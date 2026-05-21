Kimondták, amit egyikünk se akart hallani: bizonyos munkaköröket végleg eltöröl az AI, beavatkozást sürget a gazdag mintaállam

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

Gan szerdán a DBS Leaders Dialogue rendezvényen szólalt fel. Beszédét mindössze egy nappal azután tartotta, hogy a Standard Chartered bejelentette:

négy év alatt több mint hétezer munkahelyet szüntet meg az AI-alapú átállás részeként.

Az HSBC vezérigazgatója, Georges Elhedery szintén szerdán nyilatkozott a témában. Elmondása szerint a generatív mesterséges intelligencia "bizonyos munkaköröket meg fog szüntetni", miközben újakat is teremt. Egyúttal arra sürgette az alkalmazottakat, hogy fogadják el a változást.

A miniszterelnök-helyettes ezzel szemben más megközelítést sürgetett.

Amikor a vállalatok bevezetik a mesterséges intelligenciát, ne csak azt kérdezzék, mennyi költséget tudnak megtakarítani. Azt is meg kell vizsgálniuk, milyen új munkakörök hozhatók létre, és hogyan képezhetik át ezekre a meglévő munkavállalókat

- fogalmazott. Gan egyértelművé tette, hogy Szingapúr számára nem a mesterséges intelligencia bevezetésének lassítása a megoldás. Ez ugyanis gyengítené az ország versenyképességét, és végső soron a munkavállalóknak is többet ártana.

A rendezvényen bemutatott DBS-jelentés szerint Szingapúr a tizenöt legjelentősebb, mesterséges intelligenciát alkalmazó pénzügyi központ rangsorában a harmadik helyen áll New York és San Francisco mögött. A tanulmány kiemelte, hogy a szabadpiaci központok közül a városállam áll a legközelebb ahhoz, hogy az AI-képességeket és az intézményi bizalmat nagy léptékben ötvözze.

Gan szerint Szingapúr pénzügyi központi szerepének jövője három tényezőn múlik. Az első az AI kísérleti fázisból történő, vállalati szintű integrációja. A második a minőségi munkahelyek megteremtése. A harmadik pedig a bizalom, a biztonság és a védelem beépítése a mesterséges intelligencia fejlesztésének és használatának minden szintjébe.

Tan Szu-san, a DBS vezérigazgatója úgy vélekedett, hogy az ország kis mérete az AI révén akár előnnyé is válhat. A technológia ugyanis erőtöbbszörözőként működhet: a korlátozott létszámú munkaerő az AI segítségével sokkal nagyobb teljesítményre lesz képes. Hozzátette ugyanakkor, hogy ezen az átálláson a vállalatoknak az alkalmazottakat és az ügyfeleket is végig kell vezetniük.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images