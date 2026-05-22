  • Megjelenítés
Kiderült az igazság: Trump emiatt kaszálta el hirtelen a mesterséges intelligencia rendeletet
Üzlet

Kiderült az igazság: Trump emiatt kaszálta el hirtelen a mesterséges intelligencia rendeletet

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön elhalasztotta egy mesterséges intelligenciáról szóló elnöki rendelet aláírását. Döntését azzal indokolta, hogy a tervezet bizonyos elemei nem nyerték el a tetszését. Kiemelte továbbá: nem kíván olyan lépést tenni, amely alááshatná az Egyesült Államok előnyét a Kínával folytatott AI-versenyben. A témáról szó lesz május 28-ai Financial IT konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!
Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Az aláírási ceremóniát eredetileg csütörtök délutánra tervezték, a vezető mesterségesintelligencia-fejlesztő cégek vezérigazgatóinak részvételével. A Semafor hírportál információi szerint az eseményt Elon Musk, az xAI alapítója, Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója, valamint David Sacks, Trump korábbi AI-tanácsadójának közbelépése nyomán függesztették fel.

Úgy gondolom, hogy ez útjába állna annak, hogy... tudják, vezetünk Kína és mindenki más előtt. Nem akarok semmi olyat tenni, ami veszélyeztetné ezt a lépéselőnyt

- nyilatkozta Trump újságíróknak az Ovális Irodában.

Két, az ügyet ismerő forrás a Reuters hírügynökségnek elmondta: a rendelet egy olyan önkéntes keretrendszert hozott volna létre, amelynek révén az AI-fejlesztők a fejlett modellek nyilvános bevezetése előtt egyeztethettek volna az amerikai kormányzattal. Trump nem részletezte, pontosan mely pontokkal volt elégedetlen. A technológiai iparág képviselői ugyanakkor attól tartanak, hogy a szigorúbb előírások csökkenthetik az ágazat nyereségességét. Ez különösen akkor jelenthet problémát, ha a szabályok lassítják az új modellek piacra dobását, vagy biztonsági okokra hivatkozva a rendszerek működésének megváltoztatására kényszerítik a vállalatokat.

Még több Üzlet

A befektetők egész egyszerűen hinni akarnak - Nagyot fordultak az amerikai tőzsdék

Hatalmas bejelentést tett Taylor Swifték kiadója: egyelőre titkolják a részleteket, de teljesen új korszak kezdődik

Lefordult a végére a magyar tőzsde, szelvényvágás után esett az OTP

Az elnök emellett arra akarta utasítani a kormányzatot, hogy fejlett AI-modelleket vessen be az állami rendszerek kibervédelmének megerősítésére. Ugyanezt a technológiát alkalmazták volna a kritikus infrastruktúrák, például a bankok és a kórházak védelmének fokozására is.

Az amerikai kormányzatban és a magánszektorban egyaránt egyre nagyobb aggodalmat keltenek az új, nagy teljesítményű AI-rendszerek kiberbiztonsági kockázatai. Az Anthropic vállalat arra figyelmeztetett, hogy Mythos nevű modellje képes lehet összetett kibertámadások felerősítésére. A Reuters által megkérdezett kiberbiztonsági szakértők szerint ugyanakkor túlzóak a korlátlan hackelés veszélyével kapcsolatos félelmek.

Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Bécsben tárgyalt Magyar Péter, közben újabb szerződések kerültek elő
Szokatlan mozgások voltak este a forintban
A befektetők egész egyszerűen hinni akarnak - Nagyot fordultak az amerikai tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility