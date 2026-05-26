Megszólaltak a szakértők: történelmi fordulat kapujában Magyarország, az AI durván felpörgetheti a gazdaságot

A mesterséges intelligencia történelmi gazdaságfejlesztési lehetőséget kínál. A McKinsey Global Institute becslése szerint

az AI 2030-ig legalább 15 milliárd euró értékű automatizációs potenciált hozhat a magyar gazdaságba: ez önmagában a GDP 6–7%-ának felel meg.

Ám az össz-nemzetgazdasági hatás akár ennél is több lehet, ha a megnövekedett termelékenység a gazdaság regionális versenyképességét is fokozni tudja.

Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon a foglalkoztatottság 81%-ig emelkedett, a reálbérek pedig 2008 óta több mint 50%-kal nőttek, ám ez a struktúra elérte a lehetősége határait; a jövőbeni növekedés forrása már nem a létszámbővítés, hanem kizárólag a termelékenység lehet – rögzíti a McKinsey hamarosan megjelenő tanulmánya. A magyar gazdaságnak a növekvő termelékenységre és innovációra kell építenie a jövőben.

"Jelenleg a versenyképesség fő korlátja az alacsony értékteremtés: a magyar gazdaság termelékenysége érdemben elmarad mind az uniós, mind a V4-átlagtól. A jelenség hátterében az alacsony hazai hozzáadott érték, a nagyvállalatok és kkv-k fejlettség különbsége és a mérsékelt innovációs képesség áll. A mesterséges intelligencia pont ebben segíthet: hatékonyabbá és termelékenyebbé teheti a gazdaság szereplőit, ami által hatalmas a benne rejlő gazdasági potenciál” - állítja Havas András, a McKinsey partnere.

"Az MI nem oldja meg a gazdaság termelékenységi problémáit, csupán a lehetőséget teremti meg a gyorsításra: ma még nyitott kérdés, hogy Magyarország vállalatai, intézményei és munkavállalói képesek-e élni az eséllyel” – hangsúlyozta Matécsa Márta, a McKinsey partnere, hozzátéve: a tanulmányban azonosították azokat a stratégiai lépéseket, amelyek mentén az MI-re épülő gazdaságfejlesztés megvalósítható.

A teljes tanulmányt – amely részletesen ismerteti a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket, a megvalósítás feltételeit és a releváns nemzetközi példákat – a McKinsey júniusban publikálja.

