Fontos bejelentés jött Iránból - Azonnal reagálnak a tőzsdék

Ezt követően Ázsiában a japán tőzsde pattant nagyot reggel, Európában viszont visszafogott mozgásokkal indult a nap, amiből délutánra esés következett, miután Irán legfelsőbb vezetője utasítást adott az ország vezetőinek arra, hogy mindenképp akadályozzák meg, hogy az ország dúsított uránkészlete külföldre kerüljön, ez pedig újra felerősítette az aggodalmakat.
A magyar tőzsdén is óvatos a hangulat, nagyot esett viszont az OTP, ami annak tudható be, hogy mától osztalékszelvény nélkül forognak a bank papírjai.
Kis ugrás az olajban
Az iráni bejelentés hatására pillanatok alatt ugrott az olajár. A délelőtti mélyponthoz képest a Brent árfolyama most 2,5. A tegnap esti záróértékéhez képest pedig mintegy 1,6 százalékos pluszban van.
Lefelé tart Európa
A tegnapi fellélegzés nem tartott sokáig, ismét lefelé vették az irányt a vezető indexek Európában. A német DAX, a francia CAC, illetve az angol FTSE egyaránt 0,7 százalékos csökkenésében van.
A nap korábbi szakaszában látottakhoz képest a magyar tőzsdén is fogytán a lendület, a BUX azonban még mindig visszafogott, 0,2 százalékos emelkedésben van.
Parancsot adott Irán legfőbb vezére: úgy néz ki, borulnak a béketárgyalások
Irán legfelsőbb vezetője utasítást adott az ország vezetőinek arra, hogy mindenképp akadályozzák meg, hogy az ország dúsított uránkészlete külföldre kerüljön - tudta meg a Reuters.
MBH: alulértékelt a Masterplast
Az MBH friss elemzésében megemelte a Masterplast részvényeire vonatkozó célárfolyamát, és továbbra is vételre ajánlja a részvényt.
Az MBH Bank is beállt a sorba: a megugró extraprofitadó miatt lett mínuszos az első negyedév
Az Erste Bankhoz és az OTP Bank magyarországi tevékenységéhez hasonlóan az MBH Bankot is veszteségbe taszította a banki különadók megemelése, miután az egy évvel korábbi 19,6 milliárd forint után 52,6 milliárd forintnyi éves extraprofitadó elszámolására kényszerült a társaság év elején. Az első negyedévben kimutatott 19,4 milliárd forintos számviteli adózás utáni veszteség a korrekciós tételek nélkül 54,1 milliárd forint nyereség volt, ami 6%-kal marad el az egy évvel korábbitól, leginkább a kamateredmény további csökkenése és a költségek emelkedése miatt.
Stagnálás
Minimális elmozdulásokat hozott az európai nyitás. A vezető börzék közül a CAC satgnál, a DAX 0,1, az FTSE pedig 0,3 százalékos esésben van.
Mától osztalékszelvény nélkül forog az OTP!
A magyar tőzsde kisebb emelkedéssel kezdi a napot. A blue chipek közül a Richter teljesít legjobban, a befektetőknek pedig feltűnő lehet az OTP több mint 2 százalékos esése is. Utóbbi annak tudható be, hogy a mai naptól kezdődően már osztalékszelvény nélkül forognak a bank papírjai.
Kis korrekció az olajárban
A Brent hordónkénti árfolyama 1,1 százalékos pluszban van csütörtök reggel. A mostani mozgás inkább egyfajta korrekciónak tekinthető azt követően, hogy szerdán mintegy 5,5 százalékot esett a jegyzés az iráni békével kapcsolatos várakozások hatására.
Rekord rekord hátán - Lassan elfogynak a szavak arra, ami az Nvidiánál történik
A szerdai piaczárást követően publikálta első negyedéves gyorsjelentését az Nvidia. A vállalat alaposan megverte az előzetes várakozásokat. A 2027-es pénzügyi év első negyedévét 81,6 milliárd dolláros bevétellel zárta, ami éves alapon 85 százalékos növekedést jelent. Ennél is fontosabb, hogy a vállalat a következő negyedévre 91 milliárd dolláros árbevételt ígér, ami közel 4 milliárd dollárral magasabb a piaci konszenzusnál.
Nagyot ugrott a japán tőzsde
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,3 százalékkal került feljebb, a S&P 500 1,1 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,7 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 3,69 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,23 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,93 százalékot esett.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,24 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,04 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,07 százalékot eshet, a S&P 500 0,02 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,11 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Várhatóan ma délelőtt teszi közzé az Európai Bizottság szokásos tavaszi gazdasági előrejelzését, melyben most először hivatalosan is értékelhetik a magyar választások eredményét gazdasági szempontból. A Magyarországgal kapcsolatos elemzésben ugyanis várhatóan megkerülhetetlen lesz a kormányváltás kérdése. A gazdasági értékelés mellett egyébként a hírek szerint a héten öt napig Budapesten tárgyal a Bizottság delegációja az uniós források felszabadításáról, a jövő héten pedig Brüsszelbe utazik Magyar Péter, aki már egy politikai megállapodással térne haza. Európában és a tengerentúlon a májusi beszerzési menedzserindexek jönnek majd, melyek a gazdasági konjunktúra szempontjából lesznek lényegesek.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 18,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 4,5 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,1 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 83,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 009,35
|1,3%
|0,6%
|1,1%
|4,0%
|17,2%
|46,7%
|S&P 500
|7 432,97
|1,1%
|-0,2%
|4,6%
|8,6%
|25,1%
|78,7%
|Nasdaq
|29 297,7
|1,7%
|-0,2%
|10,2%
|16,0%
|37,1%
|117,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|59 804,41
|-1,2%
|-5,5%
|1,7%
|18,8%
|59,4%
|112,8%
|Hang Seng
|25 651,12
|-0,6%
|-2,8%
|-2,7%
|0,1%
|8,3%
|-9,8%
|CSI 300
|4 850,7
|0,0%
|-3,0%
|2,0%
|4,8%
|24,4%
|-6,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 737,24
|1,4%
|2,5%
|1,3%
|1,0%
|2,9%
|60,9%
|CAC
|8 117,42
|1,7%
|1,4%
|-2,6%
|-0,4%
|2,2%
|28,0%
|FTSE
|10 432,34
|1,0%
|1,0%
|-1,7%
|5,0%
|18,8%
|48,6%
|FTSE MIB
|49 181,66
|1,7%
|-0,6%
|2,0%
|9,4%
|21,4%
|99,1%
|IBEX
|18 051,7
|2,2%
|2,2%
|-1,1%
|4,3%
|26,0%
|97,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|131 460,2
|-0,2%
|0,3%
|-3,6%
|18,4%
|36,7%
|184,2%
|ATX
|5 904,09
|1,2%
|0,3%
|0,6%
|10,8%
|32,5%
|72,8%
|PX
|2 563,99
|0,5%
|2,8%
|-4,1%
|-4,5%
|17,3%
|123,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 100
|1,0%
|0,3%
|-6,4%
|17,1%
|47,5%
|165,3%
|Mol
|3 988
|-1,8%
|0,2%
|-0,9%
|35,6%
|27,6%
|74,5%
|Richter
|12 220
|-1,3%
|-1,3%
|-6,0%
|23,9%
|16,7%
|48,8%
|Magyar Telekom
|2 628
|-1,0%
|6,0%
|7,3%
|46,7%
|47,6%
|545,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|101,69
|-9,3%
|-2,7%
|11,7%
|77,6%
|59,0%
|64,2%
|Brent
|111,55
|0,0%
|5,5%
|16,7%
|83,3%
|70,5%
|71,3%
|Arany
|4 524,29
|0,6%
|-3,5%
|-5,7%
|4,6%
|38,0%
|140,7%
|Devizák
|EURHUF
|359,6750
|-0,9%
|0,5%
|-0,9%
|-6,3%
|-10,6%
|2,9%
|USDHUF
|309,5310
|-1,1%
|1,3%
|0,4%
|-5,3%
|-13,3%
|8,1%
|GBPHUF
|415,6499
|-0,5%
|0,5%
|0,1%
|-5,7%
|-13,0%
|2,5%
|EURUSD
|1,1620
|0,2%
|-0,8%
|-1,3%
|-1,1%
|3,1%
|-4,9%
|USDJPY
|159,0700
|0,0%
|0,8%
|0,2%
|1,5%
|10,0%
|46,1%
|GBPUSD
|1,3436
|0,3%
|-0,6%
|-0,6%
|-0,1%
|0,5%
|-5,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|77 470,5
|0,9%
|-2,3%
|2,1%
|-12,7%
|-27,5%
|90,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,57
|-1,9%
|2,4%
|7,4%
|9,7%
|2,0%
|180,6%
|10 éves német állampapírhozam
|3,07
|-2,9%
|-0,6%
|4,1%
|7,1%
|17,9%
|-2 991,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,66
|0,0%
|-2,2%
|-5,4%
|-17,6%
|-19,3%
|78,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Yuichiro Chino
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
