Kártérítést kér a tiszaújvárosi robbanás halálos áldozatának családja

Május 22-én, pénteken reggel robbanás történt a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin-1 üzem újraindítása közben. A balesetnek egy halálos áldozata és kilenc sérültje volt.

Szombaton a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy az ügyben eljárás indult, a rendőrség pedig foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja alapján nyomoz. Párhuzamosan a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást folytat; a szóvivő szerint a teljes vizsgálat lezárása hetekbe, akár hónapokba is telhet.

Címlapkép forrása: Portfolio