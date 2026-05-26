  • Megjelenítés
Betelt a pohár a hatóságoknál: példátlan szigorral csapnának le a Google-re
Üzlet

Betelt a pohár a hatóságoknál: példátlan szigorral csapnának le a Google-re

Portfolio
Az Európai Unió a digitális piacokról szóló jogszabály (DMA) eddigi legnagyobb bírságát készül kiszabni a Google-ra. A német Handelsblatt értesülései szerint a büntetés a felső százmilliós, akár az egymilliárd eurót is megközelítő sávba eshet.

A lap bizottsági forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a döntés már az előkészítés végső szakaszában jár és a határozatot várhatóan még a nyári szünet előtt bejelentik. A hivatalos vizsgálatot 2025 márciusában indították el. Az eljárás középpontjában az a kifogás áll, hogy

a Google a keresési találatok között tisztességtelenül előnyben részesíti a saját szolgáltatásait.

Ezzel a gyakorlattal a cég megsérti a technológiai óriásvállalatok piaci erőfölényének visszaszorítását célzó uniós szabályozást.

Az Európai Bizottság hangsúlyozza, hogy elsősorban a jogszabályi megfelelés elérése a céljuk, nem pedig maga a szankcionálás.

Még több Üzlet

Horvátország pert nyert a Mol ellen

Esésbe kapcsolt az aranyár

Felemás hangulat a tőzsdéken, új csúcsra ment a Dow és az S&P

A Google élesen bírálta az uniós szabályozás keresőmotorjára gyakorolt hatását. A vállalat szóvivője szerint a DMA-nak való megfelelés érdekében végrehajtott módosítások "a termék történetének legnagyobb visszalépését jelentik". Hozzátette, hogy ezek a változtatások másodrangú felhasználói élményt nyújtanak az európaiaknak, mindezt csupán néhány önös érdeket követő panaszos kedvéért. A technológiai cég ugyanakkor jelezte, hogy továbbra is kész békés úton rendezni az ügyet.

Az Európai Bizottság a hónap elején még további időt biztosított a Google számára a felmerült aggályok eloszlatására. Erre azután került sor, hogy az uniós testület a vállalat korábbi kompromisszumos javaslatait elégtelennek ítélte.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Ez is érdekelhet
Fegyveres felkelés indult Vlagyimir Putyin ellen
Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Felemás hangulat a tőzsdéken, új csúcsra ment a Dow és az S&P
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility