Váratlan fordulat az időjárásban: hiába a közelgő lehűlés, megállíthatatlanul terjed a pusztító szárazság Magyarországon

Az elmúlt időszak ismét a talajok erőteljes száradásáról szólt. Bár május második és harmadik hetében esett valamennyi eső, ez távolról sem fedezte a hiányt - áll a HungaroMet Zrt. legfrissebb elemzésében. Az ország déli felén 50-90, északon 20-50 milliméter csapadékot mértek, az Alföld jelentős részén azonban már több mint 100 milliméternyi nedvesség hiányzik a földekből. A helyzetet tovább rontotta a gyakran szeles, gyorsan melegedő időjárás, amely jelentősen fokozta a párolgást. Ennek következtében az északkeleti országrészben a felső egyméteres talajréteg már kritikusan száraz. A délnyugati területek és a felhőszakadások által érintett sávok kivételével szinte mindenhol komoly vízhiánnyal küzd a mélyebb talajréteg is.

A tartós csapadékhiány rányomja a bélyegét a növények állapotára is.

Az őszi kalászosok zöldtömegének növekedése az áprilisi szárazság miatt idő előtt megállt. A repce már elvirágzott, de a legkritikusabb fejlődési szakaszában alig kapott vizet, így kevés és apró becőt hozott. Esetükben a májusi eső legfeljebb a további veszteségek mérséklésére volt elég.

A kapásnövények, például a kukorica vetésekor a magok rendkívül száraz, poros talajba kerültek. Emiatt az állományok öntözés nélkül hiányosan, gyengén és egyenetlenül keltek. Ezeknek a növényeknek szó szerint életmentő volt a május közepi csapadék, de az optimális fejlődésükhöz további esőre lenne szükségük. Ennek hiányában a Tiszántúl északi fele mellett egyre többfelé tér vissza az aszály.

Az előttünk álló napokban sem számíthatnak fellélegzésre a gazdák, ugyanis folytatódik a nagyrészt száraz, kora nyárias idő.

Szerdán ugyan egy hidegfront éri el az országot, amely némiképp visszaveti a hőmérsékletet. A 30 fok körüli csúcsértékek 21-26 fokra esnek vissza, de nagy területre kiterjedő, áztató esőt ez sem hoz. Legfeljebb elszórtan, főként északkeleten, délnyugaton és nyugaton alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Emiatt a talaj további száradására és a mezőgazdasági aszállyal érintett területek folyamatos növekedésére kell számítani.

