Itt az új csúcs az amerikai tőzsdén

Csúcson az S&P 500
A Micron által elindított techrészvény-szárnyalásnak köszönhetően új történelmi csúcson zárt ma az S&P 500, 0,6 százalékos emelkedéssel, de nagyot emelkedett a Nasdaq is, 1,2 százalékos pluszban zárt. A Dow kismértékű, 0,2 százalékos csökkenéssel fejezte be a kereskedést.
Elképesztő rali indult, egy tőzsdei bevezetés egy egész szektort megmozgatott: 20, 30 százalékos ugrások egy nap alatt
Az űripari részvények kedden szárnyaltak az amerikai tőzsdéken, miután múlt héten a SpaceX bejelentette a tőzsdei bevezetését, ami új szintre emelte a szektor iránti befektetői érdeklődést - írja a Bloomberg.
Betelt a pohár a hatóságoknál: példátlan szigorral csapnának le a Google-re
Az Európai Unió a digitális piacokról szóló jogszabály (DMA) eddigi legnagyobb bírságát készül kiszabni a Google-ra. A német Handelsblatt értesülései szerint a büntetés a felső százmilliós, akár az egymilliárd eurót is megközelítő sávba eshet.
Mutatunk egy részvényt, melynek épp most emelték triplájára a célárát!
Az elmúlt hónapokban új fázisába lépett az AI-forradalom a tőzsdéken, ennek eredményeként pedig valósággal felrobbant több iparági szereplő árfolyama is. Mostani elemzésünkben egy olyan részvénnyel fogunk foglalkozni, amely ugyan messze nem tartozik már az alacsonyabb kockázatú befektetések közé, de a nagyobb kockázati étvággyal rendelkezők számára bőven lehet fantázia ebben a papírban.
Vegyesen állnak az amerikai indexek
Vegyesen teljesítenek az irányadó amerikai indexek, miközben az S&P 500 és a Nasdaq új történelmi csúcsra emelkedett napközben a technológia szektort övező optimizmus közepette, a Dow 0,2 százalékot esett.
Pluszos zárás a magyar tőzsdén, az OTP és a Richter segített ma
Miközben az európai tőzsdék többségében csökkenést mutattak ma, a BUX pluszban zárt, a blue chipek közül elsősorban az OTP és a Richter húzta fel az indexet.
Pluszban az USA
Emelkedéssel kezdik a napot az amerikai tőzsdék, a Dow 0,3 százalékkal került feljebb, az S&P 500 0,6 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 0,8 százalékot erősödött. A befektetők optimisták, hogy az iráni-amerikai tárgyalások jól haladhatnak, Donald Trump legalábbis erről beszélt.
Itt az MNB friss kamatdöntése!
Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,25%-on tartotta az alapkamatot kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A szakértők többsége júniusban már kamatcsökkentésre számít, így érdekes lehet a délutáni kommunikáció is.
Felülteljesítő a magyar tőzsde
Bár az európai piacokon továbbra is rossz a hangulat, a magyar piac határozott emelkedésben van. A BUX index 0,9 százalékkal került feljebb, miközben a blue chipek közül csak a Magyar Telekom van mínuszban. Az erősödést az OTP vezeti, a bankpapír 1,8 százalékot erősödött, a Richter 1 százalékkal került feljebb, a Mol pedig 0,2 százalékos pluszban van.
Esnek a tőzsdék
Kisebb hangulatromlás figyelhető meg a tőzsdéken, a DAX már 0,7 százalékot mínuszban van, a CAC 1 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,6 százalékkal került feljebb. Az összeurópai Stoxx 600 index 0,3 százalékos gyengülést mutat.
Kilőtt a 4iG Távközlési Holding profitja
A 4iG Csoport távközlési szegmensét összefogó holdingtársaság 2025-ben kiemelkedő, 118,2 milliárd forintos adózott eredményt ért el. Köszönhetően az elmúlt két év szerkezetátalakítási programjának, a távközlési holding üzemi eredménytermelő képessége több, mint duplájára nőtt. A nyereséget a társaság a nemzetközi növekedésének támogatására és saját tőkéjének erősítésére fordítja.
Jön a Richter osztaléka, fontos dátumokat közölt a vállalat
Közzétette a Richter az osztalékfizetés részleteit, a társaság a közgyűlési döntés alapján összesen 120 milliárd forintot fizet ki a törzsrészvények után. A pontos részvényenkénti összeget még nem közölték, azt május 29-én határozza meg és teszi közzé a vállalat, mivel a saját részvényekre jutó osztalékot a jogosult részvényesek között arányosan szétosztják.
Bemutatták az első elektromos Ferrarit, csúnya bukás lett belőle a tőzsdén
Meredek esésbe kezdtek a Ferrari részvényei kedd délelőtt, miután a vállalat bemutatta története első tisztán elektromos modelljét - közölte a Cnbc.
Ugrik az olaj ára!
A Brent kőolaj határidős jegyzése 2,5 százalékot ugorva 98 dollár fölé emelkedett hordónként, miután az amerikai hadsereg rakétaindító állásokat és hajókat vett célba Dél-Iránban.
Iránykeresés Európában
Vegyes elmozdulásokkal indul a kereskedés az európai piacokon, a DAX 0,3 százalékot esett, a CAC 0,4 százalékkal került lejjebb, a FTSE 100 pedig 0,5 százalékot emelkedett. A milánói börze 0,5 százalékot esett, a spanyol piac pedig stagnál.
Erősen kezdi a napot a magyar tőzsde
Vegyes mozgások látszanak az európai tőzsdéken a nyitás után, a magyar piac ehhez képest relatív felülteljesítő ma reggel.
Bizonytalan nyitás jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Zárva voltak tegnap az amerikai részvénypiacok a Memorial Day miatt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,19 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,57 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 1,34 százalékkal került lejjebb.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,08 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,34 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,42 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek gyengülést vetítenek előre a piacnyitásra.
Mi várható makro fronton?
Ma idehaza nincs adatközlés. Nemzetközi téren érkezik az amerikai Chicago Fed áprilisi gazdasági aktivitásindexe, ami 85 makrogazdasági mutatót aggregál, és a Fed számára is fontos szélesebb körű konjunktúra-iránymutató. Ezt követően a Conference Board áprilisi fogyasztói bizalmi indexe következik, amelynek expectations alindexe jellemzően 6 hónappal előre jelzi a fogyasztási dinamika fordulópontjait, így közvetlenül hat az amerikai részvénypiaci szentimentre és a kiskereskedelmi szektorra.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,4 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 3,9 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 13,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 75,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 579,7
|0,0%
|1,8%
|2,7%
|5,2%
|21,6%
|47,4%
|S&P 500
|7 473,47
|0,0%
|1,0%
|4,3%
|9,2%
|28,8%
|78,4%
|Nasdaq
|29 481,64
|0,0%
|1,7%
|8,0%
|16,8%
|41,0%
|115,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|65 158,19
|2,9%
|7,1%
|9,1%
|29,4%
|75,3%
|128,2%
|Hang Seng
|25 606,03
|0,0%
|-0,3%
|-1,4%
|-0,1%
|8,5%
|-11,4%
|CSI 300
|4 921,6
|1,6%
|1,8%
|3,2%
|6,3%
|26,8%
|-7,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 389,1
|2,0%
|4,4%
|5,2%
|3,7%
|7,4%
|64,2%
|CAC
|8 258,26
|1,8%
|3,4%
|1,2%
|1,3%
|6,8%
|29,2%
|FTSE
|10 466,26
|0,0%
|1,4%
|0,8%
|5,4%
|20,1%
|48,9%
|FTSE MIB
|50 220,35
|1,4%
|3,2%
|5,4%
|11,7%
|27,2%
|101,7%
|IBEX
|18 387,4
|2,2%
|3,6%
|3,9%
|6,2%
|30,4%
|99,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|129 728,5
|0,0%
|-1,8%
|-3,1%
|16,8%
|35,9%
|183,5%
|ATX
|6 148,24
|2,8%
|4,7%
|6,9%
|15,4%
|40,3%
|78,6%
|PX
|2 580,6
|0,8%
|1,3%
|-0,7%
|-3,9%
|19,0%
|120,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|39 800
|0,0%
|-3,1%
|-4,3%
|13,4%
|48,2%
|157,2%
|Mol
|3 828
|0,0%
|-5,1%
|-6,6%
|30,2%
|23,0%
|69,8%
|Richter
|12 000
|0,0%
|-3,6%
|-7,7%
|21,6%
|16,4%
|49,8%
|Magyar Telekom
|2 622
|0,0%
|3,0%
|5,2%
|46,3%
|51,6%
