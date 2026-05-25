"Nagyszerű emberiség": a mesterséges intelligenciáról szól XIV. Leó pápa ma megjelent enciklikája

XVI. Leó pápa hétfőn közzétett első enciklikájában a mesterséges intelligencia fejlesztésének a lassítására szólította fel a világ kormányait. A dokumentumban elítélte a fegyverkezést, és meghaladottnak nyilvánította az igazságos háború elméletét. Emellett az egyház nevében bocsánatot kért a rabszolgaság évszázadokig tartó hallgatólagos eltűréséért - írja a Reuters.

Az első amerikai pápa a "Magnifica Humanitas" (Nagyszerű emberiség) című, közel 43 ezer szavas körlevelében azt írta:

Aktívabb politikai szerepvállalásra van szükség, amely képes lassítani, amikor minden felgyorsul.

A dokumentum a mesterséges intelligenciát állítja a középpontba, de számos más globális kérdést is érint. Leó pápa

szilárd jogi kereteket, független felügyeletet és felelős politikai döntéshozatalt sürgetett.

Egyúttal felszólította a vezetőket, hogy a mesterséges intelligencia adatai feletti tulajdonjogot ne engedjék kizárólag magánkézbe kerülni. Kiemelte továbbá a munkavállalók jogainak védelmét, valamint a gyermekek megóvását a technológia káros hatásaitól.

A pápa az enciklikában a háborúk kérdésével is részletesen foglalkozik. Rámutatott, hogy a hadiipar profitéhsége a konfliktusok egyik fő hajtóereje. Figyelmeztetett arra is, hogy egyes vezetők akár fegyveres konfliktust is szíthatnak, csakhogy eltereljék a figyelmet a belpolitikai problémákról.

Az emberiség az erőszak kultúrájába csúszik, ahol a béke már nem felelősségként, hanem a konfliktusok közötti törékeny szünetként jelenik meg

– fogalmazott.

Az enciklika egyik legsúlyosabb teológiai kijelentése az igazságos háború elméletének elvetése. Ez az egyházi tanítás legalább az ötödik század óta létezik, és alapvetően kimondja, hogy háborút csakis agresszió elleni védekezésként szabad viselni. Ezt az érvelést használta fel többek között J. D. Vance alelnök is az iráni háború igazolására. Leó azonban egyértelműen leszögezte:

Az igazságos háború elmélete, amelyet túl gyakran használtak mindenféle háború igazolására, mára meghaladottá vált."

A mesterséges intelligencia hadászati alkalmazásáról a pápa kijelentette, hogy azt "a legszigorúbb etikai korlátok közé kell szorítani". Megengedhetetlennek nevezte, hogy az AI-rendszerekre halálos kimenetelű döntéseket bízzanak. Felhívta a figyelmet a technológia mögött meghúzódó emberi szenvedésre is. A világ egyes részein ugyanis gyermekek és fiatalok dolgoznak veszélyes körülmények között, ritkaföldfémeket bányászva, hogy a globális számítási kapacitás fenntartható maradjon. "

Ezeknek az embereknek a teste megsebzett és elhasználódott, hogy a számítási folyamat zavartalanul folytatódhasson

– írta az egyházfő.

Az enciklika egy történelmi jelentőségű gesztust is tartalmaz. Leó pápa elismerte, hogy a katolikus egyház csak a tizenkilencedik században ítélte el határozottan az atlanti rabszolga-kereskedelmet, és emiatt az intézmény nevében személyesen kért bocsánatot. "Ez egy seb a keresztény emlékezetben. Ezért az egyház nevében őszintén bocsánatot kérek" – áll a szövegben. A közel egy éve készülő dokumentumban a pápa a Bábel tornyának bibliai történetét is megidézte. Arra kérte a világ vezetőit és minden jóakaratú embert, hogy

hagyják abba az újabb Bábel-tornyok építését, és inkább fogjanak össze a közjó szolgálatában.

Címlapkép forrása: Maria Grazia Picciarella/SOPA Images/LightRocket via Getty Images