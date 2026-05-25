  • Megjelenítés
Csak online lehetett vonatjegyet venni a MÁV-nál, javították a hibát
Üzlet

Csak online lehetett vonatjegyet venni a MÁV-nál, javították a hibát

MTI
Műszaki hiba miatt csak online lehet jegyet vásárolni a MÁV-csoport járataira.

Frissítés 11:28: Ismét lehet jegyet vásárolni a pénztáraknál, az automatáknál és a MÁV-csoport járatainak fedélzetén - tudatta a Mávinform hétfő délelőtt a honlapján.

Műszaki hiba miatt nem lehet jegyet vásárolni a MÁV-csoport járataira a pénztáraknál, a jegyautomatáknál és a járatok fedélzetén - tudatta a Mávinform a honlapján hétfő délelőtt.

Jelezték, hogy a MÁVPlusz és a MÁV applikáció, valamint a mavplusz.hu és a jegy.mav.hu segítségével továbbra is lehet jegyet vásárolni.

A hiba javításán dolgoznak

- írták.

Még több Üzlet

Kényszerleszállás az EasyJetnél: nem odavaló tárgy volt egy utas feladott poggyászában

Nyári járattörlésekre figyelmeztet a HungarControl vezérigazgatója, már most nagy a forgalomkiesés

Forradalmi chiptervezési újdonságot jelentett be a Huawei

Frissítés 11:28: Ismét lehet jegyet vásárolni a pénztáraknál, az automatáknál és a MÁV-csoport járatainak fedélzetén - tudatta a Mávinform hétfő délelőtt a honlapján.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: politikai adok-kapokba keveredett Orbán Anita, lemondott Lázár János
Harapófogóban van az MNB – Kitart még a türelem?
Trump titokzatos tőzsdei teljesítménye: tényleg tilos téteket tett?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility