Esésbe kapcsolt az aranyár

Az arany azonnali árfolyama 1,3 százalékos mínuszban is járt ma, a júniusi határidős jegyzés eközben 0,2 százalékkal csökkent. A kötvénypiacok arra számítanak, hogy a Federal Reserve következő lépése egy kamatemelés lesz. Ez a lépés kedvezőtlen a nemesfém számára – mutatott rá Jim Wyckoff, az American Gold Exchange elemzője. Bár a hozamot nem biztosító arany hagyományosan infláció elleni fedezéknek számít, a magasabb kamatkörnyezetben jellemzően gyengébben teljesít.
A nyomást fokozza, hogy pénteken Kevin Warsh letette a hivatali esküt a Fed új elnökeként. Ezzel párhuzamosan egyre erősödnek a monetáris politika szigorítására vonatkozó várakozások.
A piac jelenleg egy 25 bázispontos decemberi kamatemelést áraz.
A brent típusú nyersolaj több mint 4 százalékot drágult, bizonytalanná vált ugyanis, hogy az Egyesült Államok és Irán meg tud-e állapodni, illetve mikor indulhat újra a hajóforgalom a Hormuzi-szorosban. A megújuló amerikai katonai csapások Irán ellen aláásták a béketárgyalásokba vetett reményeket. Az olajár emelkedése közvetlenül táplálhatja az inflációt.
A piac figyelme most csütörtökre irányul. Ekkor teszik közzé az amerikai PCE inflációs mutatót, amely fontos iránymutatást adhat a Fed számára a kamatpálya további alakításához.
A UBS 400 dollárral, 5500 dollárra csökkentette az év végi aranyárra vonatkozó célárát. A döntést a tartósan magas hozamokkal és az erős dollárral indokolták. A többi nemesfém is gyengült ma, az ezüst 2,3 százalékot veszítve 76,27 dollárra esett, a platina 1,3 százalékkal 1942,56 dollárra, a palládium pedig szintén 1,3 százalékkal 1379,54 dollárra csökkent.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
