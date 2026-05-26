Dől a pénz Jeff Bezosékhoz: indulhat a holdbázis építése

Az amerikai űrügynökség a Lunar Outpost és az Astrolab cégekkel egyenként 220 millió dollár értékű szerződést írt alá. A megállapodás olyan holdjárók építésére vonatkozik, amelyek önállóan is képesek közlekedni a Hold felszínén, de a későbbiekben űrhajósok is vezethetik őket.
A járművek Holdra juttatását Jeff Bezos vállalata, a Blue Origin végzi.
A cég Mark 1 névre keresztelt, személyzet nélküli teherleszállója szállítja majd a holdjárókat a felszínre. A NASA közlése szerint a Blue Origin leszállásonként 234 millió dollárt kap ezért a feladatért.
A Firefly Aerospace szintén szerepet kapott a projektben. Az Elytra nevű űreszközük az első drónokat juttatja el a Holdra a Moonfall program keretében. Az autonóm repülő eszközök feladata a Hold felszínének feltérképezése, valamint a lehetséges leszállási helyek és bázishelyszínek kijelölése lesz.
A szerződések Jared Isaacman NASA-igazgató holdbázisprogramjának első kézzelfogható lépéseit jelentik. Az ügynökség márciusban vázolta fel azt a tervet, amely szerint a következő hét évben több mint 20 milliárd dollárt fektetnek a holdbázis kiépítésébe. Ez az összeg magában foglalja a leszállóegységek, járművek, drónok és energiatermelő egységek flottájának fejlesztését is. Az első szakaszban 25 indítás és 21 leszállás során összesen négy tonna hasznos terhet juttatnak a Hold felszínére.
A texasi Intuitive Machines részvényei zuhantak a bejelentés után, mivel a cég nem kapott holdjáró-fejlesztési megbízást. A vállalat 2024-ben elsőként hajtott végre kereskedelmi holdleszállást, ám az eszköz felborult. A 2025. márciusi második kísérlet is hasonlóan végződött, így mindkét esetben idő előtt kellett befejezni a küldetést.
A program szervesen illeszkedik az Artemis programba, amelynek célja, hogy ismét embereket juttassanak a Holdra. Az Artemis II küldetés során áprilisban négy űrhajós sikeresen megkerülte a Holdat. Ezzel azokat a rendszereket tesztelték, amelyekkel legkorábban 2028-ban szállhatnak le emberek a felszínre. A NASA emellett a múlt héten belső átszervezést is végrehajtott, hogy az erőforrásait hatékonyabban összpontosíthassa a holdbázisprogramra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Szinte teljesen eltűnt a cigaretta egy országból, de ebben egy másik termék segített
Csak itt legális a snüssz.
Félelmetes tempóban terjed a halálos vírus, Trump drasztikus lépést tett
Felpörgetik a szűrést is a reptereken.
Óriási hibát követett el a Starbucks: dühöngő vásárlók zúzzák össze a termékeiket
Bocsánatot kértek és leváltották az anyacég vezetőjét.
35 fok Nagy-Britanniában? Elképesztő kánikula tombol
Nyoma sincs a borongós brit időjárásnak.
Magyar Péter felmentette Orbán Viktor bizalmi emberét
Holnapi nappal hatályos.
Drasztikus lépésre készül több uniós tagállam
Vadászhatóvá tennék a kárókatonát,
Egy éve nyelte el a víz a parajdi sóbányát - Most keményen odaszóltak a hatóságoknak
Nincsenek felelősök egyelőre.
Az új magyar luxus: Miért csúszik ki a középosztály kezéből a saját otthon álma?
Látszólag minden rendben van. Van egy stabil, jól fizető állásod, időnként belefér egy éttermi vacsora, nyáron eljuttok nyaralni, és hó végén is marad valami a számládon. Ám amikor megnyi
Napelemes energiatárolók áfája: egyenes vagy fordított adózás?
A napelemes energiatárolók áfája egyre fontosabb kérdéssé válik a megújuló energia beruházásoknál, különösen akkor, ha a naperőműhöz kapcsolódó energiatároló-rendszer számlázása s
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Ciklusok és megatrendek helyett az adatok mutatják jobban a nyertes iparágakat
A szektorrotáció logikusnak tűnik a jövő győztes iparágának keresésekor, de a múltbeli adatok nem igazolják egyértelműen a működését, a gazdasági ciklusok pontos időzítése pedig még..
Húsz év alatt sem lett rugalmasabb a régió munkaerőpiaca, Magyarországon is csak kicsit javult a helyzet
A részmunkaidő húsz éve nem tud gyökeret verni a BB tengely országaiban. Észtország az egyetlen ország, ahol érdemi szerkezeti változás történt, Magyarországon a részmunkaidő továbbra...
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Utolértük Svájcot
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Magyar Péter átírná egy egész térség jövőjét: mutatjuk a terveket – Összejöhet a hatalmas fordulat?
Mire juthat a négy muskétás?
Órákra leállt Kelenföld és a fél ország: nem a kigyulladt mozdony a legnagyobb baj
És a nyár még csak most jön.
Budakeszi garázsból indult, ma már Amerikában is kapható a magyar szörp
A Portfolio Business podcastban Galajda Péterrel, a Mayer alapító-ügyvezetőjével beszélgettünk.