Elképesztő rali indult, egy tőzsdei bevezetés egy egész szektort megmozgatott: 20, 30 százalékos ugrások egy nap alatt

Az űrinfrastruktúrával foglalkozó Redwire részvényei 31 százalékot ugrottak egyetlen nap alatt, a műholdas szélessávú kommunikációs szolgáltató, az AST SpaceMobile papírjai 20 százalékkal, míg a rakéta- és űrjárműgyártó Firefly Aerospace árfolyama 21 százalékkal erősödött. A kanadai MDA Space 10 százalékos emelkedést könyvelhetett el.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 05. 21. Darabjaira szedtük Elon Musk gigacégét a történelem legnagyobb tőzsdei bevezetése előtt

A Bank of America amerikai űripari vállalatokat tömörítő részvénykosara idén 61 százalékot emelkedett, miközben az S&P 500 index idén 10 százalékos, a Nasdaq 100 pedig 18 százalékos hozamot ért el eddig.

A szektort költségvetési oldalról is komoly hátszél segíti.

A Bloomberg Intelligence elemzői szerint az amerikai Űrerő (Space Force) 2027-es költségvetése 71 milliárd dollár felé közeledik, ami 78 százalékos ugrást jelent az előző évhez képest. Az olyan kettős, azaz katonai és polgári felhasználású technológiákat fejlesztő cégek, mint a BlackSky, a Firefly vagy az Umbra, szintén sokat profitálhatnak a megnövekedett finanszírozásból.

A SpaceX tőzsdei bevezetésére már akár a jövő hónapban sor kerülhet, amelynek során a vállalat akár 75 milliárd dollárnyi friss tőkét is bevonhat. Az áprilisban kiszivárgott információk szerint a cég több mint kétezer milliárd dolláros cégértéket céloz meg a parkettre lépés során.

Az elemzők ugyanakkor óvatosságra intenek. Eric Sterner, az Apollon Wealth Management befektetési igazgatója arra figyelmeztetett, hogy a szektorban számos cég veszteségesen működik, az értékeltségi szintek pedig már most is kifejezetten magasak. Bár a geopolitikai környezet és a növekvő védelmi kiadások kedveznek az iparágnak, a befektetőknek érdemes mérsékeltebb súllyal szerepeltetniük ezeket a kifejezetten spekulatív papírokat a portfóliójukban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