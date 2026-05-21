  • Megjelenítés
Unikornisok helyett zebrák? Kapitány István ígérete szép, de a recept hiányzik
Üzlet

Unikornisok helyett zebrák? Kapitány István ígérete szép, de a recept hiányzik

Szabó Livia Judith, Moshulu Enterprise Partners Inc.
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
A minap olvastam Kapitány István gazdasági miniszter parlamenti meghallgatáson tett ígéretét, mely szerint a miniszter unikornisokat akar, nem zebrákat. Örülök neki. Ám a terület szakértőjeként kötelességemnek érzem kimondani: a hazai ígéret szép, de a recept még hiányzik. Írásommal e recept megtalálásához szeretnék hozzájárulni. Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT konferenciáján, regisztráció és részletek itt!
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.
Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A számok nem hazudnak

A StartupBlink 2025-ös rangsora szerint Magyarország a globálisan az 51. helyen áll — miközben 2020-ban még a 37. voltunk. Csehország a 30., Lengyelország a 33., Románia és Ukrajna is megelőz minket. Budapest kicsúszott a top 100 városból. Prága a 85., Varsó a 91. Míg Budapestnek csak a 141. hely jutott.

Ez nem véletlenül alakult így, hanem minden bizonnyal elsődlegesen strukturális okokkal magyarázható.

Éveken át láthattuk és tapasztalhattuk, ahogy a régióban egymás után születek az unikornisok — miközben a hazai piac szép prezentációkat csinált, és állami támogatásokból túlélt. A cseh Productboard, a lengyel Brainly, az OTP anyabankjától egy karnyújtásnyira lévő román UiPath — egymilliárd dolláros exiteket csináltak. Ezzel szemben mi történt Magyarországon: Prezi. Egy cég. Másfél évtizede. Euronet. Három évtizede.

Mi a baj valójában a JEREMIE-modellel?

Kapitány István Miniszter úr jól látja, hogy a jelenlegi finanszírozási rendszer nem szül unikornisokat. A JEREMIE-alapok, a Növekedési Alap — mind segítenek túlélni. Fizetik a béreket, fenntartják a terméket. Ez nem rossz.

Még több Üzlet

Felfüggesztette a Metropol kiadását a Mediaworks, a végleges megszűnés sem lehetetlen

Átalakul az egyetemek működése, de az időhiány nem várt problémákat vetett fel

Lemondott a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) elnöke

De ez zebra-építés, nem unikornis-építés.

Az igazi skálázáshoz nem elegendő a tőke. Kell az amerikai piacra lépés ismerete és kapcsolatrendszere. Kell a globális VC-k előtti pitch lehetőségek. Kell a Fortune 500-as stratégiai partnerség. És kell egy M&A-motor, amely eljuttatja a cégeket a kilenc- vagy tíz számjegyű befektetésig.

Ezt nem az állam csinálja meg. De az állam megteremtheti a feltételeit.

Ahol Magyarország kimaradt: SelectUSA 2026

Május 3-6. között, National Harborban zajlott le az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által szervezett SelectUSA Investment Summit — a világ legnagyobb FDI-eseménye. Rekordok dőltek: 5500+ résztvevő, 100+ ország, 56 milliárd dollár értékű befektetési szándék. India egymaga 20,5 milliárd dollárt jelentett be. Korea qvantum-deep-tech delegációja konkrét deal-eket hozott.

Magyarország jól képviseltette magát - a valaha küldött legnagyobb delegációval. Szép képek születtek. Jó networking volt. Jó szándék volt.

Bejelentett deal nem volt.

Ez nem egy esemény statisztikája. Ez stratégiai figyelmeztetés.

A „SelectHungary" pillanat

A Tisza-kormány pro-transzatlanti fordulata — amelyet Kapitány miniszter úr is megtestesít — pontosan azt az ablakot nyitja meg, amelyre évek óta vártunk.

De ezt az ablakot aktívan ki kell tölteni.

Kell egy „SelectHungary" program: egyablakos kapcsolat az amerikai befektetőkkel, közvetlen befektetői matchmaking, Delaware C-Corp alapítás támogatása, cap table és pitch coaching, Fortune 500-as M&A-pipeline felépítése. Nem bürokrácia — hanem deal-flow.

Defense tech a vákum, amiről nem beszélünk

Miközben a magyar startup-diskurzus az ERP-helyettesítőkről és B2B SaaS-ról szól, a világ egyik legnagyobb értékteremtési hulláma csendben zajlik el mellettünk: a defense tech.

