  • Megjelenítés
Kelet-Magyarország gazdasági jövője: június 9-én Debrecenben minden kiderül!
Üzlet

Kelet-Magyarország gazdasági jövője: június 9-én Debrecenben minden kiderül!

Portfolio
Június 9-én, mindössze három hét múlva rendezzük meg a Debrecen Economic Forum 2026 konferenciát, amely a Hotel Divinusban várja a régió gazdasági szereplőit. A konferencia a keleti országrész gazdasági jövőjének stratégiai térképe is egyben, ahol a legégetőbb kérdésekre keresik a válaszokat a döntéshozók.

A Debrecen Economic Forum ötvözi a regionális sajátosságokat a globális gazdasági trendekkel. A konferencia célja, hogy átfogó képet adjon a magyar gazdaság pályájáról, különös tekintettel a keleti országrész dinamikus fejlődésére. A résztvevők betekintést nyerhetnek a legaktuálisabb gazdasági és pénzügyi folyamatokba, miközben értékes üzleti kapcsolatokat építhetnek ki a régiós növekedés érdekében.

I. szekció: Gazdasági célok, lehetőségek és a finanszírozhatóság

A konferencia délelőttjén azonnal a legkritikusabb kérdések kerülnek terítékre. A magyar gazdaság növekedési pályájának elemzése mellett a 2026 második felét alakító pénzügyi realitások kerülnek górcső alá, különös figyelmet szentelve az uniós forrásokra vonatkozó várakozásoknak. A volatilis gazdasági környezetben a túlélés és szintlépés kulcsaként a stabil likviditás biztosítása jelenik meg.

A szekció keretében kerekasztal-beszélgetés zajlik a kkv-hitelezés aktuális helyzetéről és a 2026 második felében várható finanszírozási piaci változásokról. A beszélgetést a Coface kockázatkezelési vezetője, Szilágyi Péter moderálja, míg a résztvevők között találjuk:

Dancsné Engler Bernadett, mikro- és kisvállalkozói terület vezetőt az OTP Banktól, Márton Zoltán, ügyvezetőtőt a Creditexperttől és Rammacher Zoltánt, a K&H Bank marketing vezetőjét a lakossági és KKV ügyfél szegmensben.

Még több Üzlet

Fontos bejelentés jött Iránból - Azonnal reagálnak a tőzsdék

AI-ügynökökkel hódít a pillanatok alatt unikornissá vált startup, betörtek Magyarországra is

A fevásárolt cégek láthatatlan költségei: a tőke szabadabban mozog, mint a felelősség

Debrecen Economic Forum 2026
Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

II. szekció: Debrecen felemelkedési pályája, gazdasági áttörés Kelet-Magyarországon és a munkaerőpiac feszültségei

Kelet-Magyarország gazdasági motorja, Debrecen robbanásszerű fejlődése áll a második szekció középpontjában. Az aktuális piaci folyamatok helyi ingatlanfejlesztésekre gyakorolt hatásának vizsgálata mellett a lakáspiac és az ipari parkok növekedése közötti összefüggések kerülnek elemzésre. A "Új lendület: az aktualitások hatása a debreceni ingatlanfejlesztésekre" című beszélgetésben a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója, a SZINORG Universal Zrt. vezérigazgatója és igazgatósági tagja, a Dryvit Profi Kft. üzletfejlesztési igazgatója, az XANGA Investment & Development Group kockázatkezelési igazgatója, valamint az OTP Bank Északkelet-magyarországi vállalati régióvezetője osztja meg tapasztalatait:

A szekció egy további kerekasztal-beszélgetése a régió munkaerőpiaci kihívásaira fókuszál, amely a fenntartható növekedés egyik legnagyobb akadálya. A diskurzusban részt vesz:

A Robert Bosch HR Department Leader-je, Suszter Szabina és a Nagisz kommunikációs és külső kapcsolati vezetője, Szűcsné Szaniszló Zsuzsa.

III. szekció: Rendszerszintű megatrendek és hatóerők

A délutáni program három globális megatrendet állít középpontba: az energiapiacot, az autóipart és a mesterséges intelligenciát. A geopolitikai bizonytalanságok korában ezek megértése nem csupán stratégiai előny, hanem a versenyképesség alapfeltétele. Az "Autóipari globális trendek" beszélgetésben a Schaeffler Debrecen ügyvezetője, Szabó Péter vesz részt az Autowallis delegált képviselőjével. Míg az "Energiapiaci kilátások" témakörben Felsmann Balázs, Budapesti Corvinus Egyetem REKK - Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont kutató főmunkatársa és Nagy Zsuzsa, az E.ON Energiamegoldások ügyvezető igazgatója gondolatait hallhatják majd a résztvevők.

Az AI gazdasági és iparági hatásairól szóló kerekasztal-beszélgetés ízelítőt ad a jövőből. A diskurzusban részt vesz:

IV. szekció: A záró nagy kép: Makrogazdasági kilátások Magyarországon és a világban

A konferencia zárásaként egy exkluzív makrogazdasági nagykép-elemzés következik, ahol az ország legelismertebb közgazdászai rajzolják fel a jövő térképét. A "A nagy kép - Gazdasági kilátások" előadást Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgatója tartja. A "Merre tart Magyarország a közgazdászok szerint?" című záróbeszélgetésben pedig híres közgazdászok:

osztják meg a várakozásaikat.

Regisztráció és részvétel

A Debrecen Economic Forum 2026 a vállalati döntéshozók, kkv-tulajdonosok, gazdasági szakemberek, portfoliómenedzserek és fejlesztési projektek vezetői számára kínál találkozási pontot. A regisztráció és további információk a konferencia hivatalos weboldalán érhetők el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből
Döntött Pálinkás Szilveszter százados jövőjéről Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter
Nagyot mentek az amerikai tőzsdék az Nvidia jelentése előtt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility