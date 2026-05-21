  • Megjelenítés
Szárnyalnak a sztárpapírok Amerikában
Üzlet

Szárnyalnak a sztárpapírok Amerikában

Portfolio
Tegnap megérekzett a felpattanás az amerikai tőzsdékre, miután kedvező hírek érkeztek Iránból. A befektetők kiemelten figyelték szerdán az Nvidia első negyedéves gyorsjelentését is, a vállalat pedig ezúttal sem okozott csalódást: bőven verte a várakozásokat.

Ezt követően Ázsiában a japán tőzsde pattant nagyot reggel, Európában viszont visszafogott mozgásokkal indult a nap, amiből délutánra esés következett, miután Irán legfelsőbb vezetője utasítást adott az ország vezetőinek arra, hogy mindenképp akadályozzák meg, hogy az ország dúsított uránkészlete külföldre kerüljön, ez pedig újra felerősítette az aggodalmakat.
A magyar tőzsdén is óvatos a hangulat, nagyot esett viszont az OTP, ami annak tudható be, hogy mától osztalékszelvény nélkül forognak a bank papírjai. Amerikában a kvantumrészvények szárnyalnak, miután kiderült, hogy a kormány kétmilliárd dolláros támogatási csomagot oszt szét kilenc kvantumszámítástechnikai vállalat között.
Megosztás

Kisebb esés lett a vége a magyar tőzsdén

A nap végén százalékos lett a mínusz a magyar tőzsdén.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Hatalmas bejelentés jött Amerikából, indul a nagy rali ezeknél a részvényeknél

Az amerikai kormány kétmilliárd dolláros támogatási csomagot oszt szét kilenc kvantumszámítástechnikai vállalat között. A hír jelentős részvénypiaci emelkedést váltott ki az érintett cégeknél - közölte a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Hatalmas bejelentés jött Amerikából, indul a nagy rali ezeknél a részvényeknél
Megosztás

Mérsékelt mínuszok Amerikában

Jelenleg mínuszban vannak a vezető amerikai tőzsdék: a Dow 0,1 százalékos esése mellett az S&P 500 0,3 százalékkal, a Nasdaq pedig fél százalékkal került lejjebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Állampapír, részvény vagy ingatlan? Töltse ki a Portfolio felmérését, és nyerjen Signature PRO előfizetést!

A Portfolio Signature fejlesztéséhez most olvasóink segítségét kérjük: szeretnénk jobban megérteni, milyen befektetési témák, elemzések és szolgáltatások lennének igazán hasznosak olvasóink számára. A kérdőív kitöltése csak néhány percet vesz igénybe, a résztvevők között pedig 30 darab Portfolio Signature PRO havi előfizetést sorsolunk ki!

Tovább a cikkhez
Állampapír, részvény vagy ingatlan? Töltse ki a Portfolio felmérését, és nyerjen Signature PRO előfizetést!
Megosztás

Jól teljesített a Generali, emelkedik az árfolyam

A nemzetközi Generali Csoport pénzügyi eredményei 2026 első negyedévében erőteljes növekedést mutattak, amelyhez valamennyi üzletág hozzájárult - közölte az olasz biztosítócsoport.

Tovább a cikkhez
Jól teljesített a Generali, emelkedik az árfolyam
Megosztás

Meglépi a hatóság: óriási változás jön a kifizetéseknél, bevezethetnek egy szigorú szabályt

A tajvani jegybank azt tervezi, hogy a devizában kért osztalékot választó külföldi befektetők évente csak egyszer változtathatják meg a kifizetés pénznemét. Az új szabályozás elsősorban a TSMC-hez hasonló nagyvállalatokat érinti.

Tovább a cikkhez
Meglépi a hatóság: óriási változás jön a kifizetéseknél, bevezethetnek egy szigorú szabályt
Megosztás

Kis ugrás az olajban

Az iráni bejelentés hatására pillanatok alatt ugrott az olajár. A délelőtti mélyponthoz képest a Brent árfolyama most 2,5. A tegnap esti záróértékéhez képest pedig mintegy 1,6 százalékos pluszban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Lefelé tart Európa

A tegnapi fellélegzés nem tartott sokáig, ismét lefelé vették az irányt a vezető indexek Európában. A német DAX, a francia CAC, illetve az angol FTSE egyaránt 0,7 százalékos csökkenésében van.

A nap korábbi szakaszában látottakhoz képest a magyar tőzsdén is fogytán a lendület, a BUX azonban még mindig visszafogott, 0,2 százalékos emelkedésben van.

Megosztás

Parancsot adott Irán legfőbb vezére: úgy néz ki, borulnak a béketárgyalások

Irán legfelsőbb vezetője utasítást adott az ország vezetőinek arra, hogy mindenképp akadályozzák meg, hogy az ország dúsított uránkészlete külföldre kerüljön - tudta meg a Reuters.

Tovább a cikkhez
Parancsot adott Irán legfőbb vezére: úgy néz ki, borulnak a béketárgyalások
Megosztás

MBH: alulértékelt a Masterplast

Az MBH friss elemzésében megemelte a Masterplast részvényeire vonatkozó célárfolyamát, és továbbra is vételre ajánlja a részvényt.  

Tovább a cikkhez
MBH: alulértékelt a Masterplast
Megosztás

Az MBH Bank is beállt a sorba: a megugró extraprofitadó miatt lett mínuszos az első negyedév

Az Erste Bankhoz és az OTP Bank magyarországi tevékenységéhez hasonlóan az MBH Bankot is veszteségbe taszította a banki különadók megemelése, miután az egy évvel korábbi 19,6 milliárd forint után 52,6 milliárd forintnyi éves extraprofitadó elszámolására kényszerült a társaság év elején. Az első negyedévben kimutatott 19,4 milliárd forintos számviteli adózás utáni veszteség a korrekciós tételek nélkül 54,1 milliárd forint nyereség volt, ami 6%-kal marad el az egy évvel korábbitól, leginkább a kamateredmény további csökkenése és a költségek emelkedése miatt.

Tovább a cikkhez
Az MBH Bank is beállt a sorba: a megugró extraprofitadó miatt lett mínuszos az első negyedév
Megosztás

Stagnálás

Minimális elmozdulásokat hozott az európai nyitás. A vezető börzék közül a CAC satgnál, a DAX 0,1, az FTSE pedig 0,3 százalékos esésben van.

Megosztás

Mától osztalékszelvény nélkül forog az OTP!

A magyar tőzsde kisebb emelkedéssel kezdi a napot. A blue chipek közül a Richter teljesít legjobban, a befektetőknek pedig feltűnő lehet az OTP több mint 2 százalékos esése is. Utóbbi annak tudható be, hogy a mai naptól kezdődően már osztalékszelvény nélkül forognak a bank papírjai.

Tovább a cikkhez
Mától osztalékszelvény nélkül forog az OTP!
Megosztás

Kis korrekció az olajárban

A Brent hordónkénti árfolyama 1,1 százalékos pluszban van csütörtök reggel. A mostani mozgás inkább egyfajta korrekciónak tekinthető azt követően, hogy szerdán mintegy 5,5 százalékot esett a jegyzés az iráni békével kapcsolatos várakozások hatására.

BRENT_2026-05-21_07-47-24
Megosztás

Rekord rekord hátán - Lassan elfogynak a szavak arra, ami az Nvidiánál történik

A szerdai piaczárást követően publikálta első negyedéves gyorsjelentését az Nvidia. A vállalat alaposan megverte az előzetes várakozásokat. A 2027-es pénzügyi év első negyedévét 81,6 milliárd dolláros bevétellel zárta, ami éves alapon 85 százalékos növekedést jelent. Ennél is fontosabb, hogy a vállalat a következő negyedévre 91 milliárd dolláros árbevételt ígér, ami közel 4 milliárd dollárral magasabb a piaci konszenzusnál.

Tovább a cikkhez
Rekord rekord hátán - Lassan elfogynak a szavak arra, ami az Nvidiánál történik
Megosztás

