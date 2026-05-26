Esésbe kapcsolt az aranyár

Esik az arany árfolyama, miután a piaci szereplők egy amerikai kamatemelés esélyét árazzák, ahogy az iráni katonai helyzet kiéleződése eközben az olajárak emelkedésén keresztül felerősítette az inflációs félelmeket.

Az arany azonnali árfolyama 1,3 százalékos mínuszban is járt ma, a júniusi határidős jegyzés eközben 0,2 százalékkal csökkent. A kötvénypiacok arra számítanak, hogy a Federal Reserve következő lépése egy kamatemelés lesz. Ez a lépés kedvezőtlen a nemesfém számára – mutatott rá Jim Wyckoff, az American Gold Exchange elemzője. Bár a hozamot nem biztosító arany hagyományosan infláció elleni fedezéknek számít, a magasabb kamatkörnyezetben jellemzően gyengébben teljesít.

A nyomást fokozza, hogy pénteken Kevin Warsh letette a hivatali esküt a Fed új elnökeként. Ezzel párhuzamosan egyre erősödnek a monetáris politika szigorítására vonatkozó várakozások.

A piac jelenleg egy 25 bázispontos decemberi kamatemelést áraz.

A brent típusú nyersolaj több mint 4 százalékot drágult, bizonytalanná vált ugyanis, hogy az Egyesült Államok és Irán meg tud-e állapodni, illetve mikor indulhat újra a hajóforgalom a Hormuzi-szorosban. A megújuló amerikai katonai csapások Irán ellen aláásták a béketárgyalásokba vetett reményeket. Az olajár emelkedése közvetlenül táplálhatja az inflációt.

A piac figyelme most csütörtökre irányul. Ekkor teszik közzé az amerikai PCE inflációs mutatót, amely fontos iránymutatást adhat a Fed számára a kamatpálya további alakításához.

A UBS 400 dollárral, 5500 dollárra csökkentette az év végi aranyárra vonatkozó célárát. A döntést a tartósan magas hozamokkal és az erős dollárral indokolták. A többi nemesfém is gyengült ma, az ezüst 2,3 százalékot veszítve 76,27 dollárra esett, a platina 1,3 százalékkal 1942,56 dollárra, a palládium pedig szintén 1,3 százalékkal 1379,54 dollárra csökkent.

Forrás: Reuters

