Hirtelen jött a fordulat az amerikai tőzsdéken - Megint Trump van a háttérben

Az amerikai tőzsdeindexek nagyon gyors és látványos fordulaton mentek keresztül, miután Donald Trump amerikai elnök megüzente, hogy alacsonyabb üzemanyagárakra számít a közeljövőben, és az iráni háború végét vetítette előre.

A Dow Jones már 0,57%-os pluszban jár, az S&P 500 index 0,3%-kal, a Nasdaq 0,35%-kal került feljebb.

Napon belül nagyon szembetűnő a fordulat.