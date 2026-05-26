Bemutatták az első elektromos Ferrarit, csúnya bukás lett belőle a tőzsdén

A maranellói sportautó-gyártó Rómában leplezte le a Luce névre keresztelt járművet. Az olasz szó jelentése "fény", amely a márka szerint "tisztaságot és irányt sugall".

A régóta várt modell látványosan szakít a Ferrari hagyományos formavilágával.

A Luce bemutatásának időzítése különösen figyelemre méltó. Más prémiumautó-gyártók – köztük a Porsche és a Lamborghini – ugyanis a lassuló kereslet miatt éppen a közelmúltban fogták vissza a tisztán elektromos modellekkel kapcsolatos terveiket.

A bemutatót követően a Ferrari árfolyama több mint 7 százalékot esett a kedd délelőtti kereskedésben. A milánói tőzsdén jegyzett értékpapír az elmúlt tizenkét hónapban már közel 27 százalékot veszített az értékéből.

