Betelt a pohár a hatóságoknál: példátlan szigorral csapnának le a Google-re

Az Európai Unió a digitális piacokról szóló jogszabály (DMA) eddigi legnagyobb bírságát készül kiszabni a Google-ra. A német Handelsblatt értesülései szerint a büntetés a felső százmilliós, akár az egymilliárd eurót is megközelítő sávba eshet.

A lap bizottsági forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a döntés már az előkészítés végső szakaszában jár és a határozatot várhatóan még a nyári szünet előtt bejelentik. A hivatalos vizsgálatot 2025 márciusában indították el. Az eljárás középpontjában az a kifogás áll, hogy

a Google a keresési találatok között tisztességtelenül előnyben részesíti a saját szolgáltatásait.

Ezzel a gyakorlattal a cég megsérti a technológiai óriásvállalatok piaci erőfölényének visszaszorítását célzó uniós szabályozást.

Az Európai Bizottság hangsúlyozza, hogy elsősorban a jogszabályi megfelelés elérése a céljuk, nem pedig maga a szankcionálás.

A Google élesen bírálta az uniós szabályozás keresőmotorjára gyakorolt hatását. A vállalat szóvivője szerint a DMA-nak való megfelelés érdekében végrehajtott módosítások "a termék történetének legnagyobb visszalépését jelentik". Hozzátette, hogy ezek a változtatások másodrangú felhasználói élményt nyújtanak az európaiaknak, mindezt csupán néhány önös érdeket követő panaszos kedvéért. A technológiai cég ugyanakkor jelezte, hogy továbbra is kész békés úton rendezni az ügyet.

Az Európai Bizottság a hónap elején még további időt biztosított a Google számára a felmerült aggályok eloszlatására. Erre azután került sor, hogy az uniós testület a vállalat korábbi kompromisszumos javaslatait elégtelennek ítélte.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock