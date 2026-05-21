Hirtelen jött a fordulat az amerikai tőzsdéken - Megint Trump van a háttérben

Fordultak az amerikai részvénypiacok
Az amerikai tőzsdeindexek nagyon gyors és látványos fordulaton mentek keresztül, miután Donald Trump amerikai elnök megüzente, hogy alacsonyabb üzemanyagárakra számít a közeljövőben, és az iráni háború végét vetítette előre.
A Dow Jones már 0,57%-os pluszban jár, az S&P 500 index 0,3%-kal, a Nasdaq 0,35%-kal került feljebb.
Napon belül nagyon szembetűnő a fordulat.
Esik az NVidia árfolyama is
A világ legértékesebb vállalatának, az Nvidia részvényei 1,5%-kal csökkentek, mivel a mesterséges intelligencia nagyvállalatának kedvező második negyedéves bevételi előrejelzése és 80 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programja nem nyűgözte le a befektetőket.
Nagy pofont kapott a Walmart
A befektetők a friss vállalati eredményekre is figyelnek. A Walmart 7,9%-ot zuhant, miután a legnagyobb globális kiskereskedő fenntartotta éves célkitűzéseit, és a becslések alatti második negyedéves profitot prognosztizált.
Inkább esnek a tengerentúli részvénypiacok
A tengerentúlon egyelőre mérsékelt elmozdulásokat látunk, de mindhárom vezető tőzsdeindex a negatív tartományban jár. A Dow Jones 0,16%-ot, az S&P 0,32%-ot esett, ezalatt a Nasdaq 0,41%-kal került lejjebb.
Az eladói nyomás azok után újult ki, hogy az olajár megint emelkedni kezdett, miután a Reuters jelentése Teherán keményebbé váló álláspontját jelezte a Washingtonnal folytatott tárgyalásokon.
A jelentés csökkentette az amerikai-iráni tárgyalások előrehaladásával kapcsolatos várakozásokat, és újjáélesztette a Hormuzi-szoros körüli elhúzódó zavarokkal kapcsolatos aggodalmakat, amely a globális olajellátás kritikus útvonala.
Lefordult a végére a magyar tőzsde, szelvényvágás után esett az OTP
A nap folyamán érkező negatív iráni hírek mellett a magyar tőzsde sem tudott kibújni a gyengülő nemzetközi hangulat alól, a BUX végül 0,6 százalékos eséssel zárt, a blue chipek pedig szinte kivétel nélkül estek. Az OTP 2,9 százalékkal került lejjebb, de a nagy mínuszt elsősorban az indokolja, hogy ma forgott először osztalékszelvény nélkül a részvény.
Hatalmas bejelentés jött Amerikából, indul a nagy rali ezeknél a részvényeknél
Az amerikai kormány kétmilliárd dolláros támogatási csomagot oszt szét kilenc kvantumszámítástechnikai vállalat között. A hír jelentős részvénypiaci emelkedést váltott ki az érintett cégeknél - közölte a Cnbc.
Mérsékelt mínuszok Amerikában
Jelenleg mínuszban vannak a vezető amerikai tőzsdék: a Dow 0,1 százalékos esése mellett az S&P 500 0,3 százalékkal, a Nasdaq pedig fél százalékkal került lejjebb.
Jól teljesített a Generali, emelkedik az árfolyam
A nemzetközi Generali Csoport pénzügyi eredményei 2026 első negyedévében erőteljes növekedést mutattak, amelyhez valamennyi üzletág hozzájárult - közölte az olasz biztosítócsoport.
Meglépi a hatóság: óriási változás jön a kifizetéseknél, bevezethetnek egy szigorú szabályt
A tajvani jegybank azt tervezi, hogy a devizában kért osztalékot választó külföldi befektetők évente csak egyszer változtathatják meg a kifizetés pénznemét. Az új szabályozás elsősorban a TSMC-hez hasonló nagyvállalatokat érinti.
Kis ugrás az olajban
Az iráni bejelentés hatására pillanatok alatt ugrott az olajár. A délelőtti mélyponthoz képest a Brent árfolyama most 2,5. A tegnap esti záróértékéhez képest pedig mintegy 1,6 százalékos pluszban van.
Lefelé tart Európa
A tegnapi fellélegzés nem tartott sokáig, ismét lefelé vették az irányt a vezető indexek Európában. A német DAX, a francia CAC, illetve az angol FTSE egyaránt 0,7 százalékos csökkenésében van.
A nap korábbi szakaszában látottakhoz képest a magyar tőzsdén is fogytán a lendület, a BUX azonban még mindig visszafogott, 0,2 százalékos emelkedésben van.
Parancsot adott Irán legfőbb vezére: úgy néz ki, borulnak a béketárgyalások
Irán legfelsőbb vezetője utasítást adott az ország vezetőinek arra, hogy mindenképp akadályozzák meg, hogy az ország dúsított uránkészlete külföldre kerüljön - tudta meg a Reuters.
MBH: alulértékelt a Masterplast
Az MBH friss elemzésében megemelte a Masterplast részvényeire vonatkozó célárfolyamát, és továbbra is vételre ajánlja a részvényt.
Az MBH Bank is beállt a sorba: a megugró extraprofitadó miatt lett mínuszos az első negyedév
Az Erste Bankhoz és az OTP Bank magyarországi tevékenységéhez hasonlóan az MBH Bankot is veszteségbe taszította a banki különadók megemelése, miután az egy évvel korábbi 19,6 milliárd forint után 52,6 milliárd forintnyi éves extraprofitadó elszámolására kényszerült a társaság év elején. Az első negyedévben kimutatott 19,4 milliárd forintos számviteli adózás utáni veszteség a korrekciós tételek nélkül 54,1 milliárd forint nyereség volt, ami 6%-kal marad el az egy évvel korábbitól, leginkább a kamateredmény további csökkenése és a költségek emelkedése miatt.
Stagnálás
Minimális elmozdulásokat hozott az európai nyitás. A vezető börzék közül a CAC satgnál, a DAX 0,1, az FTSE pedig 0,3 százalékos esésben van.
Mától osztalékszelvény nélkül forog az OTP!
A magyar tőzsde kisebb emelkedéssel kezdi a napot. A blue chipek közül a Richter teljesít legjobban, a befektetőknek pedig feltűnő lehet az OTP több mint 2 százalékos esése is. Utóbbi annak tudható be, hogy a mai naptól kezdődően már osztalékszelvény nélkül forognak a bank papírjai.
Kis korrekció az olajárban
A Brent hordónkénti árfolyama 1,1 százalékos pluszban van csütörtök reggel. A mostani mozgás inkább egyfajta korrekciónak tekinthető azt követően, hogy szerdán mintegy 5,5 százalékot esett a jegyzés az iráni békével kapcsolatos várakozások hatására.
Rekord rekord hátán - Lassan elfogynak a szavak arra, ami az Nvidiánál történik
A szerdai piaczárást követően publikálta első negyedéves gyorsjelentését az Nvidia. A vállalat alaposan megverte az előzetes várakozásokat. A 2027-es pénzügyi év első negyedévét 81,6 milliárd dolláros bevétellel zárta, ami éves alapon 85 százalékos növekedést jelent. Ennél is fontosabb, hogy a vállalat a következő negyedévre 91 milliárd dolláros árbevételt ígér, ami közel 4 milliárd dollárral magasabb a piaci konszenzusnál.
Nagyot ugrott a japán tőzsde
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,3 százalékkal került feljebb, a S&P 500 1,1 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,7 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 3,69 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,23 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,93 százalékot esett.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,24 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,04 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,07 százalékot eshet, a S&P 500 0,02 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,11 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Várhatóan ma délelőtt teszi közzé az Európai Bizottság szokásos tavaszi gazdasági előrejelzését, melyben most először hivatalosan is értékelhetik a magyar választások eredményét gazdasági szempontból. A Magyarországgal kapcsolatos elemzésben ugyanis várhatóan megkerülhetetlen lesz a kormányváltás kérdése. A gazdasági értékelés mellett egyébként a hírek szerint a héten öt napig Budapesten tárgyal a Bizottság delegációja az uniós források felszabadításáról, a jövő héten pedig Brüsszelbe utazik Magyar Péter, aki már egy politikai megállapodással térne haza. Európában és a tengerentúlon a májusi beszerzési menedzserindexek jönnek majd, melyek a gazdasági konjunktúra szempontjából lesznek lényegesek.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 18,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 4,5 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,1 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 83,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 009,35
|1,3%
|0,6%
|1,1%
|4,0%
|17,2%
|46,7%
|S&P 500
|7 432,97
|1,1%
|-0,2%
|4,6%
|8,6%
|25,1%
|78,7%
|Nasdaq
|29 297,7
|1,7%
|-0,2%
|10,2%
|16,0%
|37,1%
|117,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|59 804,41
|-1,2%
|-5,5%
|1,7%
|18,8%
|59,4%
|112,8%
|Hang Seng
|25 651,12
|-0,6%
|-2,8%
|-2,7%
|0,1%
|8,3%
|-9,8%
|CSI 300
|4 850,7
|0,0%
|-3,0%
|2,0%
|4,8%
|24,4%
|-6,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 737,24
|1,4%
|2,5%
|1,3%
|1,0%
|2,9%
|60,9%
|CAC
|8 117,42
|1,7%
|1,4%
|-2,6%
|-0,4%
|2,2%
|28,0%
|FTSE
|10 432,34
|1,0%
|1,0%
|-1,7%
|5,0%
|18,8%
|48,6%
|FTSE MIB
|49 181,66
|1,7%
|-0,6%
|2,0%
|9,4%
|21,4%
|99,1%
|IBEX
|18 051,7
|2,2%
|2,2%
|-1,1%
|4,3%
|26,0%
|97,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|131 460,2
|-0,2%
|0,3%
|-3,6%
|18,4%
|36,7%
|184,2%
|ATX
|5 904,09
|1,2%
|0,3%
|0,6%
|10,8%
|32,5%
|72,8%
|PX
|2 563,99
|0,5%
|2,8%
|-4,1%
|-4,5%
|17,3%
|123,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 100
|1,0%
|0,3%
|-6,4%
|17,1%
|47,5%
|165,3%
|Mol
|3 988
|-1,8%
|0,2%
|-0,9%
|35,6%
|27,6%
|74,5%
|Richter
|12 220
|-1,3%
|-1,3%
|-6,0%
|23,9%
|16,7%
|48,8%
|Magyar Telekom
|2 628
|-1,0%
|6,0%
|7,3%
|46,7%
|47,6%
|545,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|101,69
|-9,3%
|-2,7%
|11,7%
|77,6%
|59,0%
|64,2%
|Brent
|111,55
|0,0%
|5,5%
|16,7%
|83,3%
|70,5%
|71,3%
|Arany
|4 524,29
|0,6%
|-3,5%
|-5,7%
|4,6%
|38,0%
|140,7%
|Devizák
|EURHUF
|359,6750
|-0,9%
|0,5%
|-0,9%
|-6,3%
|-10,6%
|2,9%
|USDHUF
|309,5310
|-1,1%
|1,3%
|0,4%
|-5,3%
|-13,3%
|8,1%
|GBPHUF
|415,6499
|-0,5%
|0,5%
|0,1%
|-5,7%
|-13,0%
|2,5%
|EURUSD
|1,1620
|0,2%
|-0,8%
|-1,3%
|-1,1%
|3,1%
|-4,9%
|USDJPY
|159,0700
|0,0%
|0,8%
|0,2%
|1,5%
|10,0%
|46,1%
|GBPUSD
|1,3436
|0,3%
|-0,6%
|-0,6%
|-0,1%
|0,5%
|-5,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|77 470,5
|0,9%
|-2,3%
|2,1%
|-12,7%
|-27,5%
|90,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,57
|-1,9%
|2,4%
|7,4%
|9,7%
|2,0%
|180,6%
|10 éves német állampapírhozam
|3,07
|-2,9%
|-0,6%
|4,1%
|7,1%
|17,9%
|-2 991,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,66
|0,0%
|-2,2%
|-5,4%
|-17,6%
|-19,3%
|78,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
