Trump titokzatos tőzsdei teljesítménye: tényleg tilos téteket tett?
Trump titokzatos tőzsdei teljesítménye: tényleg tilos téteket tett?

Donald Trump legújabb vagyonnyilatkozata példátlan mértékű tőzsdei aktivitást mutat a Bloomberg beszámolója szerint. A dokumentum 3711 tranzakciót tartalmaz, amelyek túlnyomórészt amerikai vállalatok részvényeit érintik - ezek között olyan cégek is szerepelnek, amelyek sorsa szövetségi szintű döntéseken múlhat. A hatalmas volumen bennfentes kereskedéssel kapcsolatos aggályokat vetett fel, befektetési szakértők szerint azonban az ügyletek mintázatai inkább automatizált portfóliókezelési stratégiákra utalnak.

A Trump Organization közlése szerint az elnök befektetéseit független, külső pénzintézetek kezelik. Ezek a vagyonkezelők automatizált, modellalapú portfóliók és egyedi indexkövető stratégiák keretében hajtják végre az ügyleteket, Trump, a családja vagy a cége közreműködése nélkül. JD Vance alelnök "abszurdnak" nevezte azt a feltételezést, hogy az elnök az Ovális Irodából kereskedne.

A tranzakciók száma és széles spektruma – amely több száz értékpapírt és sok viszonylag kis méretű ügyletet foglal magában –

automatizált folyamatokra utal az egyedi döntések helyett.

Samir Vasavada, a Vise befektetési platform társalapítója szerint a nyilatkozatban látható mintázat az adózási célú veszteségrealizálás tipikus példája. Ez a vagyonos befektetők körében a legelterjedtebb portfóliókezelési stratégia. A módszer lényege, hogy a befektető az indexalapok helyett közvetlenül tartja az egyes részvényeket. Így a veszteséges pozíciók eladásával adóelőnyt tud érvényesíteni, miközben összességében továbbra is követi a referenciamutató teljesítményét. A nyilatkozatban szereplő részvények mintegy kilencven százaléka átfedést mutat a Russell 3000 index tagjaival.

A tranzakciók időbeli koncentrációja szintén alátámasztja ezt az értelmezést. A második legaktívabb kereskedési nap március 23-a volt, ami egybeesett az S&P 500, az S&P 600, az S&P 400 és az S&P 100 indexek átsúlyozásával. Az eladások kifejezetten az árfolyameséssel záruló tőzsdenapokra koncentrálódtak. Február 12-én 155, március 18-án pedig 124 értékesítés történt, és mindkét napon több mint egy százalékot esett az S&P 500 értéke.

Egyes mintázatok ugyanakkor eltérnek a megszokottól.

Januárban és februárban az inflációs adatok közzététele előtti napon ugrott meg a kereskedési aktivitás, márciusban pedig az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kamatdöntő ülése körül nőtt meg a forgalom.

A 3711 ügyletből 625-öt "nem bróker által kezdeményezettként" jelöltek meg. Ezek szinte mind márciusban történtek, és az Irán elleni amerikai támadást követő első kereskedési napon tetőztek. A tranzakciók többsége vételi megbízás volt, és sokkal kevésbé tűntek rendszerszerűnek, mint a vagyonnyilatkozatban szereplő többi ügylet.

A kritikusok konkrét ügyleteket is összekötöttek kormányzati döntésekkel. Elizabeth Warren demokrata szenátor például kiemelte, hogy

Trump egymillió dollár értékben vásárolt Nvidia-részvényeket, mielőtt a kormányzat jóváhagyta volna a fejlett chipek Kínába történő exportját.

A nyilatkozat egy egy- és ötmillió dollár közötti értékű Apple-részvényvásárlást is tartalmaz március elejéről. Ez nagyjából egy héttel azelőtt történt, hogy Trump nyilvánosan megdicsérte Tim Cook vezérigazgatót.

Bruce Sacerdote, a Dartmouth Egyetem professzora megdöbbentőnek nevezte az ügyletek volumenét. Ugyanakkor hozzátette, hogy az elemzésük nem talált egyértelmű bizonyítékot arra, hogy Trump felülteljesítette volna a piacot. Ez még azokban az esetekben sem volt igaz, amikor a szakpolitikai változások vagy az elnöki megnyilvánulások elvileg befolyásolhatták volna az árfolyamokat.

