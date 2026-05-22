Két hetet kapott az amerikaiaktól a Mol, hogy bevásároljon a szomszédban

Pénteken közölte Dubravka Đedović Handanović szerb energiaügyi miniszter, hogy a Mol kéthetes haladékot kapott az amerikai pénzügyminisztérium szankciós hivatalától (OFAC). A hosszabbítás célja, hogy a felek lezárhassák a szerb NIS olajtársaság orosz tulajdonú többségi részesedésének megvásárlásáról szóló tárgyalásokat.

A Mol és az orosz fél közötti egyeztetések eredeti határideje pénteken járt volna le.

Az OFAC által biztosított újabb két hét azonban lehetőséget ad arra, hogy a felek véglegesítsék a megállapodást a NIS többségi tulajdonrészének átruházásáról.

A tranzakcióhoz az amerikai hatóság jóváhagyására azért van szükség, mert a NIS jelenlegi többségi tulajdonosa az orosz állami Gazprom Nyefty, amely amerikai szankciók hatálya alatt áll.

Forrás: Reuters

