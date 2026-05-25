Kényszerleszállás az EasyJetnél: nem odavaló tárgy volt egy utas feladott poggyászában

Az egyiptomi Hurghadából a londoni Lutonba tartó EZY2618-as járat kedd este szállt le a római Fiumicino repülőtéren. A kitérőre azután került sor, hogy egy utas repülés közben jelezte a személyzetnek: hordozható töltője bekapcsolt állapotban maradt a csomagtérben lévő bőröndjében. A FlightRadar24 adatai szerint a gép az Adriai-tenger felett, mintegy háromezer láb magasságban haladt.

A csaknem háromórás repülés után a repülőgép hirtelen balra fordult, majd húsz perccel később landolt Rómában.

A légitársaság közlése szerint a kapitány a biztonsági előírásoknak megfelelően döntött az út megszakítása mellett. Bár végül magával a külső akkumulátorral nem adódott probléma, a szabályok egyértelműen tiltják az ilyen eszközök csomagtérben történő szállítását, különösen működés közben. Az utasokat egy másnapra átütemezett járattal szállították tovább, addig pedig szállást és étkezést biztosítottak számukra.

Az EasyJet szabályzata szerint külső akkumulátort kizárólag a kézipoggyászban szabad szállítani.

Az eszközök használata a fedélzeten szigorúan tilos, így más készülékek töltésére sem csatlakoztathatók. Utasonként legfeljebb két darab vihető fel a fedélzetre. Ezek kapacitása egyenként nem haladhatja meg a 160 wattórát, és elengedhetetlen a biztonságos, egyedi csomagolás.

A többi nagy légitársaság is hasonlóan szigorú szabályokat alkalmaz. A Ryanair szintén megtiltja a külső akkumulátorok feladott poggyászban történő szállítását. Emellett a gurulás, a felszállás és a leszállás alatt sem engedélyezik a használatukat. A British Airways 100 wattórás felső határt szab meg. Náluk előírás, hogy az eszközt az ülészsebben, vagy az utas előtti ülés alá helyezett táskában kell tárolni.

A szigorú előírások hátterében a lítiumion-akkumulátorok tűzveszélyessége áll.

Ezek az eszközök könnyen túlmelegedhetnek vagy meggyulladhatnak. Egy esetleges tűz az utastérben sokkal könnyebben kezelhető, mint a raktérben. Az ENSZ Nemzetközi Polgári Repülési Szervezete (ICAO) idén márciusban újabb korlátozásokat vezetett be a hordozható töltőkre vonatkozóan. 2025 novemberében a melbourne-i repülőtéren egy utas szenvedett égési sérüléseket, miután a zsebében felrobbant egy külső akkumulátor. Januárban pedig Dél-Koreában

egy hordozható töltő okozhatott olyan tüzet, amely teljesen elpusztított egy utasszállító repülőgépet.

Címlapkép forrása: Shutterstock