Elképesztő rali indult, egy tőzsdei bevezetés egy egész szektort megmozgatott: 20, 30 százalékos ugrások egy nap alatt

Az űrinfrastruktúrával foglalkozó Redwire részvényei 31 százalékot ugrottak egyetlen nap alatt, a műholdas szélessávú kommunikációs szolgáltató, az AST SpaceMobile papírjai 20 százalékkal, míg a rakéta- és űrjárműgyártó Firefly Aerospace árfolyama 21 százalékkal erősödött. A kanadai MDA Space 10 százalékos emelkedést könyvelhetett el.
A Bank of America amerikai űripari vállalatokat tömörítő részvénykosara idén 61 százalékot emelkedett, miközben az S&P 500 index idén 10 százalékos, a Nasdaq 100 pedig 18 százalékos hozamot ért el eddig.
A szektort költségvetési oldalról is komoly hátszél segíti.
A Bloomberg Intelligence elemzői szerint az amerikai Űrerő (Space Force) 2027-es költségvetése 71 milliárd dollár felé közeledik, ami 78 százalékos ugrást jelent az előző évhez képest. Az olyan kettős, azaz katonai és polgári felhasználású technológiákat fejlesztő cégek, mint a BlackSky, a Firefly vagy az Umbra, szintén sokat profitálhatnak a megnövekedett finanszírozásból.
A SpaceX tőzsdei bevezetésére már akár a jövő hónapban sor kerülhet, amelynek során a vállalat akár 75 milliárd dollárnyi friss tőkét is bevonhat. Az áprilisban kiszivárgott információk szerint a cég több mint kétezer milliárd dolláros cégértéket céloz meg a parkettre lépés során.
Az elemzők ugyanakkor óvatosságra intenek. Eric Sterner, az Apollon Wealth Management befektetési igazgatója arra figyelmeztetett, hogy a szektorban számos cég veszteségesen működik, az értékeltségi szintek pedig már most is kifejezetten magasak. Bár a geopolitikai környezet és a növekvő védelmi kiadások kedveznek az iparágnak, a befektetőknek érdemes mérsékeltebb súllyal szerepeltetniük ezeket a kifejezetten spekulatív papírokat a portfóliójukban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Mutatunk egy részvényt, melynek épp most emelték triplájára a célárát!
1000 százalékos profitrobbanást várnak a szakértők.
Betelt a pohár a hatóságoknál: példátlan szigorral csapnának le a Google-re
Jelentős bírság jöhet.
Horvátország pert nyert a Mol ellen
Teljes egészében elutasította a bíróság a keresetet.
Láthatatlan gyilkos szedi az áldozatait, az évszázad végére tömegeket érinthet
Még a tiszta levegőjű Kanadát is érinti.
Esésbe kapcsolt az aranyár
Fed-kamatemelést várnak a befektetők.
Megindult a hatalmas akció a vérszívók ellen Magyarországon
Lépett a Katasztrófavédelem.
Kivonul a szomszédból egy diszkontlánc
Ausztria mellett a portugál piacot is elengedik.
Az új magyar luxus: Miért csúszik ki a középosztály kezéből a saját otthon álma?
Látszólag minden rendben van. Van egy stabil, jól fizető állásod, időnként belefér egy éttermi vacsora, nyáron eljuttok nyaralni, és hó végén is marad valami a számládon. Ám amikor megnyi
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Napelemes energiatárolók áfája: egyenes vagy fordított adózás?
A napelemes energiatárolók áfája egyre fontosabb kérdéssé válik a megújuló energia beruházásoknál, különösen akkor, ha a naperőműhöz kapcsolódó energiatároló-rendszer számlázása s
Ciklusok és megatrendek helyett az adatok mutatják jobban a nyertes iparágakat
A szektorrotáció logikusnak tűnik a jövő győztes iparágának keresésekor, de a múltbeli adatok nem igazolják egyértelműen a működését, a gazdasági ciklusok pontos időzítése pedig még..
Húsz év alatt sem lett rugalmasabb a régió munkaerőpiaca, Magyarországon is csak kicsit javult a helyzet
A részmunkaidő húsz éve nem tud gyökeret verni a BB tengely országaiban. Észtország az egyetlen ország, ahol érdemi szerkezeti változás történt, Magyarországon a részmunkaidő továbbra...
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Utolértük Svájcot
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol
Magyar Péter átírná egy egész térség jövőjét: mutatjuk a terveket – Összejöhet a hatalmas fordulat?
Mire juthat a négy muskétás?
Órákra leállt Kelenföld és a fél ország: nem a kigyulladt mozdony a legnagyobb baj
És a nyár még csak most jön.
Budakeszi garázsból indult, ma már Amerikában is kapható a magyar szörp
A Portfolio Business podcastban Galajda Péterrel, a Mayer alapító-ügyvezetőjével beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.