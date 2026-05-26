Félelmetes tempóban terjed a halálos vírus, Trump drasztikus lépést tett

A CDC a nemzetközi utasok szűrési kapacitásának bővítésére törekszik. A felhívásra minden beosztási szintről várják a jelentkezőket, a keresett szakemberek között közegészségügyi tanácsadók, működési engedéllyel rendelkező orvosok és veszélyhelyzet-kezelési szakértők is szerepelnek.

A lépés előzménye, hogy az Egyesült Államok utazási korlátozásokat vezetett be

azokkal szemben, akik az elmúlt három hétben Kongóban, Ugandában vagy a szomszédos Dél-Szudánban jártak. Az érintett utasokat szállító járatokat három kijelölt repülőtérre irányítják át szűrés céljából. Ezek az atlantai Hartsfield-Jackson, a washingtoni Dulles, valamint a houstoni George Bush nemzetközi repülőtér. A Trump-kormányzat május 22-én a beutazási tilalmat kiterjesztette a zöldkártyával rendelkező állandó lakosokra is, amennyiben a közelmúltban az érintett országokban tartózkodtak.

A szűrés egy rövid kérdőív kitöltéséből és lázmérésből áll. A tüneteket mutató utasokat további vizsgálatoknak vetik alá annak megállapítására, hogy megfertőződtek-e az ebolavírussal. Ha a fertőzés gyanúja fennáll, kórházba szállítják őket kivizsgálás, kezelés és elkülönítés céljából.

Kongó a járvány gócpontjává vált. Az ottani egészségügyi minisztérium adatai szerint eddig 101 megerősített fertőzést, 930 gyanús esetet és 221 valószínűsített halálesetet regisztráltak. A járványkitörést az ebolavírus egy ritka, Bundibugyo elnevezésű törzse okozza, amely ellen jelenleg nincs hivatalosan jóváhagyott gyógyszeres kezelés vagy vakcina. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) figyelmeztetése szerint a vírus gyorsabban terjed, mint ahogyan a védekezési intézkedésekkel lépést lehetne tartani.

A CDC – ahol tavaly tömeges létszámleépítéseket hajtottak végre – szakembereket küldött Ugandába és Kongóba a járvány elleni védekezés, a tesztelések és a laboratóriumi munkálatok támogatására. Az atlantai központból legalább száz dolgozót vontak be a veszélyhelyzeti reagálásba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images