|552,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|100,35
|0,0%
|-10,6%
|2,0%
|75,3%
|59,6%
|51,4%
|Brent
|103,75
|0,0%
|-7,4%
|-1,6%
|70,5%
|60,1%
|51,0%
|Arany
|4 570,25
|1,3%
|0,7%
|-3,2%
|5,7%
|36,1%
|141,6%
|Devizák
|EURHUF
|356,0500
|-0,7%
|-1,3%
|-2,4%
|-7,3%
|-11,7%
|1,9%
|USDHUF
|305,8323
|-1,1%
|-1,3%
|-1,9%
|-6,4%
|-14,0%
|7,1%
|GBPHUF
|413,5601
|-0,4%
|-0,4%
|-1,9%
|-6,1%
|-14,1%
|2,5%
|EURUSD
|1,1642
|0,4%
|0,0%
|-0,5%
|-0,9%
|2,6%
|-4,9%
|USDJPY
|159,1650
|0,0%
|0,2%
|-0,2%
|1,5%
|11,6%
|46,1%
|GBPUSD
|1,3502
|0,5%
|0,8%
|0,0%
|0,4%
|0,0%
|-4,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|77 254,94
|2,4%
|0,4%
|-0,3%
|-12,9%
|-28,0%
|101,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,56
|0,0%
|-1,1%
|5,8%
|9,4%
|1,2%
|191,7%
|10 éves német állampapírhozam
|2,92
|-2,8%
|-6,8%
|-1,8%
|2,0%
|13,4%
|-1 869,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,66
|0,0%
|-1,4%
|-8,7%
|-17,6%
|-19,9%
|86,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Szinte teljesen eltűnt a cigaretta egy országból, de ebben egy másik termék segített
Csak itt legális a snüssz.
Félelmetes tempóban terjed a halálos vírus, Trump drasztikus lépést tett
Felpörgetik a szűrést is a reptereken.
Óriási hibát követett el a Starbucks: dühöngő vásárlók zúzzák össze a termékeiket
Bocsánatot kértek és leváltották az anyacég vezetőjét.
35 fok Nagy-Britanniában? Elképesztő kánikula tombol
Nyoma sincs a borongós brit időjárásnak.
Magyar Péter felmentette Orbán Viktor bizalmi emberét
Holnapi nappal hatályos.
Drasztikus lépésre készül több uniós tagállam
Vadászhatóvá tennék a kárókatonát,
Egy éve nyelte el a víz a parajdi sóbányát - Most keményen odaszóltak a hatóságoknak
Nincsenek felelősök egyelőre.
Az új magyar luxus: Miért csúszik ki a középosztály kezéből a saját otthon álma?
Látszólag minden rendben van. Van egy stabil, jól fizető állásod, időnként belefér egy éttermi vacsora, nyáron eljuttok nyaralni, és hó végén is marad valami a számládon. Ám amikor megnyi
Napelemes energiatárolók áfája: egyenes vagy fordított adózás?
A napelemes energiatárolók áfája egyre fontosabb kérdéssé válik a megújuló energia beruházásoknál, különösen akkor, ha a naperőműhöz kapcsolódó energiatároló-rendszer számlázása s
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Ciklusok és megatrendek helyett az adatok mutatják jobban a nyertes iparágakat
A szektorrotáció logikusnak tűnik a jövő győztes iparágának keresésekor, de a múltbeli adatok nem igazolják egyértelműen a működését, a gazdasági ciklusok pontos időzítése pedig még..
Húsz év alatt sem lett rugalmasabb a régió munkaerőpiaca, Magyarországon is csak kicsit javult a helyzet
A részmunkaidő húsz éve nem tud gyökeret verni a BB tengely országaiban. Észtország az egyetlen ország, ahol érdemi szerkezeti változás történt, Magyarországon a részmunkaidő továbbra...
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Utolértük Svájcot
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol
Magyar Péter átírná egy egész térség jövőjét: mutatjuk a terveket – Összejöhet a hatalmas fordulat?
Mire juthat a négy muskétás?
Órákra leállt Kelenföld és a fél ország: nem a kigyulladt mozdony a legnagyobb baj
És a nyár még csak most jön.
Budakeszi garázsból indult, ma már Amerikában is kapható a magyar szörp
A Portfolio Business podcastban Galajda Péterrel, a Mayer alapító-ügyvezetőjével beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.