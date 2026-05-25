  • Megjelenítés
Nyári járattörlésekre figyelmeztet a HungarControl vezérigazgatója, már most nagy a forgalomkiesés
Üzlet

Nyári járattörlésekre figyelmeztet a HungarControl vezérigazgatója, már most nagy a forgalomkiesés

Portfolio
A következő hónapokban súlyosbodó kerozinválság és a közel-keleti konfliktus miatti légtérzárak komoly kihívás elé állítják a légiközlekedést. Turi Ferenc, a HungaroControl vezérigazgatója 24.hu-nak adott interjúja szerint a kényszerűségből megváltozott útvonalak drasztikusan csökkentették a magyar légtér forgalmát. A vállalat korábbi, a légiforgalmi irányítók elégedetlenségéből fakadó belső válságát ugyanakkor mára sikerült rendezni.

A kerozinválság a következő két-három hónapban érhet el arra a szintre,

ahol már tömeges járattörléseket eredményezhet.

A légitársaságok ezért igyekeznek megtenni a szükséges óvintézkedéseket. A globális nehézségek mellett a HungaroControlnak saját belső problémáival is meg kellett küzdenie 2024-ben. Turi Ferenc érkezésekor a légiforgalmi irányítók jelezték, hogy a korábbi feltételek mellett nem hajlandók tovább dolgozni. A jelenlegi menedzsment egyik legnagyobb sikere szerinte, hogy

ezt a feszült helyzetet sikerült feloldani, elkerülve ezzel a cég működésének leállását.

Még több Üzlet

Forradalmi chiptervezési újdonságot jelentett be a Huawei

Trump titokzatos tőzsdei teljesítménye: tényleg tilos téteket tett?

Kiderült, ki a világ legjobban fizetett sportolója

A légiközlekedés rendkívül érzékenyen reagál a világpolitikai és gazdasági változásokra. Ahogy a vezérigazgató fogalmazott: ha a világgazdaság tüsszent, az ágazat azonnal tüdőgyulladást kap. Bár a piacon jelenleg is kiemelkedő a kereslet, a közel-keleti fegyveres konfliktus azonnali megtorpanást okozott. A vállalat vezetése ugyanakkor előre számolt a kockázatokkal. Az éves tervezésnél figyelembe vették a térség pattanásig feszült politikai helyzetét, így az iráni régióban kiéleződő konfliktus nem érte őket teljesen váratlanul.

A harcok azonban közvetlenül és súlyosan érintik a magyar légteret.

A legfőbb problémát az iraki légtér kiesése jelenti, ami miatt jelentősen megritkult a Magyarország felé irányuló forgalom.

A légijáratok jelenleg két alternatív útvonalat használhatnak. Az északi, Grúziát, Azerbajdzsánt és Türkmenisztánt érintő légifolyosó Európába tartó forgalma továbbra is hazánkon halad át. A déli útvonal azonban áthelyeződött a Balkán-félsziget fölé, így az onnan érkező gépek elkerülik Magyarországot. A helyzetet tovább rontja, hogy a kieső légifolyosók és járatritkítások mellett olyan meghatározó légitársaságok is felfüggesztették bizonyos járataikat, mint az Emirates vagy a Qatar Airways. Ez hatalmas bevételkiesést és ügyfélvesztést jelent a magyar légiforgalmi irányítás számára.

Címlapkép forrása: Turi Ferenc vezérigazgató (j) és Bárány Ákos kommunikációs és marketing igazgató a HungaroControl által az elmúlt hónapokban hozott rövid- és hosszútávú kapacitás- és hatékonyságnövelõ intézkedésekrõl tartott sajtótájékoztatón a vállalat budapesti székházában 2025. május 26-án. MTI/Koszticsák Szilárd

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Harapófogóban van az MNB – Kitart még a türelem?
Halálos csapás érte az orosz határvidéket, odalett az áram- és vízellátás
Trump titokzatos tőzsdei teljesítménye: tényleg tilos téteket tett?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility