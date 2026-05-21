Több mint 7 milliárd forintért vett tegnap saját részvényeket a Telekom
Zajlanak a sajátrészvény-vásárlások a Magyar Telekomnál, tegnap több mint 7 milliárd forint értékben vásárolt törzsrészvényeket a cég.

Múlt héten kezdte meg az idei közgyűlés által jóváhagyott sajátrészvény-visszavásárlási programját a Magyar Telekom, amelynek keretein belül a részvényesi javadalmazás részeként összesen 50 milliárd forint értékben vásárolhat részvényeket a cég június 26-ig.

A vállalat 2026. május 20-án a Budapesti Értéktőzsdén

fix ügyletek keretében 2734 392 darab törzsrészvényt vásárolt 2629,45 forint/darab átlagáron.

A tranzakciót követően a társaság tulajdonában lévő saját részvények száma 56 715 357 darab.

Május 14-e óta összesen 10 milliárd forintnyi részvényt vett vissza a Magyar Telekom, így a program az ötödénél jár.

The Science of Football

