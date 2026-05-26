Fontos határidőre figyelmeztet az adóhatóság

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról (tao), és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról (kiva) - hívta fel a figyelmet kedden a hivatal.

A számviteli beszámolót május 31-ig kell letétbe helyezni.

A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással vagy be sem nyújtották, hiszen egymillió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak, a beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhet - tették hozzá.

2026. június 1-ig kell az adót megfizetniük a vállalkozásoknak. A számviteli beszámolót május 31-ig a letétbe helyezés mellett közzé is kell tenni elektronikusan, az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról elérhető Online Beszámoló és Űrlapkitöltő Rendszerben (OBR).

A NAV kiemelte, fontos, hogy ez a határidő idén vasárnapra esik.

A fejlesztési adókedvezményt igénybe vevő tao alanyoknak egy fontos változásra érdemes figyelniük: módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, így már nemcsak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás ténylegesen igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre - emlékeztetett a NAV.

Az adóhivatal nyomatékosan figyelmeztetett: a kötelezettségek elmulasztása súlyos szankciókat von maga után: a NAV akár egymillió forintos mulasztási bírságot is kiszabhat annak a cégnek, amelyik egyáltalán nem nyújtja be bevallását. Aki pedig a beszámolót nem teszi közzé határidőben első körben 200 ezer forint mulasztási bírságot kaphat, de ha a közzétételről a második felszólításra sem gondoskodik, a NAV törli az adószámát.

A NAV számon tartja a mulasztókat, és idén is emlékeztető levelet küld a határidő lejárta előtt, hogy elkerüljék a komolyabb következményeket - tették hozzá.

