  • Megjelenítés
Felfüggesztette a Metropol kiadását a Mediaworks, a végleges megszűnés sem lehetetlen
Üzlet

Felfüggesztette a Metropol kiadását a Mediaworks, a végleges megszűnés sem lehetetlen

Portfolio
Szerdától ideiglenesen felfüggesztette a Mediaworks a Metropol című ingyenes fővárosi napilap nyomtatott kiadását. A terjesztők és az újságok eltűntek az utcákról, több ponton pedig már az önkiszolgáló osztódobozokat is elszállították - írta a HVG.

Bár a lap közösségi oldalán továbbra is jelennek meg új tartalmak, a hétköznapokon megjelenő nyomtatott újság jelenleg nem elérhető.

A kiadóvállalat ügyfélszolgálata megerősítette a kiadás felfüggesztésének tényét,

ennek okairól és a leállás várható időtartamáról azonban nem adtak tájékoztatást.

A változás szerda reggel vált nyilvánvalóvá, amikor a megszokott csomópontokról hiányoztak a lapterjesztők, a tárolók pedig üresen maradtak. A leállást támasztja alá az is, hogy a Metropol Facebook-oldalán a korábbi gyakorlattal ellentétben sem szerda, sem csütörtök hajnalban nem tették közzé az aznapi címlapot.

Még több Üzlet

Átalakul az egyetemek működése, de az időhiány nem várt problémákat vetett fel

Unikornisok helyett zebrák? Kapitány István ígérete szép, de a recept hiányzik

Lemondott a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) elnöke

Mivel több helyszínről már magukat a terjesztődobozokat is leszerelték, a szüneteltetés valószínűleg hosszabb ideig is eltarthat.

Hasonló forgatókönyv zajlott le 2016-ban is. Ekkor a Mediaworks a Népszabadság kiadását függesztette fel "ideiglenesen", ami végül a napilap végleges megszűnéséhez vezetett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből
Csak a kormányváltás és a brüsszeli jóindulat mentette meg Magyarországot az uniós kalodától
Nagyot mentek az amerikai tőzsdék az Nvidia jelentése előtt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility