Bődületes friss célár érkezett az egyik chipgyártóra, el is szállt az árfolyam

A Micron Technology részvényei kedden 18 százalékot ugrottak, amivel a memóriachip-gyártó piaci értéke először lépte át az ezermilliárd dolláros határt. A szárnyalás mögött a mesterséges intelligencia iránti erős kereslet és egy rendkívül optimista elemzői előrejelzés áll - tudósított a Cnbc.

A részvényeknek a lendületet ma az adta meg, hogy

a UBS csaknem megháromszorozta, az eddigi 535 dollárról 1625 dollárra emelte a részvényre vonatkozó célárfolyamát.

(Jelenleg 870 dollár körül mozog az árfolyam.)

Az elemzők szerint a részben rögzített áras, hosszú távú megállapodások alapvetően átalakítják a Micron üzleti kilátásait. Úgy vélik, a piac hamarosan a hagyományos értékelési szorzókon kezdi árazni a vállalatot, miután egyre világosabbá válnak a mesterséges intelligencia által az egész memóriapiacon előidézett strukturális változások.

A Micron az AI-verseny következő szakaszából profitáló chipgyártók új hullámának élén jár. A befektetők figyelme az Nvidia grafikus processzorai (GPU-i) mellett egyre inkább a központi processzorokra és a memóriachipekre irányul. Ezekre az úgynevezett ágensalapú munkafolyamatok futtatásához és az adatok feldolgozásához van szükség. A vállalat részvényárfolyama ennek köszönhetően idén már megháromszorozódott.

A mesterséges intelligencia robbanásszerű terjedése világszintű memóriachip-hiányt idézett elő, mivel a gyártók egyelőre nem tudnak lépést tartani a megnövekedett kereslettel. Ez a helyzet lehetővé tette a Micron és olyan versenytársai, mint a dél-koreai SK Hynix és a Samsung számára, hogy jelentős áremeléseket hajtsanak végre.

A Micron mellett más amerikai chipgyártók árfolyama is történelmi csúcsa közelében jár. Az Intel lemaradt ugyan a korai AI-rali nagy részéről, idén azonban több mint hatszorosára nőtt a piaci értéke. Ez a tavaly nyári, jelentős amerikai kormányzati támogatást követő stratégiai fordulatnak köszönhető. A Qualcomm, az AMD és a Marvell Technology papírjai szintén új csúcsokat értek el.

