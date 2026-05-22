Remek a hangulat a tőzsdéken, itthon a Richter a sztár

Ugrik a Richter részvénye
A Richter vezetésével komoly pluszban nyitott ma a magyar tőzsde.
Pozitív felütéssel indul a nap Európában
Emelkedést láthatunk a kereskedés első perceiben a kontinens tőzsdéin: a DAX0,8 százalékos emelkedése mellett a CAC fél százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékkal került feljebb.
Valósággal kilőtt ez a sztárrészvény
A Lenovo részvényei pénteken több mint 17 százalékot ugrottak, miután a világ vezető PC-gyártója a várakozásokat felülmúló bevételnövekedésről számolt be a márciussal záruló negyedévben. A dinamikus bővülést elsősorban a mesterséges intelligencia hajtotta - közölte a Cnbc.
Darabjaira szedtük Elon Musk gigacégét a történelem legnagyobb tőzsdei bevezetése előtt
Hónapok óta lázban tartja a piacokat a SpaceX tőzsdei bevezetése, hiszen minden jel arra utal, hogy Elon Muskék a történelem legnagyobb IPO-ját készítik elő. A folyamat most nagyon fontos lépéséhez érkezett, ugyanis az amerikai tőzsdefelügyelet honlapján elérhetővé vált a hivatalos IPO-prospektus, amely minden eddiginél részletesebb betekintést nyújt a vállalat víziójába, működésébe, üzleti modelljébe és pénzügyeibe. A dokumentumból kiderül, hogy a SpaceX ma már messze nem csak rakétacég, hanem egy vertikálisan integrált műholdas internetszolgáltató, amely Elon Musk másik cégét, az xAI-t beolvasztva már a mestereséges intelligenciában is egyre jelentősebb szereplő. Nagyon komoly potenciált rejtő szinergiák vannak az üzletágak között, amelyek egy része már most is realizálódik, egy másik része pedig még bőven az ígéret kategóriába tartozik. Elon Muskot ismerve talán utóbbi nem meglepő.
Nagy emelkedés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,2 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,2 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel nagyon jó hangulat látszik, a Nikkei 2,75 százalékot emelkedett, a Hang Seng 1,13 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 1,4 százalékos mínuszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék is, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,8 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,7 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,6 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,29 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,33 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,39 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma a Moody’s hitelminősítői felülvizsgálata lesz nagyon fontos, melynek eredménye késő este jelenhet meg. Az előzetes várakozások szerint részben a választásokat követő megelőlegezett bizalom miatt várhatóan nem minősítik le Magyarországot, ugyanakkor egyelőre a negatív kilátás javítására sem számíthatunk, mivel az új kormánynak konkrét intézkedésekkel kell alátámasztania a bizalmat. Ugyanakkor mindenképpen érdekes lesz, hogyan kommentálja a hitelminősítő a választási eredményt, illetve mennyiben befolyásolja az új helyzet szerintük a kilátásokat. Szintén a hét utolsó munkanapján érkezik a beruházások első negyedéves statisztikája, illetve várhatóan ekkor publikálja a Pénzügyminisztérium az államháztartás részletes áprilisi beszámolóját.
Közben a német GDP esetében már a részletes számok jönnek, de az IFO index és a Michigani Egyetem hangulatindexe is befolyásolhatja a piaci hangulatot.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 22,5 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 4,3 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 13,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 75,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 285,66
|0,6%
|0,4%
|2,3%
|4,6%
|20,1%
|47,0%
|S&P 500
|7 445,72
|0,2%
|-0,7%
|5,4%
|8,8%
|27,4%
|79,2%
|Nasdaq
|29 357,27
|0,2%
|-0,8%
|10,9%
|16,3%
|39,3%
|118,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|61 684,14
|3,1%
|-1,5%
|3,9%
|22,5%
|65,4%
|117,8%
|Hang Seng
|25 386,52
|-1,0%
|-3,8%
|-4,2%
|-1,0%
|6,5%
|-10,8%
|CSI 300
|4 783,1
|-1,4%
|-2,7%
|0,3%
|3,3%
|22,1%
|-6,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 606,77
|-0,5%
|0,6%
|1,4%
|0,5%
|2,0%
|59,4%
|CAC
|8 086
|-0,4%
|0,0%
|-1,8%
|-0,8%
|2,2%
|26,6%
|FTSE
|10 443,47
|0,1%
|0,7%
|-0,5%
|5,2%
|18,9%
|48,8%
|FTSE MIB
|49 168,7
|0,0%
|-1,8%
|2,6%
|9,4%
|21,3%
|96,9%
|IBEX
|17 975,2
|-0,4%
|0,9%
|-0,9%
|3,9%
|25,6%
|95,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|130 632,4
|-0,6%
|-1,4%
|-3,7%
|17,7%
|36,3%
|181,6%
|ATX
|5 910,42
|0,1%
|-0,2%
|1,0%
|11,0%
|33,7%
|71,7%
|PX
|2 570,71
|0,3%
|2,3%
|-3,2%
|-4,3%
|17,2%
|121,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|39 900
|-2,9%
|-5,1%
|-6,8%
|13,7%
|43,0%
|155,6%
|Mol
|3 922
|-1,7%
|1,3%
|-4,0%
|33,4%
|26,3%
|72,5%
|Richter
|12 030
|-1,6%
|-4,8%
|-8,9%
|21,9%
|16,3%
|45,1%
|Magyar Telekom
|2 640
|0,5%
|4,7%
|7,9%
|47,3%
|48,5%
|558,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|100,2
|-1,5%
|-4,3%
|7,0%
|75,0%
|59,2%
|61,5%
|Brent
|102,7
|-2,1%
|-2,9%
|4,3%
|68,8%
|58,2%
|54,4%
|Arany
|4 509,69
|-0,3%
|-3,7%
|-5,0%
|4,3%
|36,1%
|140,5%
|Devizák
|EURHUF
|359,2
|-0,1%
|0,5%
|-1,1%
|-6,4%
|-10,8%
|2,9%
|USDHUF
|309,8288
|0,1%
|1,3%
|0,3%
|-5,2%
|-12,7%
|8,2%
|GBPHUF
|414,9951
|-0,2%
|1,0%
|-0,8%
|-5,8%
|-13,0%
|2,5%
|EURUSD
|1,1594
|-0,2%
|-0,7%
|-1,3%
|-1,3%
|2,2%
|-4,9%
|USDJPY
|158,8700
|0,0%
|0,4%
|-0,3%
|1,4%
|10,6%
|45,8%
|GBPUSD
|1,3412
|-0,2%
|-0,5%
|-0,7%
|-0,3%
|-0,2%
|-5,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|77 554
|0,1%
|-4,3%
|1,6%
|-12,6%
|-29,3%
|107,7%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,55
|-0,3%
|1,8%
|5,5%
|9,4%
|-0,6%
|179,9%
|10 éves német állampapírhozam
|3,07
|0,2%
|1,7%
|3,2%
|7,3%
|16,2%
|-2 518,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,66
|0,0%
|1,6%
|-5,5%
|-17,6%
|-19,9%
|80,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
