Mától osztalékszelvény nélkül forog az OTP!

A magyar tőzsde kisebb emelkedéssel kezdi a napot. A blue chipek közül a Richter teljesít legjobban, a befektetőknek pedig feltűnő lehet az OTP több mint 2 százalékos esése is. Utóbbi annak tudható be, hogy a mai naptól kezdődően már osztalékszelvény nélkül forognak a bank papírjai.

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,2 százalékos pluszban áll, így jelenleg 131 775 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Richter árfolyama 0,7 százalékkal került feljebb, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékot emelkedett az előző napi záróárfolyamához képest.

Eközben a Mol árfolyama 0,7 százalékkal került lejjebb, míg az OTP árfolyama 2,2 százalékos mínuszban van az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a BIF és a 4iG teljesít, míg a leggyengébben a CIG Pannónia és az Alteo indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Magyar Telekom, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

