Kelet-Magyarország gazdasági jövője: június 9-én Debrecenben minden kiderül!

A Debrecen Economic Forum ötvözi a regionális sajátosságokat a globális gazdasági trendekkel. A konferencia célja, hogy átfogó képet adjon a magyar gazdaság pályájáról, különös tekintettel a keleti országrész dinamikus fejlődésére. A résztvevők betekintést nyerhetnek a legaktuálisabb gazdasági és pénzügyi folyamatokba, miközben értékes üzleti kapcsolatokat építhetnek ki a régiós növekedés érdekében.

I. szekció: Gazdasági célok, lehetőségek és a finanszírozhatóság

A konferencia délelőttjén azonnal a legkritikusabb kérdések kerülnek terítékre. A magyar gazdaság növekedési pályájának elemzése mellett a 2026 második felét alakító pénzügyi realitások kerülnek górcső alá, különös figyelmet szentelve az uniós forrásokra vonatkozó várakozásoknak. A volatilis gazdasági környezetben a túlélés és szintlépés kulcsaként a stabil likviditás biztosítása jelenik meg.

A szekció keretében kerekasztal-beszélgetés zajlik a kkv-hitelezés aktuális helyzetéről és a 2026 második felében várható finanszírozási piaci változásokról. A beszélgetést a Coface kockázatkezelési vezetője, Szilágyi Péter moderálja, míg a résztvevők között találjuk:

Dancsné Engler Bernadett, mikro- és kisvállalkozói terület vezetőt az OTP Banktól, Márton Zoltán, ügyvezetőtőt a Creditexperttől és Rammacher Zoltánt, a K&H Bank marketing vezetőjét a lakossági és KKV ügyfél szegmensben.

II. szekció: Debrecen felemelkedési pályája, gazdasági áttörés Kelet-Magyarországon és a munkaerőpiac feszültségei

Kelet-Magyarország gazdasági motorja, Debrecen robbanásszerű fejlődése áll a második szekció középpontjában. Az aktuális piaci folyamatok helyi ingatlanfejlesztésekre gyakorolt hatásának vizsgálata mellett a lakáspiac és az ipari parkok növekedése közötti összefüggések kerülnek elemzésre. A "Új lendület: az aktualitások hatása a debreceni ingatlanfejlesztésekre" című beszélgetésben a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója, a SZINORG Universal Zrt. vezérigazgatója és igazgatósági tagja, a Dryvit Profi Kft. üzletfejlesztési igazgatója, az XANGA Investment & Development Group kockázatkezelési igazgatója, valamint az OTP Bank Északkelet-magyarországi vállalati régióvezetője osztja meg tapasztalatait:

A szekció egy további kerekasztal-beszélgetése a régió munkaerőpiaci kihívásaira fókuszál, amely a fenntartható növekedés egyik legnagyobb akadálya. A diskurzusban részt vesz:

A Robert Bosch HR Department Leader-je, Suszter Szabina és a Nagisz kommunikációs és külső kapcsolati vezetője, Szűcsné Szaniszló Zsuzsa.

III. szekció: Rendszerszintű megatrendek és hatóerők

A délutáni program három globális megatrendet állít középpontba: az energiapiacot, az autóipart és a mesterséges intelligenciát. A geopolitikai bizonytalanságok korában ezek megértése nem csupán stratégiai előny, hanem a versenyképesség alapfeltétele. Az "Autóipari globális trendek" beszélgetésben a Schaeffler Debrecen ügyvezetője, Szabó Péter vesz részt az Autowallis delegált képviselőjével. Míg az "Energiapiaci kilátások" témakörben Felsmann Balázs, Budapesti Corvinus Egyetem REKK - Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont kutató főmunkatársa és Nagy Zsuzsa, az E.ON Energiamegoldások ügyvezető igazgatója gondolatait hallhatják majd a résztvevők.

Az AI gazdasági és iparági hatásairól szóló kerekasztal-beszélgetés ízelítőt ad a jövőből. A diskurzusban részt vesz:

Laczkó Gábor , Managing Partner & Co-Founder, Stylers Group

, Managing Partner & Co-Founder, Stylers Group Szabó László, Service Operations Manager, BT

IV. szekció: A záró nagy kép: Makrogazdasági kilátások Magyarországon és a világban

A konferencia zárásaként egy exkluzív makrogazdasági nagykép-elemzés következik, ahol az ország legelismertebb közgazdászai rajzolják fel a jövő térképét. A "A nagy kép - Gazdasági kilátások" előadást Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgatója tartja. A "Merre tart Magyarország a közgazdászok szerint?" című záróbeszélgetésben pedig híres közgazdászok:

Bod Péter Ákos , egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, MTA doktora

, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, MTA doktora Madár István , vezető elemző, Portfolio Csoport

, vezető elemző, Portfolio Csoport Tardos Gergely, igazgató, OTP Bank, Elemzési Központ

osztják meg a várakozásaikat.

