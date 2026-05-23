Kiderült, ki a világ legjobban fizetett sportolója

A szaúdi al-Nasszr futballistája, Cristiano Ronaldo vezeti a világ legjobban fizetett sportolóinak listáját a Forbes magazinnál.

A legfrissebb lajstrom szerint Cristiano Ronaldonak, a vb-résztvevő portugál válogatott ötszörös aranylabdás csapatkapitányának

teljes éves jövedelme 300 millió dollár.

A harmadik helyen is labdarúgó, a címvédő argentin válogatottal szintén világbajnoki szereplő, légiósként az Inter Miamit erősítő Lionel Messi áll 140 millióval, míg kettőjük közé a sokszoros világbajnok mexikói profi bokszoló, Saúl Álvarez férkőzött be 170 millió dolláros keresettel.

Arról már a Bloomberg számolt be, hogy a 38 éves Messi - bő fél évvel Ronaldo után – csatlakozott a dollármilliárdosok klubjához. A világcég számításai szerint a nyolcszoros aranylabdás argentin sztár nettó vagyona most haladta meg az 1 milliárd dollárt. A 41 esztendős Ronaldo 2025 októberében első labdarúgóként szerezte meg a milliárdos státuszt.