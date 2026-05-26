  • Megjelenítés
Bemutatták az első elektromos Ferrarit, csúnya bukás lett belőle a tőzsdén
Üzlet

Bemutatták az első elektromos Ferrarit, csúnya bukás lett belőle a tőzsdén

Portfolio
Meredek esésbe kezdtek a Ferrari részvényei kedd délelőtt, miután a vállalat bemutatta története első tisztán elektromos modelljét - közölte a Cnbc.

A maranellói sportautó-gyártó Rómában leplezte le a Luce névre keresztelt járművet. Az olasz szó jelentése "fény", amely a márka szerint "tisztaságot és irányt sugall".

A régóta várt modell látványosan szakít a Ferrari hagyományos formavilágával.

A Luce bemutatásának időzítése különösen figyelemre méltó. Más prémiumautó-gyártók – köztük a Porsche és a Lamborghini – ugyanis a lassuló kereslet miatt éppen a közelmúltban fogták vissza a tisztán elektromos modellekkel kapcsolatos terveiket.

A bemutatót követően a Ferrari árfolyama több mint 7 százalékot esett a kedd délelőtti kereskedésben. A milánói tőzsdén jegyzett értékpapír az elmúlt tizenkét hónapban már közel 27 százalékot veszített az értékéből.

Még több Üzlet

Vegyes jelzések érkeztek Iránból, iránykeresés a tőzsdéken

Új márkát jelentett be a Generali: indul a Redion

Megszólaltak a szakértők: történelmi fordulat kapujában Magyarország, az AI durván felpörgetheti a gazdaságot

VuadOB6X

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt a világvége, vagy ez még csak a kezdet? Mi is legyen a forint árfolyamával?
Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Váratlan fordulat az időjárásban: hiába a közelgő lehűlés, megállíthatatlanul terjed a pusztító szárazság Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility