Unikornisok helyett zebrák? Kapitány István ígérete szép, de a recept hiányzik

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

A számok nem hazudnak

A StartupBlink 2025-ös rangsora szerint Magyarország a globálisan az 51. helyen áll — miközben 2020-ban még a 37. voltunk. Csehország a 30., Lengyelország a 33., Románia és Ukrajna is megelőz minket. Budapest kicsúszott a top 100 városból. Prága a 85., Varsó a 91. Míg Budapestnek csak a 141. hely jutott.

Ez nem véletlenül alakult így, hanem minden bizonnyal elsődlegesen strukturális okokkal magyarázható.

Éveken át láthattuk és tapasztalhattuk, ahogy a régióban egymás után születek az unikornisok — miközben a hazai piac szép prezentációkat csinált, és állami támogatásokból túlélt. A cseh Productboard, a lengyel Brainly, az OTP anyabankjától egy karnyújtásnyira lévő román UiPath — egymilliárd dolláros exiteket csináltak. Ezzel szemben mi történt Magyarországon: Prezi. Egy cég. Másfél évtizede. Euronet. Három évtizede.

Mi a baj valójában a JEREMIE-modellel?

Kapitány István Miniszter úr jól látja, hogy a jelenlegi finanszírozási rendszer nem szül unikornisokat. A JEREMIE-alapok, a Növekedési Alap — mind segítenek túlélni. Fizetik a béreket, fenntartják a terméket. Ez nem rossz.

De ez zebra-építés, nem unikornis-építés.

Az igazi skálázáshoz nem elegendő a tőke. Kell az amerikai piacra lépés ismerete és kapcsolatrendszere. Kell a globális VC-k előtti pitch lehetőségek. Kell a Fortune 500-as stratégiai partnerség. És kell egy M&A-motor, amely eljuttatja a cégeket a kilenc- vagy tíz számjegyű befektetésig.

Ezt nem az állam csinálja meg. De az állam megteremtheti a feltételeit.

Ahol Magyarország kimaradt: SelectUSA 2026

Május 3-6. között, National Harborban zajlott le az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által szervezett SelectUSA Investment Summit — a világ legnagyobb FDI-eseménye. Rekordok dőltek: 5500+ résztvevő, 100+ ország, 56 milliárd dollár értékű befektetési szándék. India egymaga 20,5 milliárd dollárt jelentett be. Korea qvantum-deep-tech delegációja konkrét deal-eket hozott.

Magyarország jól képviseltette magát - a valaha küldött legnagyobb delegációval. Szép képek születtek. Jó networking volt. Jó szándék volt.

Bejelentett deal nem volt.

Ez nem egy esemény statisztikája. Ez stratégiai figyelmeztetés.

A „SelectHungary" pillanat

A Tisza-kormány pro-transzatlanti fordulata — amelyet Kapitány miniszter úr is megtestesít — pontosan azt az ablakot nyitja meg, amelyre évek óta vártunk.

De ezt az ablakot aktívan ki kell tölteni.

Kell egy „SelectHungary" program: egyablakos kapcsolat az amerikai befektetőkkel, közvetlen befektetői matchmaking, Delaware C-Corp alapítás támogatása, cap table és pitch coaching, Fortune 500-as M&A-pipeline felépítése. Nem bürokrácia — hanem deal-flow.

Defense tech a vákum, amiről nem beszélünk

Miközben a magyar startup-diskurzus az ERP-helyettesítőkről és B2B SaaS-ról szól, a világ egyik legnagyobb értékteremtési hulláma csendben zajlik el mellettünk: a defense tech.

Május 13-án az Anduril Industries - a Palantir-alapító Peter Thiel köréből kinőtt védelmi technológiai vállalat - bejelentette 5 milliárd dolláros Series H finanszírozási körét, amellyel cégértéke 61 milliárd dollárra ugrott. Kilenc évvel az alapítás után.

Az Anduril nem fegyvergyár a klasszikus értelemben. Szoftver-definiált védelmi rendszereket épít — autonóm drónokat, célzási AI-t, hálózati hadszíntér-menedzsmentet. 2025-ben 2,2 milliárd dolláros bevételt ért el, egy év alatt megduplázva azt. A cég logikája egyszerű: a modern hadviselést nem a hagyományos nehézipar nyeri, hanem az, aki a legtöbb intelligens, skálázható effektort tudja a leggyorsabban gyártani.

Ez releváns Magyarország számára? Igen. Mégpedig több okból.

Egyrészt: a NATO-tagságból fakadó védelmi kötelezettségek növekvő költségvetést jelentenek és ahol költségvetés van, ott beszállítói lehetőség is van. Másrészt: Magyarországon komoly mérnöki és szoftverkapacitás létezik, amelyet ma főleg nyugati nagyvállalatok szubkontraktálnak. Ez egy defense tech spin-off ökoszisztéma alapja lehetne. Harmadrészt: az EU védelmi-ipari stratégiája (ReArm Europe) éppen most nyit ablakot a közép-európai beszállítóknak.

Kapitány miniszter az AI-t és az innovációt emlegette. A defense tech az a kategória, ahol a kettő összeérhet és ahol az állami vásárlóerő, a NATO-keretrendszer és a globális kockázatitőke-érdeklődés egyszerre jelen van.

Egyetlen magyar defense tech startup sincs a globális térképen. Ez nem adottság, ez igy mulasztás. De az ablak nyitva van, lehetőségeink még mindig vannak.

Az AI-kérdés: a magyar út

Kapitány miniszter az AI-ra is utalt, mint stratégiai prioritásra. Ebben is van egy “missed opportunity”, amit ki kell mondani.

A magyarországi vállalatok ma az LLM-eket hagyományosan használják: ChatGPT-t, Gemini-t, Anthropic Claude-ot. Promptolnak, kapnak egy választ, amelyet le kell ellenőrizni. Ez a modell drága, lassú, és ami a legfontosabb, azon kívül, hogy nem a miénk a cég: hallucináció-érzékenyek. Egy pénzügyi döntésnél, egy M&A-folyamatban, egy hitelkérelemnél, de még egy 8. osztályos esszénél is, a hallucináció nem megengedhető.

Mi van, ha Magyarország nem az LLM-fogyasztás piacaként pozícionálja magát, hanem egy másfajta AI-architektúra építő szerepben?

Gondoljunk arra: mi lenne, ha minden kkv-nak, akár minden családnak, minden pénzügyi döntéshozónak lenne egy saját, dedikált AI-asszisztense — nem generikus, hanem az ő saját adatain alapuló, hallucináció nélküli, auditálható rendszer — havi 10 dollárért? Nem ChatGPT-előfizető, hanem saját enterprise-grade AI, a valódi adatok felett.

Ez technikailag ma már megvalósítható. A kérdés az, hogy ki csinálja meg — és melyik ország lesz az első, amelyik ezt rendszerszinten adoptálja. Ez a verseny most zajlik. Magyarország rajtvonalnál áll.

A hitelesség, ami számít

Ha lenne egy „SelectHungary"-rendszer, ezek a deal-ek itthon is megszülethetnének. Sőt: egyre több ilyen keletkezhetne. Kapitány ígérete megvalósítható — de csak, ha most cselekszünk.

2026 várhatóan a valaha volt legnagyobb M&A-év lesz. Az AI-supercycle, a technológiai konszolidáció és a stratégiai felvásárlási hullám miatt most születhetnek a tízmilliárd dolláros befektetések. Aki nincs jelen az amerikai ökoszisztémában, lemarad a legnagyobb értékteremtési hullámról.

Kapitány Istvánnak igaza van: nem zebrákat, hanem unikornisokat kell építeni. De az unikornisok nem az irodában születnek. Hanem ott, ahol a tőke van. Ahol a piac van. Ahol a tényleges befektetési döntések születnek.

Ez a pillanat most nyitott. Kérdés, hogy élünk-e a lehetőséggel.

A szerző Szabó Livia Judith, a SelectUSA 2026 Mentora, a Moshulu Enterprise Partners CEO-ja, az American Hungarian Chamber of Commerce elnöke.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images