Lefordult a végére a magyar tőzsde, szelvényvágás után esett az OTP

A nap folyamán érkező negatív iráni hírek mellett a magyar tőzsde sem tudott kibújni a gyengülő nemzetközi hangulat alól, a BUX végül 0,6 százalékos eséssel zárt, a blue chipek pedig szinte kivétel nélkül estek. Az OTP 2,9 százalékkal került lejjebb, de a nagy mínuszt elsősorban az indokolja, hogy ma forgott először osztalékszelvény nélkül a részvény.

ma a BUX-index 0,6 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Nem volt jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek árfolyama közül a Richter, a Mol és az OTP árfolyama esett, miközben csak a Magyar Telekom árfolyama emelkedett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítettek, a 4iG és a Rába állt a lista élén 2,9 illetve 2,7 százalékos emelkedéssel, a Zwack és a Graphisoft Park állt ma a sor végén 1,6 illetve 2,0 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 17,6 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Magyar Telekom, a Mol és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: da-kuk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