Nagyot ugrott a japán tőzsde

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,3 százalékkal került feljebb, a S&P 500 1,1 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,7 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 3,69 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,23 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,93 százalékot esett.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,24 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,04 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,07 százalékot eshet, a S&P 500 0,02 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,11 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Várhatóan ma délelőtt teszi közzé az Európai Bizottság szokásos tavaszi gazdasági előrejelzését, melyben most először hivatalosan is értékelhetik a magyar választások eredményét gazdasági szempontból. A Magyarországgal kapcsolatos elemzésben ugyanis várhatóan megkerülhetetlen lesz a kormányváltás kérdése. A gazdasági értékelés mellett egyébként a hírek szerint a héten öt napig Budapesten tárgyal a Bizottság delegációja az uniós források felszabadításáról, a jövő héten pedig Brüsszelbe utazik Magyar Péter, aki már egy politikai megállapodással térne haza. Európában és a tengerentúlon a májusi beszerzési menedzserindexek jönnek majd, melyek a gazdasági konjunktúra szempontjából lesznek lényegesek.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 18,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 4,5 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,1 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 83,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 50 009,35 1,3% 0,6% 1,1% 4,0% 17,2% 46,7%
S&P 500 7 432,97 1,1% -0,2% 4,6% 8,6% 25,1% 78,7%
Nasdaq 29 297,7 1,7% -0,2% 10,2% 16,0% 37,1% 117,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 59 804,41 -1,2% -5,5% 1,7% 18,8% 59,4% 112,8%
Hang Seng 25 651,12 -0,6% -2,8% -2,7% 0,1% 8,3% -9,8%
CSI 300 4 850,7 0,0% -3,0% 2,0% 4,8% 24,4% -6,5%
Európai részvényindexek              
DAX 24 737,24 1,4% 2,5% 1,3% 1,0% 2,9% 60,9%
CAC 8 117,42 1,7% 1,4% -2,6% -0,4% 2,2% 28,0%
FTSE 10 432,34 1,0% 1,0% -1,7% 5,0% 18,8% 48,6%
FTSE MIB 49 181,66 1,7% -0,6% 2,0% 9,4% 21,4% 99,1%
IBEX 18 051,7 2,2% 2,2% -1,1% 4,3% 26,0% 97,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 131 460,2 -0,2% 0,3% -3,6% 18,4% 36,7% 184,2%
ATX 5 904,09 1,2% 0,3% 0,6% 10,8% 32,5% 72,8%
PX 2 563,99 0,5% 2,8% -4,1% -4,5% 17,3% 123,0%
Magyar blue chipek              
OTP 41 100 1,0% 0,3% -6,4% 17,1% 47,5% 165,3%
Mol 3 988 -1,8% 0,2% -0,9% 35,6% 27,6% 74,5%
Richter 12 220 -1,3% -1,3% -6,0% 23,9% 16,7% 48,8%
Magyar Telekom 2 628 -1,0% 6,0% 7,3% 46,7% 47,6% 545,7%
Nyersanyagok              
WTI 101,69 -9,3% -2,7% 11,7% 77,6% 59,0% 64,2%
Brent 111,55 0,0% 5,5% 16,7% 83,3% 70,5% 71,3%
Arany 4 524,29 0,6% -3,5% -5,7% 4,6% 38,0% 140,7%
Devizák              
EURHUF 359,6750 -0,9% 0,5% -0,9% -6,3% -10,6% 2,9%
USDHUF 309,5310 -1,1% 1,3% 0,4% -5,3% -13,3% 8,1%
GBPHUF 415,6499 -0,5% 0,5% 0,1% -5,7% -13,0% 2,5%
EURUSD 1,1620 0,2% -0,8% -1,3% -1,1% 3,1% -4,9%
USDJPY 159,0700 0,0% 0,8% 0,2% 1,5% 10,0% 46,1%
GBPUSD 1,3436 0,3% -0,6% -0,6% -0,1% 0,5% -5,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 77 470,5 0,9% -2,3% 2,1% -12,7% -27,5% 90,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,57 -1,9% 2,4% 7,4% 9,7% 2,0% 180,6%
10 éves német állampapírhozam 3,07 -2,9% -0,6% 4,1% 7,1% 17,9% -2 991,5%
10 éves magyar állampapírhozam 5,66 0,0% -2,2% -5,4% -17,6% -19,3% 78,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Maradjon alapítványi fenntartású a Corvinus? – Interjú az egyetem rektorával

Megszólaltak az elemzők, hogyan alakul a forint árfolyama a következő évben

330 alatt kezd a forint – Segíthet még a Brexit-káosz megoldása?

Címlapkép forrása: Yuichiro Chino

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből
Csak a kormányváltás és a brüsszeli jóindulat mentette meg Magyarországot az uniós kalodától
Nagyot mentek az amerikai tőzsdék az Nvidia jelentése előtt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility