35 fok Nagy-Britanniában? Elképesztő kánikula tombol
MTI
Két napon belül másodszor is megdőlt a májusi hőségrekord Nagy-Britanniában.

A brit meteorológiai intézet előzetes kora esti adatai szerint

kedden 35,1 fokos országos hőmérsékleti maximumot mértek

a világhírű nyugat-londoni királyi botanikus kert, a Kew Gardens megfigyelőállomásán. A brit főváros nyugati határában fekvő Heathrow repülőtéren 35 fok volt a napi csúcshőmérséklet.

Az előző, 34,8 fokos májusi brit melegrekordot alig 24 órával korábban, hétfőn regisztrálták a Kew Gardens műszerei.

A hétfői és a keddi rekordok előtt a korábbi legmagasabb májusi hőmérsékletet 1922. május 22-én jegyezték fel 32,8 fokkal az észak-londoni Camden kerületben, majd 1944. május 29-én ugyanilyen hőmérsékletet mértek a délkelet-angliai Royal Tunbridge Wells kisvárosban és a londoni Regent's Parkban.

A keddi új rekordhoz fűzött elemzésében a brit meteorológiai intézet közölte: legutóbbi tanulmánya szerint az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása miatt jelenleg háromszor nagyobb a korábbi 32,8 fokos májusi melegrekord átlépésének esélye ahhoz képest, mintha ilyen szennyezőanyagok nem befolyásolnák a természetes éghajlati viszonyokat. "Ami korábban százévente egyszer bekövetkező esemény volt, az ma már hozzávetőleg 33 évente egyszer bekövetkező eseménnyé vált" - fogalmaz keddi helyzetértékelésében az intézet.

A tavalyi év egésze is időjárási rekordot döntött Nagy-Britanniában, mégpedig kettőt is: 2025 volt a legmelegebb és a legnaposabb esztendő a rendszeres feljegyzések 182 ével ezelőtti kezdete óta. A meteorológiai szolgálat adatai alapján az országos átlaghőmérséklet 2025 egészében 10,09 fok volt, vagyis meghaladta a 2022-ben feljegyzett 10,03 fokos előző rekordot. Az intézet feljegyzései szerint a modern tudományos módszerekkel végzett mérések kezdete óta 2025 volt mindössze a második olyan év 2022 után, amikor az éves középhőmérséklet meghaladta a 10 fokot Nagy-Britanniában. Mindemellett 2025 a legnaposabb év rekordját is megdöntötte: tavaly összesen 1648,5 napfényes órát észleltek a brit meteorológiai szolgálat műszerei, 61,4 órával többet, mint a 2003-as előző rekordévben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

The Science of Football

