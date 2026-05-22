Történelmi csúcs után a végére fogyott el a lendület Amerikában
Történelmi csúcs után a végére fogyott el a lendület Amerikában

Robbanás történt a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén, a halálos áldozatot is követelő baleset hírére nagyot esett a Mol árfolyama, a magyar tőzsde pedig a kedvező nemzetközi részvénypiaci környezettel szembe menve egyre nagyobb mínuszban van. Európához hasonlóan Amerikában is az emelkedésé a főszerep, a Dow index ráadásul új történelmi csúcsra is került, majd a nap végére kicsit leadott az emelkedésből.
A végére fékezett kicsit Amerika

A Dow Jones index végül 0,6%-os pluszban zárta a napot, a kezdeti történelmi csúcs után a nap végére kicsit alábbhagyott a lendület. Az S&P-500 0,4%-kal, a Nasdaq pedig 0,2%-kal került feljebb.

Két hetet kapott az amerikaiaktól a Mol, hogy bevásároljon a szomszédban

Pénteken közölte Dubravka Đedović Handanović szerb energiaügyi miniszter, hogy a Mol kéthetes haladékot kapott az amerikai pénzügyminisztérium szankciós hivatalától (OFAC). A hosszabbítás célja, hogy a felek lezárhassák a szerb NIS olajtársaság orosz tulajdonú többségi részesedésének megvásárlásáról szóló tárgyalásokat.

Nem pihennek az amerikai indexek

Tovább javult a hangulat a tengerentúlon, a Dow Jones index már 0,9%-os pluszban jár, az S&P-500 0,7%-kal, a Nasdaq pedig 0,8%-kal áll csütörtöki záróértéke felett. Közben a Brent olaj ára lassan a 100 dolláros lélektani határt közelíti, jelenleg 102 dollár körül jár, ami minimális csökkenést jelent tegnaphoz képest.

Kitart a jó hangulat

A vezető amerikai részvényindexek továbbra is pluszban vannak, a Dow Jones 0,85%-os emelkedésben áll miután már új történelmi csúcson is járt ma, az S&P-500 0,65%-kal, a Nasdaq pedig 0,6%-kal került feljebb. A befektetők elsősorban a közel-keleti háborúval kapcsolatos friss hírekre figyelnek most.

Eséssel zárt a magyar tőzsde

Végül 0,7 százalékos mínuszban zárta a napot a BUX index.

Tiszaújvárosi robbanás: kiderült, mi történt pontosan

A Mol előzetes elemzése szerint az Olefin-1 egység egyik csővezetékében lévő szénhidrogének robbantak fel az egység ma reggel megkezdett újraindítása közben - olvasható a Mol közleményében.

Csúcson a Dow

Emelkedéssel indul a nap a tengerentúli tőzsdéken: a Dow 0,8 százalékos plusza mellett az S&P 500 és a Nasdaq is 0,6 százalékkal került feljebb.

A Dow ezzel új történelmi csúcsra szúrt fel.

Figyelmeztet a szakértő: vészesen közel lehetünk egy buborékhoz

A SpaceX és az OpenAI tervezett tőzsdei bevezetése a technológiai szektor olyan mértékű túlsúlyát eredményezheti a részvényindexekben, amely meghaladja a korábbi piaci buborékok idején tapasztalt koncentrációt – figyelmeztetett Michael Hartnett, a Bank of America stratégája a Bloomberg beszámolója szerint.

Akkora a baj a kötvénypiacon, hogy ilyen még 2022-ben sem történt

Két energiaválság, két inflációs sokk, két hozamemelkedés. Ennyit lát mindenki, aki most átfutja a piaci összefoglalókat. Ami a felszín alatt történik, az viszont egészen más: a kötvénypiac most olyat áraz, amit 2022-ben még a sokk csúcsán sem. Még kevesen beszélnek róla. Pedig ha jól olvassuk, itt van az a befektetői információ, amit a többi piac még nem vett tudomásul.

Kőkemény tiltást jelentett be Kína - Indulnak a nagyszabású fellépések

Kína nagyszabású fellépést indított a határokon átnyúló, engedély nélküli befektetési tevékenységek ellen, írja a Reuters. A lépés jelentősen korlátozza a kínai befektetők külföldi piacokhoz való hozzáférését. A bejelentés hatására a vonatkozó részvények komoly esésbe kezdtek.

Komoly mínuszban a magyar tőzsde

A kedvező nemzetközi részvénypiaci környezetben rendkívül alulteljesítő a magyar tőzsde, a BUX index 0,8 százalékos mínuszban van. Ennek egyik fő okozója a Mol, hiszen az olajcég árfolyama 2,9 százalékos mínuszban van a tűzesetet követően.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Gigantikus tranzakcióra szánta el magát az olajóriás

A TotalEnergies európai megújulóenergia-portfóliójának felére keres vevőt. A francia energiaóriás 1,2 gigawattnyi nap- és szélerőmű-kapacitás 50 százalékos részesedését kínálja eladásra Franciaországban, Németországban, Lengyelországban és Spanyolországban - írta meg a Bloomberg.

Megszólaltak a profik: van még tere a tőzsdei emelkedésnek

A UBS Global Wealth Management 7500 pontról 7900 pontra emelte az S&P 500 indexre vonatkozó 2026 év végi célárát. A döntést a rugalmas fogyasztói kiadásokkal és az adatközponti infrastruktúra iránti töretlen kereslettel indokolták a Reuters szerint.

Esik a Mol a robbanás hírére

Délelőtt érkezett a hír, hogy robbanás történt a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin-1 üzem újraindítása során. A balesetnek egy halálos áldozata és több súlyos sérültje van.

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében

A befektetők gyorsan reagáltak, hirtelen nagyot esett a Mol árfolyama, jelenleg 3,1 százalékos mínuszban van a papír.

Visszavágta az AutoWallis célárát a Concorde, de továbbra is vételre ajánlják a részvényt

Friss elemzést készített az AutoWallisról a Concorde a társaság első negyedéves számai után. Az elemzőház továbbra is vételre ajánlja a részvényt, a 12 havi célárat a korábbi felülvizsgálat (és az azt megelőző 200 forintos célár) után 180 forintban határozta meg, ami a május 21-i 149 forintos záróárhoz képest nagyjából 20 százalékos felértékelődési potenciált jelent. A Concorde szerint az AutoWallis hosszabb távú növekedési sztoriját továbbra is támogatja a bővülő márkaportfólió és a magasabb marzsú kiskereskedelmi üzletág növekvő súlya, miközben a friss negyedév megmutatta azt is, hogy a gyors terjeszkedés rövid távon eredményoldali áldozatokkal jár.

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében

Robbanás történt a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin-1 üzem újraindítása során. A balesetnek egy halálos áldozata és több súlyos sérültje van. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, a tüzet lokalizálták, a beavatkozás még folyamatban van. A katasztrófavédelem és a helyi polgármester szerint a lakosságot nem veszélyezteti az eset.

Ugrik a Richter részvénye

A Richter vezetésével komoly pluszban nyitott ma a magyar tőzsde.

Pozitív felütéssel indul a nap Európában

Emelkedést láthatunk a kereskedés első perceiben a kontinens tőzsdéin: a DAX0,8 százalékos emelkedése mellett a CAC fél százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékkal került feljebb.

Valósággal kilőtt ez a sztárrészvény

A Lenovo részvényei pénteken több mint 17 százalékot ugrottak, miután a világ vezető PC-gyártója a várakozásokat felülmúló bevételnövekedésről számolt be a márciussal záruló negyedévben. A dinamikus bővülést elsősorban a mesterséges intelligencia hajtotta - közölte a Cnbc.

Darabjaira szedtük Elon Musk gigacégét a történelem legnagyobb tőzsdei bevezetése előtt

Hónapok óta lázban tartja a piacokat a SpaceX tőzsdei bevezetése, hiszen minden jel arra utal, hogy Elon Muskék a történelem legnagyobb IPO-ját készítik elő. A folyamat most nagyon fontos lépéséhez érkezett, ugyanis az amerikai tőzsdefelügyelet honlapján elérhetővé vált a hivatalos IPO-prospektus, amely minden eddiginél részletesebb betekintést nyújt a vállalat víziójába, működésébe, üzleti modelljébe és pénzügyeibe. A dokumentumból kiderül, hogy a SpaceX ma már messze nem csak rakétacég, hanem egy vertikálisan integrált műholdas internetszolgáltató, amely Elon Musk másik cégét, az xAI-t beolvasztva már a mestereséges intelligenciában is egyre jelentősebb szereplő. Nagyon komoly potenciált rejtő szinergiák vannak az üzletágak között, amelyek egy része már most is realizálódik, egy másik része pedig még bőven az ígéret kategóriába tartozik. Elon Muskot ismerve talán utóbbi nem meglepő.

