Kiderült az igazság: Trump emiatt kaszálta el hirtelen a mesterséges intelligencia rendeletet

Az aláírási ceremóniát eredetileg csütörtök délutánra tervezték, a vezető mesterségesintelligencia-fejlesztő cégek vezérigazgatóinak részvételével. A Semafor hírportál információi szerint az eseményt Elon Musk, az xAI alapítója, Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója, valamint David Sacks, Trump korábbi AI-tanácsadójának közbelépése nyomán függesztették fel.

Úgy gondolom, hogy ez útjába állna annak, hogy... tudják, vezetünk Kína és mindenki más előtt. Nem akarok semmi olyat tenni, ami veszélyeztetné ezt a lépéselőnyt

- nyilatkozta Trump újságíróknak az Ovális Irodában.

Két, az ügyet ismerő forrás a Reuters hírügynökségnek elmondta: a rendelet egy olyan önkéntes keretrendszert hozott volna létre, amelynek révén az AI-fejlesztők a fejlett modellek nyilvános bevezetése előtt egyeztethettek volna az amerikai kormányzattal. Trump nem részletezte, pontosan mely pontokkal volt elégedetlen. A technológiai iparág képviselői ugyanakkor attól tartanak, hogy a szigorúbb előírások csökkenthetik az ágazat nyereségességét. Ez különösen akkor jelenthet problémát, ha a szabályok lassítják az új modellek piacra dobását, vagy biztonsági okokra hivatkozva a rendszerek működésének megváltoztatására kényszerítik a vállalatokat.

Az elnök emellett arra akarta utasítani a kormányzatot, hogy fejlett AI-modelleket vessen be az állami rendszerek kibervédelmének megerősítésére. Ugyanezt a technológiát alkalmazták volna a kritikus infrastruktúrák, például a bankok és a kórházak védelmének fokozására is.

Az amerikai kormányzatban és a magánszektorban egyaránt egyre nagyobb aggodalmat keltenek az új, nagy teljesítményű AI-rendszerek kiberbiztonsági kockázatai. Az Anthropic vállalat arra figyelmeztetett, hogy Mythos nevű modellje képes lehet összetett kibertámadások felerősítésére. A Reuters által megkérdezett kiberbiztonsági szakértők szerint ugyanakkor túlzóak a korlátlan hackelés veszélyével kapcsolatos félelmek.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images