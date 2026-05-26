Kilőtt a 4iG Távközlési Holding profitja

A 4iG Csoport távközlési szegmensét összefogó holdingtársaság 2025-ben 118,2 milliárd forintos adózott eredményt ért el. Köszönhetően az elmúlt két év szerkezetátalakítási programjának, a távközlési holding üzemi eredménytermelő képessége több, mint duplájára nőtt. A nyereséget a társaság a nemzetközi növekedésének támogatására és saját tőkéjének erősítésére fordítja.

Jelentősen javult a 4iG Csoport távközlési szegmensét összefogó 4iG Távközlési Holding eredménye 2025-ben. A társaság IFRS szerinti beszámolója alapján a konszolidált nettó árbevétel 634,8 milliárd forint volt, az EBITDA 303,3 milliárd forintot tett ki, az adózott eredmény pedig 118,2 milliárd forintra emelkedett.

Az EBITDA 81,3 milliárd forinttal, 36,6 százalékkal nőtt az előző évhez képest, míg az üzemi eredmény 139,6 milliárd forint lett, ami 136,9 százalékos növekedést jelent. A társaság szerint a javulásban szerepet játszott az elmúlt években végrehajtott szerkezetátalakítás, valamint a korábban megvásárolt távközlési érdekeltségek konszolidációja.

A holding 2025-ben 47,8 százalékos EBITDA-marzsot ért el. A társaság ugyanakkor közölte azt is, hogy az egyszeri és nem pénzjellegű tételektől, a transzformációs program pénzügyi hatásaitól, a vételár-allokációs hatástól és a nem realizált árfolyamnyereségtől megtisztított eredmény 66,1 milliárd forint volt.

A bevételek döntő része továbbra is Magyarországról származott: a hazai piac adta a konszolidált nettó árbevétel 85,6 százalékát. Albánia 10,2 százalékos, Montenegró 4,2 százalékos részesedést képviselt. A B2G szektorból származó bevétel aránya a teljes távközlési holdingon belül 5 százalék alatt maradt.

A 2025-ös adózott eredményt a tervek szerint eredménytartalékba helyezik.

A társaság indoklása szerint ez a saját tőke erősítését és a nemzetközi növekedési tervek finanszírozását szolgálja.

A 4iG Távközlési Holding a 4iG Csoport távközlési érdekeltségeit fogja össze. Magyarországon a One Magyarország és a 2Connect tartozik a portfólióba, Albániában a One Albania, Montenegróban a One Montenegro, Észak-Macedóniában pedig a One Macedonia. A holdingban a 4iG Nyrt. 62,1 százalékos részesedéssel rendelkezik, míg a magyar állam a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.-n keresztül 37,9 százalékos tulajdonos.

A hazai működésben fontos változás volt a kereskedelmi távközlési szolgáltatásokat és az infrastruktúra-szolgáltatásokat érintő szervezeti szétválasztás. A One Magyarország a lakossági és vállalati ügyfeleket szolgálja ki, míg a 2Connect az infrastruktúra-oldalt fogja össze.

A társaság egyik nagyobb folyamatban lévő ügylete az e& PPF Telecom Grouppal tervezett részvénycsere. Ennek keretében a 4iG Távközlési Holding 49 százalékos részesedést szerezhet a CETIN Hungaryben, míg az e& PPF Telecom Group 38 százalékos kisebbségi részesedést kaphat a 2Connectben. A vállalat várakozása szerint az együttműködés a vezetékes és mobilinfrastruktúra hatékonyabb használatán keresztül a tranzakciók zárását követő években 1 milliárd eurós pénzügyi előnyt jelenthet.

A nyugat-balkáni érdekeltségeknél is javuló számokról számolt be a társaság. Albániában a One mobilpiaci részesedése 50 százalék fölé emelkedett, az optikai hálózat pedig az összes háztartás több mint felében elérhető. A tisztított árbevétel 3 százalékkal, az EBITDA 16,6 százalékkal nőtt, az EBITDA-marzs 40,8 százalék volt. Montenegróban a One Crna Gora 3,3 százalékos árbevétel-növekedést és 2,6 százalékos EBITDA-bővülést ért el, 40 százalékos EBITDA-marzs mellett.

A következő időszakban a társaság fókuszában a magyarországi és nyugat-balkáni távközlési érdekeltségek működtetése, az infrastruktúra-oldal átalakítása, valamint a regionális terjeszkedési lehetőségek állnak.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