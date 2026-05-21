Jelentett az Nvidia - Mit csinálnak a tőzsdék?
Jelentett az Nvidia - Mit csinálnak a tőzsdék?

Tegnap megérekzett a felpattanás az amerikai tőzsdékre, miután kedvező hírek érkeztek Iránból. A befektetők kiemelten figyelték szerdán az Nvidia első negyedéves gyorsjelentését is, a vállalat pedig ezúttal sem okozott csalódást: bőven verte a várakozásokat.

Ezt követően Ázsiában a japán tőzsde pattant nagyot reggel, Európában viszont visszafogott mozgásokra számíthatunk.

Gazdasági események szempontjából az Európai Bizottság tavaszi gazdasági előrejelzéséreé, illetve beszerzési menedzserindexekre lesz érdemes figyelni.
Kis korrekció az olajárban

A Brent hordónkénti árfolyama 1,1 százalékos pluszban van csütörtök reggel. A mostani mozgás inkább egyfajta korrekciónak tekinthető azt követően, hogy szerdán mintegy 5,5 százalékot esett a jegyzés az iráni békével kapcsolatos várakozások hatására.

Rekord rekord hátán - Lassan elfogynak a szavak arra, ami az Nvidiánál történik

A szerdai piaczárást követően publikálta első negyedéves gyorsjelentését az Nvidia. A vállalat alaposan megverte az előzetes várakozásokat. A 2027-es pénzügyi év első negyedévét 81,6 milliárd dolláros bevétellel zárta, ami éves alapon 85 százalékos növekedést jelent. Ennél is fontosabb, hogy a vállalat a következő negyedévre 91 milliárd dolláros árbevételt ígér, ami közel 4 milliárd dollárral magasabb a piaci konszenzusnál.

Nagyot ugrott a japán tőzsde

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,3 százalékkal került feljebb, a S&P 500 1,1 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,7 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 3,69 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,23 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,93 százalékot esett.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,24 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,04 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,07 százalékot eshet, a S&P 500 0,02 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,11 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Várhatóan ma délelőtt teszi közzé az Európai Bizottság szokásos tavaszi gazdasági előrejelzését, melyben most először hivatalosan is értékelhetik a magyar választások eredményét gazdasági szempontból. A Magyarországgal kapcsolatos elemzésben ugyanis várhatóan megkerülhetetlen lesz a kormányváltás kérdése. A gazdasági értékelés mellett egyébként a hírek szerint a héten öt napig Budapesten tárgyal a Bizottság delegációja az uniós források felszabadításáról, a jövő héten pedig Brüsszelbe utazik Magyar Péter, aki már egy politikai megállapodással térne haza. Európában és a tengerentúlon a májusi beszerzési menedzserindexek jönnek majd, melyek a gazdasági konjunktúra szempontjából lesznek lényegesek.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 18,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 4,5 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,1 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 83,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 50 009,35 1,3% 0,6% 1,1% 4,0% 17,2% 46,7%
S&P 500 7 432,97 1,1% -0,2% 4,6% 8,6% 25,1% 78,7%
Nasdaq 29 297,7 1,7% -0,2% 10,2% 16,0% 37,1% 117,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 59 804,41 -1,2% -5,5% 1,7% 18,8% 59,4% 112,8%
Hang Seng 25 651,12 -0,6% -2,8% -2,7% 0,1% 8,3% -9,8%
CSI 300 4 850,7 0,0% -3,0% 2,0% 4,8% 24,4% -6,5%
Európai részvényindexek              
DAX 24 737,24 1,4% 2,5% 1,3% 1,0% 2,9% 60,9%
CAC 8 117,42 1,7% 1,4% -2,6% -0,4% 2,2% 28,0%
FTSE 10 432,34 1,0% 1,0% -1,7% 5,0% 18,8% 48,6%
FTSE MIB 49 181,66 1,7% -0,6% 2,0% 9,4% 21,4% 99,1%
IBEX 18 051,7 2,2% 2,2% -1,1% 4,3% 26,0% 97,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 131 460,2 -0,2% 0,3% -3,6% 18,4% 36,7% 184,2%
ATX 5 904,09 1,2% 0,3% 0,6% 10,8% 32,5% 72,8%
PX 2 563,99 0,5% 2,8% -4,1% -4,5% 17,3% 123,0%
Magyar blue chipek              
OTP 41 100 1,0% 0,3% -6,4% 17,1% 47,5% 165,3%
Mol 3 988 -1,8% 0,2% -0,9% 35,6% 27,6% 74,5%
Richter 12 220 -1,3% -1,3% -6,0% 23,9% 16,7% 48,8%
Magyar Telekom 2 628 -1,0% 6,0% 7,3% 46,7% 47,6% 545,7%
Nyersanyagok              
WTI 101,69 -9,3% -2,7% 11,7% 77,6% 59,0% 64,2%
Brent 111,55 0,0% 5,5% 16,7% 83,3% 70,5% 71,3%
Arany 4 524,29 0,6% -3,5% -5,7% 4,6% 38,0% 140,7%
Devizák              
EURHUF 359,6750 -0,9% 0,5% -0,9% -6,3% -10,6% 2,9%
USDHUF 309,5310 -1,1% 1,3% 0,4% -5,3% -13,3% 8,1%
GBPHUF 415,6499 -0,5% 0,5% 0,1% -5,7% -13,0% 2,5%
EURUSD 1,1620 0,2% -0,8% -1,3% -1,1% 3,1% -4,9%
USDJPY 159,0700 0,0% 0,8% 0,2% 1,5% 10,0% 46,1%
GBPUSD 1,3436 0,3% -0,6% -0,6% -0,1% 0,5% -5,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 77 470,5 0,9% -2,3% 2,1% -12,7% -27,5% 90,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,57 -1,9% 2,4% 7,4% 9,7% 2,0% 180,6%
10 éves német állampapírhozam 3,07 -2,9% -0,6% 4,1% 7,1% 17,9% -2 991,5%
10 éves magyar állampapírhozam 5,66 0,0% -2,2% -5,4% -17,6% -19,3% 78,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

