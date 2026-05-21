Jól teljesített a Generali, emelkedik az árfolyam

A nemzetközi Generali Csoport pénzügyi eredményei 2026 első negyedévében erőteljes növekedést mutattak, amelyhez valamennyi üzletág hozzájárult - közölte az olasz biztosítócsoport.

A nemzetközi Generali Csoport bruttó díjbevétele az első negyedévben elérte a 28,2 milliárd eurót (+6,8%), főként az életbiztosítási (+7,5%) és a nem-életbiztosítási szegmensnek (+5,8%) köszönhetően. Az élet üzletág nettó beáramlása 4,3 milliárd euróra nőtt, köszönhetően valamennyi üzletágnak. Az új üzleti volumenérték jelentősen, 977 millió euróra nőtt (+19,1%).

A kombinált hányad (CoR) 90,5%-ra (+0,8 p.p.), a nem diszkontált kombinált hányad pedig 93,1%-ra (+1,1 p.p.) javult – mindkettőt befolyásolták a természeti katasztrófák. A vagyonkezelési üzletág jelentősen (+15,5%) nőtt, köszönhetően a vagyonkezelési üzletágnak és a Banca Generalinak.

A működési eredmény jelentősen, 2,2 milliárd euróra nőtt (+8,1%), melyhez valamennyi üzletág teljesítménye hozzájárult. A korrigált nettó eredmény 1,3 milliárd euróra (+5,2%) nőtt. A korrigált egy részvényre jutó eredmény 0,84 euróra emelkedett (+6,0%). A Generali Csoport tőkehelyzete továbbra is stabil, szolvencia rátája (Solvency Ratio) 212%-ra nőtt - közölték.

A társaság részvényárfolyama több mint 2,0%-os emelkedést mutat a milánói tőzsdén.

