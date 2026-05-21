Kelet-Magyarország gazdasági jövője: június 9-én Debrecenben minden kiderül!

A Debrecen Economic Forum ötvözi a regionális sajátosságokat a globális gazdasági trendekkel. A konferencia célja, hogy átfogó képet adjon a magyar gazdaság pályájáról, különös tekintettel a keleti országrész dinamikus fejlődésére. A résztvevők betekintést nyerhetnek a legaktuálisabb gazdasági és pénzügyi folyamatokba, miközben értékes üzleti kapcsolatokat építhetnek ki a régiós növekedés érdekében.
I. szekció: Gazdasági célok, lehetőségek és a finanszírozhatóság
A konferencia délelőttjén azonnal a legkritikusabb kérdések kerülnek terítékre. A magyar gazdaság növekedési pályájának elemzése mellett a 2026 második felét alakító pénzügyi realitások kerülnek górcső alá, különös figyelmet szentelve az uniós forrásokra vonatkozó várakozásoknak. A volatilis gazdasági környezetben a túlélés és szintlépés kulcsaként a stabil likviditás biztosítása jelenik meg.
A szekció keretében kerekasztal-beszélgetés zajlik a kkv-hitelezés aktuális helyzetéről és a 2026 második felében várható finanszírozási piaci változásokról. A beszélgetést a Coface kockázatkezelési vezetője, Szilágyi Péter moderálja, míg a résztvevők között találjuk:
Dancsné Engler Bernadett, mikro- és kisvállalkozói terület vezetőt az OTP Banktól, Márton Zoltán, ügyvezetőtőt a Creditexperttől és Rammacher Zoltánt, a K&H Bank marketing vezetőjét a lakossági és KKV ügyfél szegmensben.
II. szekció: Debrecen felemelkedési pályája, gazdasági áttörés Kelet-Magyarországon és a munkaerőpiac feszültségei
Kelet-Magyarország gazdasági motorja, Debrecen robbanásszerű fejlődése áll a második szekció középpontjában. Az aktuális piaci folyamatok helyi ingatlanfejlesztésekre gyakorolt hatásának vizsgálata mellett a lakáspiac és az ipari parkok növekedése közötti összefüggések kerülnek elemzésre. A "Új lendület: az aktualitások hatása a debreceni ingatlanfejlesztésekre" című beszélgetésben a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója, a SZINORG Universal Zrt. vezérigazgatója és igazgatósági tagja, a Dryvit Profi Kft. üzletfejlesztési igazgatója, az XANGA Investment & Development Group kockázatkezelési igazgatója, valamint az OTP Bank Északkelet-magyarországi vállalati régióvezetője osztja meg tapasztalatait:
- Moderátor: Pécskay Zoltán, ügyvezető, EDC Debrecen
- Krizsán Gábor, üzletfejlesztési igazgató, Dryvit Profi
- Marossy Virág, vezérigazgató, Debreceni Vagyonkezelő
- Nyitrai Zsolt, kockázatkezelési igazgató, XANGA Investment & Development Group
- Rózsa Sándor, Északkelet-magyarországi vállalati régióvezető, OTP Bank
- Szabó Sándor, vezérigazgató, igazgatósági tag, SZINORG Universal
A szekció egy további kerekasztal-beszélgetése a régió munkaerőpiaci kihívásaira fókuszál, amely a fenntartható növekedés egyik legnagyobb akadálya. A diskurzusban részt vesz:
A Robert Bosch HR Department Leader-je, Suszter Szabina és a Nagisz kommunikációs és külső kapcsolati vezetője, Szűcsné Szaniszló Zsuzsa.
III. szekció: Rendszerszintű megatrendek és hatóerők
A délutáni program három globális megatrendet állít középpontba: az energiapiacot, az autóipart és a mesterséges intelligenciát. A geopolitikai bizonytalanságok korában ezek megértése nem csupán stratégiai előny, hanem a versenyképesség alapfeltétele. Az "Autóipari globális trendek" beszélgetésben a Schaeffler Debrecen ügyvezetője, Szabó Péter vesz részt az Autowallis delegált képviselőjével. Míg az "Energiapiaci kilátások" témakörben Felsmann Balázs, Budapesti Corvinus Egyetem REKK - Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont kutató főmunkatársa és Nagy Zsuzsa, az E.ON Energiamegoldások ügyvezető igazgatója gondolatait hallhatják majd a résztvevők.
Az AI gazdasági és iparági hatásairól szóló kerekasztal-beszélgetés ízelítőt ad a jövőből. A diskurzusban részt vesz:
- Laczkó Gábor, Managing Partner & Co-Founder, Stylers Group
- Szabó László, Service Operations Manager, BT
IV. szekció: A záró nagy kép: Makrogazdasági kilátások Magyarországon és a világban
A konferencia zárásaként egy exkluzív makrogazdasági nagykép-elemzés következik, ahol az ország legelismertebb közgazdászai rajzolják fel a jövő térképét. A "A nagy kép - Gazdasági kilátások" előadást Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgatója tartja. A "Merre tart Magyarország a közgazdászok szerint?" című záróbeszélgetésben pedig híres közgazdászok:
- Bod Péter Ákos, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, MTA doktora
- Madár István, vezető elemző, Portfolio Csoport
- Tardos Gergely, igazgató, OTP Bank, Elemzési Központ
osztják meg a várakozásaikat.
Regisztráció és részvétel
A Debrecen Economic Forum 2026 a vállalati döntéshozók, kkv-tulajdonosok, gazdasági szakemberek, portfoliómenedzserek és fejlesztési projektek vezetői számára kínál találkozási pontot. A regisztráció és további információk a konferencia hivatalos weboldalán érhetők el.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
