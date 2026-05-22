Remek a hangulat a tőzsdéken, itthon a Richter a sztár

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,2 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,2 százalékot emelkedett.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel nagyon jó hangulat látszik, a Nikkei 2,75 százalékot emelkedett, a Hang Seng 1,13 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 1,4 százalékos mínuszban áll.

Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék is, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,8 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,7 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,6 százalékot emelkedhet.

Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,29 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,33 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,39 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma a Moody’s hitelminősítői felülvizsgálata lesz nagyon fontos, melynek eredménye késő este jelenhet meg. Az előzetes várakozások szerint részben a választásokat követő megelőlegezett bizalom miatt várhatóan nem minősítik le Magyarországot, ugyanakkor egyelőre a negatív kilátás javítására sem számíthatunk, mivel az új kormánynak konkrét intézkedésekkel kell alátámasztania a bizalmat. Ugyanakkor mindenképpen érdekes lesz, hogyan kommentálja a hitelminősítő a választási eredményt, illetve mennyiben befolyásolja az új helyzet szerintük a kilátásokat. Szintén a hét utolsó munkanapján érkezik a beruházások első negyedéves statisztikája, illetve várhatóan ekkor publikálja a Pénzügyminisztérium az államháztartás részletes áprilisi beszámolóját.

Közben a német GDP esetében már a részletes számok jönnek, de az IFO index és a Michigani Egyetem hangulatindexe is befolyásolhatja a piaci hangulatot.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 22,5 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 4,3 százalékos eséssel a PX index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 13,7 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 75,0 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 50 285,66 0,6% 0,4% 2,3% 4,6% 20,1% 47,0% S&P 500 7 445,72 0,2% -0,7% 5,4% 8,8% 27,4% 79,2% Nasdaq 29 357,27 0,2% -0,8% 10,9% 16,3% 39,3% 118,9% Ázsiai részvényindexek Nikkei 61 684,14 3,1% -1,5% 3,9% 22,5% 65,4% 117,8% Hang Seng 25 386,52 -1,0% -3,8% -4,2% -1,0% 6,5% -10,8% CSI 300 4 783,1 -1,4% -2,7% 0,3% 3,3% 22,1% -6,8% Európai részvényindexek DAX 24 606,77 -0,5% 0,6% 1,4% 0,5% 2,0% 59,4% CAC 8 086 -0,4% 0,0% -1,8% -0,8% 2,2% 26,6% FTSE 10 443,47 0,1% 0,7% -0,5% 5,2% 18,9% 48,8% FTSE MIB 49 168,7 0,0% -1,8% 2,6% 9,4% 21,3% 96,9% IBEX 17 975,2 -0,4% 0,9% -0,9% 3,9% 25,6% 95,3% Régiós részvényindexek BUX 130 632,4 -0,6% -1,4% -3,7% 17,7% 36,3% 181,6% ATX 5 910,42 0,1% -0,2% 1,0% 11,0% 33,7% 71,7% PX 2 570,71 0,3% 2,3% -3,2% -4,3% 17,2% 121,8% Magyar blue chipek OTP 39 900 -2,9% -5,1% -6,8% 13,7% 43,0% 155,6% Mol 3 922 -1,7% 1,3% -4,0% 33,4% 26,3% 72,5% Richter 12 030 -1,6% -4,8% -8,9% 21,9% 16,3% 45,1% Magyar Telekom 2 640 0,5% 4,7% 7,9% 47,3% 48,5% 558,4% Nyersanyagok WTI 100,2 -1,5% -4,3% 7,0% 75,0% 59,2% 61,5% Brent 102,7 -2,1% -2,9% 4,3% 68,8% 58,2% 54,4% Arany 4 509,69 -0,3% -3,7% -5,0% 4,3% 36,1% 140,5% Devizák EURHUF 359,2 -0,1% 0,5% -1,1% -6,4% -10,8% 2,9% USDHUF 309,8288 0,1% 1,3% 0,3% -5,2% -12,7% 8,2% GBPHUF 414,9951 -0,2% 1,0% -0,8% -5,8% -13,0% 2,5% EURUSD 1,1594 -0,2% -0,7% -1,3% -1,3% 2,2% -4,9% USDJPY 158,8700 0,0% 0,4% -0,3% 1,4% 10,6% 45,8% GBPUSD 1,3412 -0,2% -0,5% -0,7% -0,3% -0,2% -5,3% Kriptovaluták Bitcoin 77 554 0,1% -4,3% 1,6% -12,6% -29,3% 107,7% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,55 -0,3% 1,8% 5,5% 9,4% -0,6% 179,9% 10 éves német állampapírhozam 3,07 0,2% 1,7% 3,2% 7,3% 16,2% -2 518,9% 10 éves magyar állampapírhozam 5,66 0,0% 1,6% -5,5% -17,6% -19,9% 80,8% Forrás: Refinitiv, Portfolio

