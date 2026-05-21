Esnek a tőzsdék Amerikában

A tengerentúlon egyelőre mérsékelt elmozdulásokat látunk, de mindhárom vezető tőzsdeindex a negatív tartományban jár. A Dow Jones 0,16%-ot, az S&P 0,32%-ot esett, ezalatt a Nasdaq 0,41%-kal került lejjebb.

Az eladói nyomás azok után újult ki, hogy az olajár megint emelkedni kezdett, miután a Reuters jelentése Teherán keményebbé váló álláspontját jelezte a Washingtonnal folytatott tárgyalásokon.

A jelentés csökkentette az amerikai-iráni tárgyalások előrehaladásával kapcsolatos várakozásokat, és újjáélesztette a Hormuzi-szoros körüli elhúzódó zavarokkal kapcsolatos aggodalmakat, amely a globális olajellátás kritikus útvonala.