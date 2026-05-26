Erősen kezdi a napot a magyar tőzsde
Vegyes mozgások látszanak az európai tőzsdéken a nyitás után, a magyar piac ehhez képest relatív felülteljesítő ma reggel.

A reggeli kereskedés első szakaszában emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 0,7 százalékos pluszban áll, így jelenleg 130 675 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, az OTP árfolyama 1,7 százalékkal került feljebb, a Richter árfolyama 0,4 százalékot emelkedett, a Magyar Telekom árfolyama stagnál, míg a Mol árfolyama 0,4 százalékkal került lejjebb az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Graphisoft Park és az Opus teljesít, míg a leggyengébben a 4iG és a Masterplast indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat...

