Váratlan fordulat az időjárásban: hiába a közelgő lehűlés, megállíthatatlanul terjed a pusztító szárazság Magyarországon

Az elmúlt időszak ismét a talajok erőteljes száradásáról szólt. Bár május második és harmadik hetében esett valamennyi eső, ez távolról sem fedezte a hiányt - áll a HungaroMet Zrt. legfrissebb elemzésében. Az ország déli felén 50-90, északon 20-50 milliméter csapadékot mértek, az Alföld jelentős részén azonban már több mint 100 milliméternyi nedvesség hiányzik a földekből. A helyzetet tovább rontotta a gyakran szeles, gyorsan melegedő időjárás, amely jelentősen fokozta a párolgást. Ennek következtében az északkeleti országrészben a felső egyméteres talajréteg már kritikusan száraz. A délnyugati területek és a felhőszakadások által érintett sávok kivételével szinte mindenhol komoly vízhiánnyal küzd a mélyebb talajréteg is.
A tartós csapadékhiány rányomja a bélyegét a növények állapotára is.
Az őszi kalászosok zöldtömegének növekedése az áprilisi szárazság miatt idő előtt megállt. A repce már elvirágzott, de a legkritikusabb fejlődési szakaszában alig kapott vizet, így kevés és apró becőt hozott. Esetükben a májusi eső legfeljebb a további veszteségek mérséklésére volt elég.
A kapásnövények, például a kukorica vetésekor a magok rendkívül száraz, poros talajba kerültek. Emiatt az állományok öntözés nélkül hiányosan, gyengén és egyenetlenül keltek. Ezeknek a növényeknek szó szerint életmentő volt a május közepi csapadék, de az optimális fejlődésükhöz további esőre lenne szükségük. Ennek hiányában a Tiszántúl északi fele mellett egyre többfelé tér vissza az aszály.
Az előttünk álló napokban sem számíthatnak fellélegzésre a gazdák, ugyanis folytatódik a nagyrészt száraz, kora nyárias idő.
Szerdán ugyan egy hidegfront éri el az országot, amely némiképp visszaveti a hőmérsékletet. A 30 fok körüli csúcsértékek 21-26 fokra esnek vissza, de nagy területre kiterjedő, áztató esőt ez sem hoz. Legfeljebb elszórtan, főként északkeleten, délnyugaton és nyugaton alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Emiatt a talaj további száradására és a mezőgazdasági aszállyal érintett területek folyamatos növekedésére kell számítani.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Újabb nagyalkuval vág ki egy fontos szeletet Amerikából von der Leyen
Friss fejezet nyílik az új millenium egyik első EU-paktumában.
Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön, hatalmas fennakadások vannak a dunántúli vonatközlekedésben
Vitézy Dávid elmondta, egy 27 éves, bérelt villanymozdony kezdett el égni.
Így lehetne beindítani a brit gazdaságot
Jim O'Neill írása.
Új vizekre sodródhatott az orosz-ukrán háború - Friss felvételek jelentek meg a megsemmisült orosz óriáshajóról
A Földközi-tengeren érte a vég.
Fordulat jön az időjárásban: érkezik a hidegfront Magyarországra, hirtelen lehűlést hoz magával
Csapadék viszont alig várható.
Újabb követelést jelentett be Donald Trump a Közel-Keleten, több országot is felszólított
Dédelgeti első ciklusának nagy projektjét.
Olyan Vaskupola épül Ukrajnában, amiről az egész világ csak álmodni merne, ráadásul fillérekből
Egyre javulnak az arányok.
Így vette át az uralmat az Otthon Start: 10 soha nem látott ábra a fix 3%-os hitelről
Nemcsak a lakáspiacot, a hitelpiacot is letarolta a program.
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
EUDR felkészülés és erdőirtásmentes ellátási lánc egy magyar faipari gyártóvállalatnál
Az EUDR, vagyis az EU erdőirtásmentes termékekre vonatkozó rendelete a fa- és faalapú termékeket előállító, importáló vagy exportáló vállalatok számára új szintre emeli a beszállítói
Utolértük Svájcot
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol
Információszabadság és mesterséges intelligencia: Mit tanulhatunk a brit hatósági útmutatóból?
A mesterséges intelligencia (MI) használata egyre több területen utat tör, ez alól nem lehet kivétel az információszabadság (közérdekű adatokhoz történő hozzáférés) sem. Természetesen
A korrupció visszaszorítása önmagában is több ezer milliárdos tétel lehet
A NER gazdasági hálózatának összeomlása nem okozna válságot, a NER-es cégek amúgy sem képviselnek jelentős súlyt a magyar tőzsdén. A Tisza ígéretek teljesítése viszont csak... The post A
Üzemanyagár-emelkedésből zöld fordulat? Ausztrália kísérlete választ adhat
Az emelkedő üzemanyagárak világszerte újra napirendre hozták a közösségi közlekedés fontos, de sokszor figyelmen kívül hagyott szerepét. Ausztráliában két állam m
4,4%-os lakásárcsökkenés Gazdagréten - megtörtént a hihetetlen!
Fél év alatt érezhetően mérséklődtek a lakásárak és a bérleti díjak Gazdagréten - pont azon a panelpiacon, ahol az Otthon Start program berobbanása után az árazás már-már elérte az 1,5
Magyarország 45 perccel dolgozik kevesebbet, mégis hátrébb került a mezőnyben
A heti munkaórák változása egyre pontosabban rajzolja ki, mely gazdaságok váltak termelékenyebbé a Baltikum-Balkán térségben. Az átlagos heti munkaóra első ránézésre száraz adatnak tűnhe
Budakeszi garázsból indult, ma már Amerikában is kapható a magyar szörp
A Portfolio Business podcastban Galajda Péterrel, a Mayer alapító-ügyvezetőjével beszélgettünk.
Brutális szembeszélben Magyarország: túlzott volt az optimizmus?
Dilemmában a Fed, és a magyar jegybank is.
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo