Dől a pénz Jeff Bezosékhoz: indulhat a holdbázis építése

Az amerikai űrügynökség a Lunar Outpost és az Astrolab cégekkel egyenként 220 millió dollár értékű szerződést írt alá. A megállapodás olyan holdjárók építésére vonatkozik, amelyek önállóan is képesek közlekedni a Hold felszínén, de a későbbiekben űrhajósok is vezethetik őket.

A járművek Holdra juttatását Jeff Bezos vállalata, a Blue Origin végzi.

A cég Mark 1 névre keresztelt, személyzet nélküli teherleszállója szállítja majd a holdjárókat a felszínre. A NASA közlése szerint a Blue Origin leszállásonként 234 millió dollárt kap ezért a feladatért.

A Firefly Aerospace szintén szerepet kapott a projektben. Az Elytra nevű űreszközük az első drónokat juttatja el a Holdra a Moonfall program keretében. Az autonóm repülő eszközök feladata a Hold felszínének feltérképezése, valamint a lehetséges leszállási helyek és bázishelyszínek kijelölése lesz.

A szerződések Jared Isaacman NASA-igazgató holdbázisprogramjának első kézzelfogható lépéseit jelentik. Az ügynökség márciusban vázolta fel azt a tervet, amely szerint a következő hét évben több mint 20 milliárd dollárt fektetnek a holdbázis kiépítésébe. Ez az összeg magában foglalja a leszállóegységek, járművek, drónok és energiatermelő egységek flottájának fejlesztését is. Az első szakaszban 25 indítás és 21 leszállás során összesen négy tonna hasznos terhet juttatnak a Hold felszínére.

A texasi Intuitive Machines részvényei zuhantak a bejelentés után, mivel a cég nem kapott holdjáró-fejlesztési megbízást. A vállalat 2024-ben elsőként hajtott végre kereskedelmi holdleszállást, ám az eszköz felborult. A 2025. márciusi második kísérlet is hasonlóan végződött, így mindkét esetben idő előtt kellett befejezni a küldetést.

A program szervesen illeszkedik az Artemis programba, amelynek célja, hogy ismét embereket juttassanak a Holdra. Az Artemis II küldetés során áprilisban négy űrhajós sikeresen megkerülte a Holdat. Ezzel azokat a rendszereket tesztelték, amelyekkel legkorábban 2028-ban szállhatnak le emberek a felszínre. A NASA emellett a múlt héten belső átszervezést is végrehajtott, hogy az erőforrásait hatékonyabban összpontosíthassa a holdbázisprogramra.

