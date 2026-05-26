Mi jöhet ma a tőzsdéken?
Mi jöhet ma a tőzsdéken?

Az Egyesült Államok kedden bombázta Iránt, bár Donald Trump arról beszélt, hogy közel lehet a békemegállapodás. A hírek hatására megugrott a volatilitás az olajpiacon, az ázsiai tőzsdéke pedig estek. A határidős indexek állása alapján Európában is inkább esés jöhet majd a tegnapi nagy rali után.
Bizonytalan nyitás jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Zárva voltak tegnap az amerikai részvénypiacok a Memorial Day miatt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,19 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,57 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 1,34 százalékkal került lejjebb.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,08 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,34 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,42 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek gyengülést vetítenek előre a piacnyitásra.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza nincs adatközlés. Nemzetközi téren érkezik az amerikai Chicago Fed áprilisi gazdasági aktivitásindexe, ami 85 makrogazdasági mutatót aggregál, és a Fed számára is fontos szélesebb körű konjunktúra-iránymutató. Ezt követően a Conference Board áprilisi fogyasztói bizalmi indexe következik, amelynek expectations alindexe jellemzően 6 hónappal előre jelzi a fogyasztási dinamika fordulópontjait, így közvetlenül hat az amerikai részvénypiaci szentimentre és a kiskereskedelmi szektorra.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,4 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 3,9 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 13,4 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 75,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 50 579,7 0,0% 1,8% 2,7% 5,2% 21,6% 47,4%
S&P 500 7 473,47 0,0% 1,0% 4,3% 9,2% 28,8% 78,4%
Nasdaq 29 481,64 0,0% 1,7% 8,0% 16,8% 41,0% 115,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 65 158,19 2,9% 7,1% 9,1% 29,4% 75,3% 128,2%
Hang Seng 25 606,03 0,0% -0,3% -1,4% -0,1% 8,5% -11,4%
CSI 300 4 921,6 1,6% 1,8% 3,2% 6,3% 26,8% -7,5%
Európai részvényindexek              
DAX 25 389,1 2,0% 4,4% 5,2% 3,7% 7,4% 64,2%
CAC 8 258,26 1,8% 3,4% 1,2% 1,3% 6,8% 29,2%
FTSE 10 466,26 0,0% 1,4% 0,8% 5,4% 20,1% 48,9%
FTSE MIB 50 220,35 1,4% 3,2% 5,4% 11,7% 27,2% 101,7%
IBEX 18 387,4 2,2% 3,6% 3,9% 6,2% 30,4% 99,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 129 728,5 0,0% -1,8% -3,1% 16,8% 35,9% 183,5%
ATX 6 148,24 2,8% 4,7% 6,9% 15,4% 40,3% 78,6%
PX 2 580,6 0,8% 1,3% -0,7% -3,9% 19,0% 120,9%
Magyar blue chipek              
OTP 39 800 0,0% -3,1% -4,3% 13,4% 48,2% 157,2%
Mol 3 828 0,0% -5,1% -6,6% 30,2% 23,0% 69,8%
Richter 12 000 0,0% -3,6% -7,7% 21,6% 16,4% 49,8%
Magyar Telekom 2 622 0,0% 3,0% 5,2% 46,3% 51,6% 552,2%
Nyersanyagok              
WTI 100,35 0,0% -10,6% 2,0% 75,3% 59,6% 51,4%
Brent 103,75 0,0% -7,4% -1,6% 70,5% 60,1% 51,0%
Arany 4 570,25 1,3% 0,7% -3,2% 5,7% 36,1% 141,6%
Devizák              
EURHUF 356,0500 -0,7% -1,3% -2,4% -7,3% -11,7% 1,9%
USDHUF 305,8323 -1,1% -1,3% -1,9% -6,4% -14,0% 7,1%
GBPHUF 413,5601 -0,4% -0,4% -1,9% -6,1% -14,1% 2,5%
EURUSD 1,1642 0,4% 0,0% -0,5% -0,9% 2,6% -4,9%
USDJPY 159,1650 0,0% 0,2% -0,2% 1,5% 11,6% 46,1%
GBPUSD 1,3502 0,5% 0,8% 0,0% 0,4% 0,0% -4,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 77 254,94 2,4% 0,4% -0,3% -12,9% -28,0% 101,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,56 0,0% -1,1% 5,8% 9,4% 1,2% 191,7%
10 éves német állampapírhozam 2,92 -2,8% -6,8% -1,8% 2,0% 13,4% -1 869,7%
10 éves magyar állampapírhozam 5,66 0,0% -1,4% -8,7% -17,6% -19,9% 86,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

The Science of Football

