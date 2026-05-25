Nyári járattörlésekre figyelmeztet a HungarControl vezérigazgatója, már most nagy a forgalomkiesés

A kerozinválság a következő két-három hónapban érhet el arra a szintre,

ahol már tömeges járattörléseket eredményezhet.

A légitársaságok ezért igyekeznek megtenni a szükséges óvintézkedéseket. A globális nehézségek mellett a HungaroControlnak saját belső problémáival is meg kellett küzdenie 2024-ben. Turi Ferenc érkezésekor a légiforgalmi irányítók jelezték, hogy a korábbi feltételek mellett nem hajlandók tovább dolgozni. A jelenlegi menedzsment egyik legnagyobb sikere szerinte, hogy

ezt a feszült helyzetet sikerült feloldani, elkerülve ezzel a cég működésének leállását.

A légiközlekedés rendkívül érzékenyen reagál a világpolitikai és gazdasági változásokra. Ahogy a vezérigazgató fogalmazott: ha a világgazdaság tüsszent, az ágazat azonnal tüdőgyulladást kap. Bár a piacon jelenleg is kiemelkedő a kereslet, a közel-keleti fegyveres konfliktus azonnali megtorpanást okozott. A vállalat vezetése ugyanakkor előre számolt a kockázatokkal. Az éves tervezésnél figyelembe vették a térség pattanásig feszült politikai helyzetét, így az iráni régióban kiéleződő konfliktus nem érte őket teljesen váratlanul.

A harcok azonban közvetlenül és súlyosan érintik a magyar légteret.

A legfőbb problémát az iraki légtér kiesése jelenti, ami miatt jelentősen megritkult a Magyarország felé irányuló forgalom.

A légijáratok jelenleg két alternatív útvonalat használhatnak. Az északi, Grúziát, Azerbajdzsánt és Türkmenisztánt érintő légifolyosó Európába tartó forgalma továbbra is hazánkon halad át. A déli útvonal azonban áthelyeződött a Balkán-félsziget fölé, így az onnan érkező gépek elkerülik Magyarországot. A helyzetet tovább rontja, hogy a kieső légifolyosók és járatritkítások mellett olyan meghatározó légitársaságok is felfüggesztették bizonyos járataikat, mint az Emirates vagy a Qatar Airways. Ez hatalmas bevételkiesést és ügyfélvesztést jelent a magyar légiforgalmi irányítás számára.

Címlapkép forrása: Turi Ferenc vezérigazgató (j) és Bárány Ákos kommunikációs és marketing igazgató a HungaroControl által az elmúlt hónapokban hozott rövid- és hosszútávú kapacitás- és hatékonyságnövelõ intézkedésekrõl tartott sajtótájékoztatón a vállalat budapesti székházában 2025. május 26-án. MTI/Koszticsák Szilárd