Május 13-án az Anduril Industries - a Palantir-alapító Peter Thiel köréből kinőtt védelmi technológiai vállalat - bejelentette 5 milliárd dolláros Series H finanszírozási körét, amellyel cégértéke 61 milliárd dollárra ugrott. Kilenc évvel az alapítás után.

Az Anduril nem fegyvergyár a klasszikus értelemben. Szoftver-definiált védelmi rendszereket épít — autonóm drónokat, célzási AI-t, hálózati hadszíntér-menedzsmentet. 2025-ben 2,2 milliárd dolláros bevételt ért el, egy év alatt megduplázva azt. A cég logikája egyszerű: a modern hadviselést nem a hagyományos nehézipar nyeri, hanem az, aki a legtöbb intelligens, skálázható effektort tudja a leggyorsabban gyártani.

Ez releváns Magyarország számára? Igen. Mégpedig több okból.

Egyrészt: a NATO-tagságból fakadó védelmi kötelezettségek növekvő költségvetést jelentenek és ahol költségvetés van, ott beszállítói lehetőség is van. Másrészt: Magyarországon komoly mérnöki és szoftverkapacitás létezik, amelyet ma főleg nyugati nagyvállalatok szubkontraktálnak. Ez egy defense tech spin-off ökoszisztéma alapja lehetne. Harmadrészt: az EU védelmi-ipari stratégiája (ReArm Europe) éppen most nyit ablakot a közép-európai beszállítóknak.

Kapitány miniszter az AI-t és az innovációt emlegette. A defense tech az a kategória, ahol a kettő összeérhet és ahol az állami vásárlóerő, a NATO-keretrendszer és a globális kockázatitőke-érdeklődés egyszerre jelen van.

Egyetlen magyar defense tech startup sincs a globális térképen. Ez nem adottság, ez igy mulasztás. De az ablak nyitva van, lehetőségeink még mindig vannak.

Az AI-kérdés: a magyar út

Kapitány miniszter az AI-ra is utalt, mint stratégiai prioritásra. Ebben is van egy “missed opportunity”, amit ki kell mondani.

A magyarországi vállalatok ma az LLM-eket hagyományosan használják: ChatGPT-t, Gemini-t, Anthropic Claude-ot. Promptolnak, kapnak egy választ, amelyet le kell ellenőrizni. Ez a modell drága, lassú, és ami a legfontosabb, azon kívül, hogy nem a miénk a cég: hallucináció-érzékenyek. Egy pénzügyi döntésnél, egy M&A-folyamatban, egy hitelkérelemnél, de még egy 8. osztályos esszénél is, a hallucináció nem megengedhető.

Mi van, ha Magyarország nem az LLM-fogyasztás piacaként pozícionálja magát, hanem egy másfajta AI-architektúra építő szerepben?

Gondoljunk arra: mi lenne, ha minden kkv-nak, akár minden családnak, minden pénzügyi döntéshozónak lenne egy saját, dedikált AI-asszisztense — nem generikus, hanem az ő saját adatain alapuló, hallucináció nélküli, auditálható rendszer — havi 10 dollárért? Nem ChatGPT-előfizető, hanem saját enterprise-grade AI, a valódi adatok felett.

Ez technikailag ma már megvalósítható. A kérdés az, hogy ki csinálja meg — és melyik ország lesz az első, amelyik ezt rendszerszinten adoptálja. Ez a verseny most zajlik. Magyarország rajtvonalnál áll.

A hitelesség, ami számít

Ha lenne egy „SelectHungary"-rendszer, ezek a deal-ek itthon is megszülethetnének. Sőt: egyre több ilyen keletkezhetne. Kapitány ígérete megvalósítható — de csak, ha most cselekszünk.

2026 várhatóan a valaha volt legnagyobb M&A-év lesz. Az AI-supercycle, a technológiai konszolidáció és a stratégiai felvásárlási hullám miatt most születhetnek a tízmilliárd dolláros befektetések. Aki nincs jelen az amerikai ökoszisztémában, lemarad a legnagyobb értékteremtési hullámról.

Kapitány Istvánnak igaza van: nem zebrákat, hanem unikornisokat kell építeni. De az unikornisok nem az irodában születnek. Hanem ott, ahol a tőke van. Ahol a piac van. Ahol a tényleges befektetési döntések születnek.

Ez a pillanat most nyitott. Kérdés, hogy élünk-e a lehetőséggel.

A szerző Szabó Livia Judith, a SelectUSA 2026 Mentora, a Moshulu Enterprise Partners CEO-ja, az American Hungarian Chamber of Commerce elnöke.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből
Csak a kormányváltás és a brüsszeli jóindulat mentette meg Magyarországot az uniós kalodától
Nagyot mentek az amerikai tőzsdék az Nvidia jelentése előtt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility