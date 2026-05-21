Hatalmas bejelentést tett Taylor Swifték kiadója: egyelőre titkolják a részleteket, de teljesen új korszak kezdődik
A Spotify megállapodást kötött a Universal Music Grouppal, így az előfizetők mesterséges intelligencia segítségével készíthetnek feldolgozásokat és remixeket a dalokból. Ezzel a streamingóriás most először teszi lehetővé a felhasználók által generált AI-tartalmak létrehozását a platformján.

A csütörtökön bejelentett együttműködés részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Így a pénzügyi feltételek és a részt vevő előadók listája is titok maradt. A Universal Music katalógusában olyan sztárok szerepelnek, mint Taylor Swift, Ariana Grande, Drake és Billie Eilish. A bejelentés hatására a Spotify részvényei mintegy 16 százalékkal drágultak.

Az új funkcióval a Spotify közvetlenebb versenybe kerül az olyan AI-alapú zenekészítő startupokkal, mint az Udio és a Suno. A cégek közlése szerint az eszköz a már meglévő jogdíjbevételek mellett további bevételi forrást jelent az előadóknak és a dalszerzőknek. "Amit építünk, az a részt vevő előadók és dalszerzők beleegyezésén, elismerésén és kompenzációján alapul" – mondta Alex Norström, a Spotify társvezérigazgatója.

A nagy lemezkiadók az utóbbi időben új licencmegállapodásokkal igyekeznek védeni a katalógusaikat. Erre azért van szükség, mert

a mesterséges intelligenciával generált zene egyre népszerűbb, és a hallgatók számára egyre nehezebb megkülönböztetni azt az ember által készített daloktól.

Tavaly az Udio a Universal Music Grouppal és a Warner Music Grouppal, a Suno pedig a Warnerrel kötött megállapodást a szerzői jogi perek rendezése érdekében - emlékeztet a Reuters hírügynökség.

A két AI-zenei startup ugyanakkor továbbra sem szabadult meg minden jogi tehertől. Több mint 1800 független előadó indított ellenük csoportos keresetet, azzal vádolva őket, hogy a tevékenységük a zenei közösség "legsebezhetőbb és legértékesebb tagjait" támadja.

A Spotify korábban már több AI-alapú funkciót is bevezetett a felhasználói aktivitás növelése érdekében. Ilyen volt többek között a személyre szabott AI DJ hangalapú interakciója, valamint a természetes nyelvű utasításokkal generálható lejátszási listák.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

The Science of Football

