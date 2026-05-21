Lemondott a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) elnöke
MTI
Lemondott a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) elnöki tisztségéről Somlyai Zoltán, a szövetség működésének folytonosságát az alapszabálynak megfelelően a novemberi tisztújító közgyűlésig a két alelnök, Juszkó Anita és Kovács Balázs együttesen biztosítja - közölte az érdekképviselet csütörtökön az MTI-vel.

Hangsúlyozták, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének működése, valamint lobbitevékenysége változatlanul folytatódik. Somlyai Zoltán a szövetségben végzett aktív munkájával, és a hazai szállodaipar fejlődése iránti elkötelezettségével jelentős szerepet vállalt az ágazat szakmai érdekképviseletében - írták a közleményben.

A MSZÉSZ a honlapján szereplő ismertetés szerint a magyar turizmus és vendéglátás egyik meghatározó szakmai szervezete.

Az 1968. március 30-án 17 szálloda részvételével alakult szervezet jelenleg több mint 657 tagot számlál, közöttük található 480 szálloda több mint 41.000 szállodai szobával - melyek a hazai hotel kapacitás kb. 70 százalékát képviselik - továbbá 10 szállodalánc, 27 önálló étterem, 13 közép- és felsőfokú oktatási intézmény és 127 társult tag, köztük exkluzív, valamint kiemelt társult tagok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

