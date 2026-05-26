Megjelent a kormány határozata: soron kívüli átvilágítás indul a rejtőzködő vagyonok után

A ma este megjelent határozat egyrészt kimondja, hogy a magántőkealapokkal kapcsolatos szabályok és az alapok működésének „teljes körű és soron kívüli” felülvizsgálata indokolt, kifejezetten a tényleges tulajdonosi háttér átláthatóvá tétele érdekében. Másrészt a kormány

el is rendeli a felülvizsgálat lefolytatását, valamint a kapcsolódó jogalkotás előkészítését.

A feladat végrehajtásáért a pénzügyminiszter felel, a határidő pedig 2026. június 15.

A piac szempontjából a legfontosabb kérdés most az, hogy a felülvizsgálat milyen konkrét irányokat vesz: várható-e szigorítás a tényleges tulajdonosok azonosításában, változhatnak-e a nyilvánossági, adatszolgáltatási vagy felügyeleti elvárások, illetve milyen átmeneti szabályokkal számolhatnak az érintett alapkezelők és befektetők. Az biztosnak látszik, hogy a kormányzati cél a kormányváltás után a figyelem középpontjába került konstrukciók működésének átláthatóbbá tétele.