Nagy emelkedés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,2 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,2 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel nagyon jó hangulat látszik, a Nikkei 2,75 százalékot emelkedett, a Hang Seng 1,13 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 1,4 százalékos mínuszban áll.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék is, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,8 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,7 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,6 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,29 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,33 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,39 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma a Moody’s hitelminősítői felülvizsgálata lesz nagyon fontos, melynek eredménye késő este jelenhet meg. Az előzetes várakozások szerint részben a választásokat követő megelőlegezett bizalom miatt várhatóan nem minősítik le Magyarországot, ugyanakkor egyelőre a negatív kilátás javítására sem számíthatunk, mivel az új kormánynak konkrét intézkedésekkel kell alátámasztania a bizalmat. Ugyanakkor mindenképpen érdekes lesz, hogyan kommentálja a hitelminősítő a választási eredményt, illetve mennyiben befolyásolja az új helyzet szerintük a kilátásokat. Szintén a hét utolsó munkanapján érkezik a beruházások első negyedéves statisztikája, illetve várhatóan ekkor publikálja a Pénzügyminisztérium az államháztartás részletes áprilisi beszámolóját.

Közben a német GDP esetében már a részletes számok jönnek, de az IFO index és a Michigani Egyetem hangulatindexe is befolyásolhatja a piaci hangulatot.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 22,5 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 4,3 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 13,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 75,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 50 285,66 0,6% 0,4% 2,3% 4,6% 20,1% 47,0%
S&P 500 7 445,72 0,2% -0,7% 5,4% 8,8% 27,4% 79,2%
Nasdaq 29 357,27 0,2% -0,8% 10,9% 16,3% 39,3% 118,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 61 684,14 3,1% -1,5% 3,9% 22,5% 65,4% 117,8%
Hang Seng 25 386,52 -1,0% -3,8% -4,2% -1,0% 6,5% -10,8%
CSI 300 4 783,1 -1,4% -2,7% 0,3% 3,3% 22,1% -6,8%
Európai részvényindexek              
DAX 24 606,77 -0,5% 0,6% 1,4% 0,5% 2,0% 59,4%
CAC 8 086 -0,4% 0,0% -1,8% -0,8% 2,2% 26,6%
FTSE 10 443,47 0,1% 0,7% -0,5% 5,2% 18,9% 48,8%
FTSE MIB 49 168,7 0,0% -1,8% 2,6% 9,4% 21,3% 96,9%
IBEX 17 975,2 -0,4% 0,9% -0,9% 3,9% 25,6% 95,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 130 632,4 -0,6% -1,4% -3,7% 17,7% 36,3% 181,6%
ATX 5 910,42 0,1% -0,2% 1,0% 11,0% 33,7% 71,7%
PX 2 570,71 0,3% 2,3% -3,2% -4,3% 17,2% 121,8%
Magyar blue chipek              
OTP 39 900 -2,9% -5,1% -6,8% 13,7% 43,0% 155,6%
Mol 3 922 -1,7% 1,3% -4,0% 33,4% 26,3% 72,5%
Richter 12 030 -1,6% -4,8% -8,9% 21,9% 16,3% 45,1%
Magyar Telekom 2 640 0,5% 4,7% 7,9% 47,3% 48,5% 558,4%
Nyersanyagok              
WTI 100,2 -1,5% -4,3% 7,0% 75,0% 59,2% 61,5%
Brent 102,7 -2,1% -2,9% 4,3% 68,8% 58,2% 54,4%
Arany 4 509,69 -0,3% -3,7% -5,0% 4,3% 36,1% 140,5%
Devizák              
EURHUF 359,2 -0,1% 0,5% -1,1% -6,4% -10,8% 2,9%
USDHUF 309,8288 0,1% 1,3% 0,3% -5,2% -12,7% 8,2%
GBPHUF 414,9951 -0,2% 1,0% -0,8% -5,8% -13,0% 2,5%
EURUSD 1,1594 -0,2% -0,7% -1,3% -1,3% 2,2% -4,9%
USDJPY 158,8700 0,0% 0,4% -0,3% 1,4% 10,6% 45,8%
GBPUSD 1,3412 -0,2% -0,5% -0,7% -0,3% -0,2% -5,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 77 554 0,1% -4,3% 1,6% -12,6% -29,3% 107,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,55 -0,3% 1,8% 5,5% 9,4% -0,6% 179,9%
10 éves német állampapírhozam 3,07 0,2% 1,7% 3,2% 7,3% 16,2% -2 518,9%
10 éves magyar állampapírhozam 5,66 0,0% 1,6% -5,5% -17,6% -19,9% 80,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

