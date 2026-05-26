Kártérítést kér a tiszaújvárosi robbanás halálos áldozatának családja
Ügyvédhez fordult és kártérítést szeretne a tiszaújvárosi robbanásban meghalt férfi családja – derül ki az RTL Híradóból.

Május 22-én, pénteken reggel robbanás történt a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin-1 üzem újraindítása közben. A balesetnek egy halálos áldozata és kilenc sérültje volt.

Szombaton a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy az ügyben eljárás indult, a rendőrség pedig foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja alapján nyomoz. Párhuzamosan a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást folytat; a szóvivő szerint a teljes vizsgálat lezárása hetekbe, akár hónapokba is telhet.

