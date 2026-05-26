Kilőtt a 4iG Távközlési Holding profitja

Jelentősen javult a 4iG Csoport távközlési szegmensét összefogó 4iG Távközlési Holding eredménye 2025-ben. A társaság IFRS szerinti beszámolója alapján a konszolidált nettó árbevétel 634,8 milliárd forint volt, az EBITDA 303,3 milliárd forintot tett ki, az adózott eredmény pedig 118,2 milliárd forintra emelkedett.
Az EBITDA 81,3 milliárd forinttal, 36,6 százalékkal nőtt az előző évhez képest, míg az üzemi eredmény 139,6 milliárd forint lett, ami 136,9 százalékos növekedést jelent. A társaság szerint a javulásban szerepet játszott az elmúlt években végrehajtott szerkezetátalakítás, valamint a korábban megvásárolt távközlési érdekeltségek konszolidációja.
A holding 2025-ben 47,8 százalékos EBITDA-marzsot ért el. A társaság ugyanakkor közölte azt is, hogy az egyszeri és nem pénzjellegű tételektől, a transzformációs program pénzügyi hatásaitól, a vételár-allokációs hatástól és a nem realizált árfolyamnyereségtől megtisztított eredmény 66,1 milliárd forint volt.
A bevételek döntő része továbbra is Magyarországról származott: a hazai piac adta a konszolidált nettó árbevétel 85,6 százalékát. Albánia 10,2 százalékos, Montenegró 4,2 százalékos részesedést képviselt. A B2G szektorból származó bevétel aránya a teljes távközlési holdingon belül 5 százalék alatt maradt.
A 2025-ös adózott eredményt a tervek szerint eredménytartalékba helyezik.
A társaság indoklása szerint ez a saját tőke erősítését és a nemzetközi növekedési tervek finanszírozását szolgálja.
A 4iG Távközlési Holding a 4iG Csoport távközlési érdekeltségeit fogja össze. Magyarországon a One Magyarország és a 2Connect tartozik a portfólióba, Albániában a One Albania, Montenegróban a One Montenegro, Észak-Macedóniában pedig a One Macedonia. A holdingban a 4iG Nyrt. 62,1 százalékos részesedéssel rendelkezik, míg a magyar állam a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.-n keresztül 37,9 százalékos tulajdonos.
A hazai működésben fontos változás volt a kereskedelmi távközlési szolgáltatásokat és az infrastruktúra-szolgáltatásokat érintő szervezeti szétválasztás. A One Magyarország a lakossági és vállalati ügyfeleket szolgálja ki, míg a 2Connect az infrastruktúra-oldalt fogja össze.
A társaság egyik nagyobb folyamatban lévő ügylete az e& PPF Telecom Grouppal tervezett részvénycsere. Ennek keretében a 4iG Távközlési Holding 49 százalékos részesedést szerezhet a CETIN Hungaryben, míg az e& PPF Telecom Group 38 százalékos kisebbségi részesedést kaphat a 2Connectben. A vállalat várakozása szerint az együttműködés a vezetékes és mobilinfrastruktúra hatékonyabb használatán keresztül a tranzakciók zárását követő években 1 milliárd eurós pénzügyi előnyt jelenthet.
A nyugat-balkáni érdekeltségeknél is javuló számokról számolt be a társaság. Albániában a One mobilpiaci részesedése 50 százalék fölé emelkedett, az optikai hálózat pedig az összes háztartás több mint felében elérhető. A tisztított árbevétel 3 százalékkal, az EBITDA 16,6 százalékkal nőtt, az EBITDA-marzs 40,8 százalék volt. Montenegróban a One Crna Gora 3,3 százalékos árbevétel-növekedést és 2,6 százalékos EBITDA-bővülést ért el, 40 százalékos EBITDA-marzs mellett.
A következő időszakban a társaság fókuszában a magyarországi és nyugat-balkáni távközlési érdekeltségek működtetése, az infrastruktúra-oldal átalakítása, valamint a regionális terjeszkedési lehetőségek állnak.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
A világ egyik legnagyobb befektetője szerint Magyarország most a legizgalmasabb sztorik között van
Interjú a Fidelity portfóliómenedzserével.
Jön a Richter osztaléka, fontos dátumokat közölt a vállalat
Kiderült, meddig lehet osztalékért megvenni a részvényt.
Utolsó esély: holnap jön az AI in Energy 2026 – Ne maradjon le az energetika következő nagy dobásáról!
Kiderül, hogyan formálja át az AI az energetikát.
Új márkát jelentett be a Generali: indul a Redion
Egyesül az Europ Assistance és a Generali Employee Benefits.
Bemutatták az első elektromos Ferrarit, csúnya bukás lett belőle a tőzsdén
Nagyot esett az árfolyam.
Ugrik az olaj ára!
2,5 százalék.
Fegyveres felkelés indult Vlagyimir Putyin ellen
A Csernaja Iszkra vezére azt állítja: Moszkva vezetői közül is sokan támogatják.
Megszólaltak a szakértők: történelmi fordulat kapujában Magyarország, az AI durván felpörgetheti a gazdaságot
A mesterséges intelligencia gazdasági értékteremtése a GDP 6-7%-át teheti ki Magyarországon 2030-ig
Ciklusok és megatrendek helyett az adatok mutatják jobban a nyertes iparágakat
A szektorrotáció logikusnak tűnik a jövő győztes iparágának keresésekor, de a múltbeli adatok nem igazolják egyértelműen a működését, a gazdasági ciklusok pontos időzítése pedig még..
Húsz év alatt sem lett rugalmasabb a régió munkaerőpiaca, Magyarországon is csak kicsit javult a helyzet
A részmunkaidő húsz éve nem tud gyökeret verni a BB tengely országaiban. Észtország az egyetlen ország, ahol érdemi szerkezeti változás történt, Magyarországon a részmunkaidő továbbra...
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
EUDR felkészülés és erdőirtásmentes ellátási lánc egy magyar faipari gyártóvállalatnál
Az EUDR, vagyis az EU erdőirtásmentes termékekre vonatkozó rendelete a fa- és faalapú termékeket előállító, importáló vagy exportáló vállalatok számára új szintre emeli a beszállítói
Utolértük Svájcot
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol
Információszabadság és mesterséges intelligencia: Mit tanulhatunk a brit hatósági útmutatóból?
A mesterséges intelligencia (MI) használata egyre több területen utat tör, ez alól nem lehet kivétel az információszabadság (közérdekű adatokhoz történő hozzáférés) sem. Természetesen
A korrupció visszaszorítása önmagában is több ezer milliárdos tétel lehet
A NER gazdasági hálózatának összeomlása nem okozna válságot, a NER-es cégek amúgy sem képviselnek jelentős súlyt a magyar tőzsdén. A Tisza ígéretek teljesítése viszont csak... The post A
Üzemanyagár-emelkedésből zöld fordulat? Ausztrália kísérlete választ adhat
Az emelkedő üzemanyagárak világszerte újra napirendre hozták a közösségi közlekedés fontos, de sokszor figyelmen kívül hagyott szerepét. Ausztráliában két állam m
Budakeszi garázsból indult, ma már Amerikában is kapható a magyar szörp
A Portfolio Business podcastban Galajda Péterrel, a Mayer alapító-ügyvezetőjével beszélgettünk.
Brutális szembeszélben Magyarország: túlzott volt az optimizmus?
Dilemmában a Fed, és a magyar jegybank is.
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo