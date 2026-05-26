Hamarosan cikkeket is lehet hallgatni Spotify-on
A Spotify újabb tartalomtípussal bővíti kínálatát. A streamingszolgáltató több mint 650 angol nyelvű, felolvasott magazincikket tesz elérhetővé olyan neves kiadványoktól, mint a Rolling Stone, a The Atlantic, a Vogue, a Variety és a Vanity Fair.

A narrált cikkekből álló gyűjteményt a Spotify saját hangoskönyves csapata készítette. A hanganyagok egyenként legfeljebb kétórás terjedelműek. A prémium előfizetők a havi hangoskönyves keretük részeként férhetnek hozzá a tartalmakhoz. Az ingyenes felhasználók darabonként 1,99 dollárért vásárolhatják meg azokat.

A lépés a platform tartalmi diverzifikációjának része.

A Spotify egyre szélesebb kínálattal igyekszik növelni a felhasználói elköteleződést. Eközben olyan vetélytársakkal néz szembe, mint a YouTube, a Netflix, vagy a mesterséges intelligenciára épülő zenei startupok, például az Udio és a Suno. A hangoskönyvek piacán a cég jól áll. Alex Norström társvezérigazgató nemrég közölte, hogy a Spotify az amerikai hangoskönyvpiac mintegy 20 százalékát szerezte meg. A szolgáltatás alig több mint két éve indult, és azóta 22 piacon vált elérhetővé.

A Spotify a közelmúltban más területeken is aktív volt. A Universal Music Grouppal kötött megállapodás értelmében az előfizetők mesterséges intelligenciával generált feldolgozásokat és remixeket készíthetnek egyes UMG-előadók dalaiból. Emellett a Live Nation Entertainmenttel közösen elindították a "Reserved" funkciót. Ennek révén a prémium előfizetők a nyilvános jegyértékesítés megkezdése előtt vásárolhatnak belépőt kedvenc előadóik koncertjeire.

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat...

