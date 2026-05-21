Felfüggesztette a Metropol kiadását a Mediaworks, a végleges megszűnés sem lehetetlen

Bár a lap közösségi oldalán továbbra is jelennek meg új tartalmak, a hétköznapokon megjelenő nyomtatott újság jelenleg nem elérhető.

A kiadóvállalat ügyfélszolgálata megerősítette a kiadás felfüggesztésének tényét,

ennek okairól és a leállás várható időtartamáról azonban nem adtak tájékoztatást.

A változás szerda reggel vált nyilvánvalóvá, amikor a megszokott csomópontokról hiányoztak a lapterjesztők, a tárolók pedig üresen maradtak. A leállást támasztja alá az is, hogy a Metropol Facebook-oldalán a korábbi gyakorlattal ellentétben sem szerda, sem csütörtök hajnalban nem tették közzé az aznapi címlapot.

Mivel több helyszínről már magukat a terjesztődobozokat is leszerelték, a szüneteltetés valószínűleg hosszabb ideig is eltarthat.

Hasonló forgatókönyv zajlott le 2016-ban is. Ekkor a Mediaworks a Népszabadság kiadását függesztette fel "ideiglenesen", ami végül a napilap végleges megszűnéséhez vezetett.

