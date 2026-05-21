Mától osztalékszelvény nélkül forog az OTP!
A magyar tőzsde kisebb emelkedéssel kezdi a napot. A blue chipek közül a Richter teljesít legjobban, a befektetőknek pedig feltűnő lehet az OTP több mint 2 százalékos esése is. Utóbbi annak tudható be, hogy a mai naptól kezdődően már osztalékszelvény nélkül forognak a bank papírjai.

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,2 százalékos pluszban áll, így jelenleg 131 775 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Richter árfolyama 0,7 százalékkal került feljebb, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékot emelkedett az előző napi záróárfolyamához képest.

Eközben a Mol árfolyama 0,7 százalékkal került lejjebb, míg az OTP árfolyama 2,2 százalékos mínuszban van az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a BIF és a 4iG teljesít, míg a leggyengébben a CIG Pannónia és az Alteo indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Magyar Telekom, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

