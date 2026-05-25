  • Megjelenítés
Váratlan fordulat az időjárásban: hiába a közelgő lehűlés, megállíthatatlanul terjed a pusztító szárazság Magyarországon
Üzlet

Váratlan fordulat az időjárásban: hiába a közelgő lehűlés, megállíthatatlanul terjed a pusztító szárazság Magyarországon

Portfolio
Ismét terjeszkedik a mezőgazdasági aszály Magyarországon, mivel a május közepén hullott csapadék messze nem volt elegendő a talajok telítődéséhez. Az őszi vetések és a kapásnövények fejlődését egyaránt hátráltatja a vízhiány. A következő napokban ráadásul nem várható számottevő, országos esőzés, miközben a kora nyárias idő tovább szárítja a földeket - számolt be a HungaroMet Zrt.

Az elmúlt időszak ismét a talajok erőteljes száradásáról szólt. Bár május második és harmadik hetében esett valamennyi eső, ez távolról sem fedezte a hiányt - áll a HungaroMet Zrt. legfrissebb elemzésében. Az ország déli felén 50-90, északon 20-50 milliméter csapadékot mértek, az Alföld jelentős részén azonban már több mint 100 milliméternyi nedvesség hiányzik a földekből. A helyzetet tovább rontotta a gyakran szeles, gyorsan melegedő időjárás, amely jelentősen fokozta a párolgást. Ennek következtében az északkeleti országrészben a felső egyméteres talajréteg már kritikusan száraz. A délnyugati területek és a felhőszakadások által érintett sávok kivételével szinte mindenhol komoly vízhiánnyal küzd a mélyebb talajréteg is.

A tartós csapadékhiány rányomja a bélyegét a növények állapotára is.

Az őszi kalászosok zöldtömegének növekedése az áprilisi szárazság miatt idő előtt megállt. A repce már elvirágzott, de a legkritikusabb fejlődési szakaszában alig kapott vizet, így kevés és apró becőt hozott. Esetükben a májusi eső legfeljebb a további veszteségek mérséklésére volt elég.

A kapásnövények, például a kukorica vetésekor a magok rendkívül száraz, poros talajba kerültek. Emiatt az állományok öntözés nélkül hiányosan, gyengén és egyenetlenül keltek. Ezeknek a növényeknek szó szerint életmentő volt a május közepi csapadék, de az optimális fejlődésükhöz további esőre lenne szükségük. Ennek hiányában a Tiszántúl északi fele mellett egyre többfelé tér vissza az aszály.

Még több Üzlet

"Nagyszerű emberiség": a mesterséges intelligenciáról szól XIV. Leó pápa ma megjelent enciklikája

Kényszerleszállás az EasyJetnél: nem odavaló tárgy volt egy utas feladott poggyászában

Csak online lehetett vonatjegyet venni a MÁV-nál, javították a hibát

Az előttünk álló napokban sem számíthatnak fellélegzésre a gazdák, ugyanis folytatódik a nagyrészt száraz, kora nyárias idő.

Szerdán ugyan egy hidegfront éri el az országot, amely némiképp visszaveti a hőmérsékletet. A 30 fok körüli csúcsértékek 21-26 fokra esnek vissza, de nagy területre kiterjedő, áztató esőt ez sem hoz. Legfeljebb elszórtan, főként északkeleten, délnyugaton és nyugaton alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Emiatt a talaj további száradására és a mezőgazdasági aszállyal érintett területek folyamatos növekedésére kell számítani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: politikai adok-kapokba keveredett Orbán Anita, lemondott Lázár János
Szélesednek a korrupciós nyomozások: húsz embert vettek őrizetbe, 13 képviselő mentelmi jogát felfüggesztették Görögországban
Kényszerleszállás az EasyJetnél: nem odavaló tárgy volt egy utas feladott poggyászában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility