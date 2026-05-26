  • Megjelenítés
Dől a pénz Jeff Bezosékhoz: indulhat a holdbázis építése
Üzlet

Dől a pénz Jeff Bezosékhoz: indulhat a holdbázis építése

Portfolio
A NASA több vállalattal is szerződést kötött holdjárók, drónok és teherleszállók fejlesztésére, a Trump-adminisztráció ezekkel az eszközökkel szeretné megalapozni az állandó holdbázis kiépítését az évtized végéig - írja a Bloomberg.

Az amerikai űrügynökség a Lunar Outpost és az Astrolab cégekkel egyenként 220 millió dollár értékű szerződést írt alá. A megállapodás olyan holdjárók építésére vonatkozik, amelyek önállóan is képesek közlekedni a Hold felszínén, de a későbbiekben űrhajósok is vezethetik őket.

A járművek Holdra juttatását Jeff Bezos vállalata, a Blue Origin végzi.

A cég Mark 1 névre keresztelt, személyzet nélküli teherleszállója szállítja majd a holdjárókat a felszínre. A NASA közlése szerint a Blue Origin leszállásonként 234 millió dollárt kap ezért a feladatért.

A Firefly Aerospace szintén szerepet kapott a projektben. Az Elytra nevű űreszközük az első drónokat juttatja el a Holdra a Moonfall program keretében. Az autonóm repülő eszközök feladata a Hold felszínének feltérképezése, valamint a lehetséges leszállási helyek és bázishelyszínek kijelölése lesz.

Még több Üzlet

Itt az új csúcs az amerikai tőzsdén

Lezárták az M3-as autópályát

ÚJ szabályok lépnek életbe a hazai hálózatoknál

A szerződések Jared Isaacman NASA-igazgató holdbázisprogramjának első kézzelfogható lépéseit jelentik. Az ügynökség márciusban vázolta fel azt a tervet, amely szerint a következő hét évben több mint 20 milliárd dollárt fektetnek a holdbázis kiépítésébe. Ez az összeg magában foglalja a leszállóegységek, járművek, drónok és energiatermelő egységek flottájának fejlesztését is. Az első szakaszban 25 indítás és 21 leszállás során összesen négy tonna hasznos terhet juttatnak a Hold felszínére.

A texasi Intuitive Machines részvényei zuhantak a bejelentés után, mivel a cég nem kapott holdjáró-fejlesztési megbízást. A vállalat 2024-ben elsőként hajtott végre kereskedelmi holdleszállást, ám az eszköz felborult. A 2025. márciusi második kísérlet is hasonlóan végződött, így mindkét esetben idő előtt kellett befejezni a küldetést.

A program szervesen illeszkedik az Artemis programba, amelynek célja, hogy ismét embereket juttassanak a Holdra. Az Artemis II küldetés során áprilisban négy űrhajós sikeresen megkerülte a Holdat. Ezzel azokat a rendszereket tesztelték, amelyekkel legkorábban 2028-ban szállhatnak le emberek a felszínre. A NASA emellett a múlt héten belső átszervezést is végrehajtott, hogy az erőforrásait hatékonyabban összpontosíthassa a holdbázisprogramra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Magyar Péter új intézkedéseket jelentett be a parlamentben, komoly támadást indított a Fidesz–KDNP ellen
Itt az új csúcs az amerikai tőzsdén
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility