött. Vagyis a volumen- és árbevétel-növekedés profitoldalon egyelőre nem jelent meg látványosan, amit a társaság szerint a működési költségek emelkedése és az új kiskereskedelmi egységek induló költségei magyaráztak. Az adózás előtti eredmény ennél nagyobb mértékben esett vissza, ebben a magasabb készletállományhoz és bérelt ingatlanokhoz kapcsolódó kamatráfordítások, valamint a közös vezetésű vállalkozások vesztesége is szerepet játszott.

A nagykereskedelem árbevétele ezzel szemben 10 százalékkal, 44,2 milliárd forintra csökkent. A darabszám 5,8 százalékkal esett vissza, de a tavalyi egyszeri, 540 darabos tűzkárosautó-értékesítés hatását kiszűrve már közel 1 százalékos növekedést mutatott volna az üzletág.

A szegmens eredménytermelése ugyanakkor javult, az EBITDA 1,4 milliárd forintra nőtt az egy évvel korábbi 1,0 milliárd forintról, az EBITDA-marzs pedig 2,1 százalékról 3,2 százalékra emelkedett. Ez arra utal, hogy a visszaeső árbevétel ellenére kedvezőbb lett az árréstartalom, miközben a költségbázis nagyságrendileg stabil maradt. Az adózás előtti eredményt viszont már lerontották a kedvezőtlen árfolyamhatások és a közös vezetésű vállalkozások gyengébb teljesítménye.

A márkák között nagy volt a szórás. Az Opel kifejezetten jól teljesített, éves alapon 21 százalékos darabszámnövekedést ért el, a KGM viszont jelentősen visszaesett. A cég ezt a kínai versenytársak által erősített árversennyel, valamint a korábban felgyűlt márkakereskedői készletek leépítésével magyarázta. A menedzsment szerint a KGM újrapozicionálása és a kereskedelmi kampányok hatása a második negyedévtől jelenhet meg a számokban.

A mobilitási szolgáltatásoknál folytatódott a növekedés. Az üzletág árbevétele 23 százalékkal, 2,4 milliárd forintra nőtt, amit a nagyobb flottaméret és a hosszú távú bérbeadási tevékenység bővülése támogatott. Az átlagos flottaméret 5,4 százalékkal, 3981 darabra emelkedett, a bérleti események száma 7,2 százalékkal, a bérleti napok száma 12,2 százalékkal nőtt.

Az EBITDA 760 millió forint volt, szemben az egy évvel korábbi 719 millió forinttal, vagyis mérsékelt növekedést ért el az üzletág. A marzs ugyanakkor 29,8 százalékról 27,3 százalékra csökkent. Az adózás előtti eredmény továbbra is negatív volt, mínusz 256 millió forintot tett ki, ami kis romlás a tavalyi mínusz 225 millió forinthoz képest. A társaság szerint a rent-a-car üzletág szezonálisan gyengébb időszaka, az erősebb forintárfolyam és a káreseményekhez kapcsolódó leírások is rontották az eredményt, miközben a flottaszolgáltatásoknál már javulás látszott.

A növekedési sztori tovább él, de a felfutás költséges

Stratégiai oldalon az AutoWallis tovább építi a regionális márkaportfólióját. Áprilisban a társaság importőri megállapodást kötött a Geelyvel az osztrák piacra, emellett a Salvador Caetano Csoporttal közösen Romániában is megszerezte az Xpeng importőri jogait. Ezzel Magyarország, Szlovénia és Horvátország után már a negyedik országban indulhat el az elektromos kínai márka bevezetése.

A növekedés ugyanakkor rövid távon költségekkel jár. A frissen indított márkák, az Xpeng és a Nissan romániai operációja egyelőre inkább terhelik az eredményt, miközben a nagykereskedelmi üzletág egyes volumenmárkáinál a korábbi magas árrések normalizálódása is látszik.

A mérleg alapján a társaság likviditási helyzete továbbra is stabil, a pénzeszközállomány 19 milliárd forint fölött volt a negyedév végén. A készletek átmeneti növekedése miatt ugyanakkor a nettó adósság is emelkedett, a nettó adósság/EBITDA mutató 4,61-re nőtt. A készletfinanszírozási és IFRS 16 hatások nélküli mutató ennél jóval alacsonyabb, 1,12 volt.

Ormosy Gábor, az AutoWallis Csoport vezérigazgatója az első negyedéves eredmény kapcsán elmondta, hogy az árbevétel és a nyereség megtorpanása, illetve visszaesése elsősorban egyszeri hatásokkal magyarázható. Kiemelte, hogy a növekvő verseny mellett érdemben javult a vállalat működési hatékonysága, részben az értékesítési bruttó árrés 8 százalékos emelkedésének, részben a tavaly bevezetett, jórészt a gyors növekedésre reagáló hatékonyságjavító intézkedéseknek köszönhetően. A társaság 2025-ben megvalósított fejlesztései, az új kereskedések nyitása, valamint a portfolióba bevont új márkák a következő időszakban egyre nagyobb mértékben járulhatnak hozzá először az árbevétel, majd a nyereség növekedéséhez is.

A befektetők számára fontos üzenet, hogy a menedzsment szerint

a korábban kitűzött stratégiai célok teljesíthetőek, az eredmények stabil alapot adnak a növekedési stratégia folytatására.

Az AutoWallis árfolyama az elmúlt hónapokban csökkenő pályán mozgott, idén mindössze 0,3 százalékot emelkedett a papír, miközben a BUX index 18,4 százalékos pluszban van.

