Mi jöhet ma a tőzsdéken?

Bizonytalan nyitás jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Zárva voltak tegnap az amerikai részvénypiacok a Memorial Day miatt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,19 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,57 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 1,34 százalékkal került lejjebb.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,08 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,34 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,42 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek gyengülést vetítenek előre a piacnyitásra.
Mi várható makro fronton?
Ma idehaza nincs adatközlés. Nemzetközi téren érkezik az amerikai Chicago Fed áprilisi gazdasági aktivitásindexe, ami 85 makrogazdasági mutatót aggregál, és a Fed számára is fontos szélesebb körű konjunktúra-iránymutató. Ezt követően a Conference Board áprilisi fogyasztói bizalmi indexe következik, amelynek expectations alindexe jellemzően 6 hónappal előre jelzi a fogyasztási dinamika fordulópontjait, így közvetlenül hat az amerikai részvénypiaci szentimentre és a kiskereskedelmi szektorra.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,4 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 3,9 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 13,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 75,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 579,7
|0,0%
|1,8%
|2,7%
|5,2%
|21,6%
|47,4%
|S&P 500
|7 473,47
|0,0%
|1,0%
|4,3%
|9,2%
|28,8%
|78,4%
|Nasdaq
|29 481,64
|0,0%
|1,7%
|8,0%
|16,8%
|41,0%
|115,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|65 158,19
|2,9%
|7,1%
|9,1%
|29,4%
|75,3%
|128,2%
|Hang Seng
|25 606,03
|0,0%
|-0,3%
|-1,4%
|-0,1%
|8,5%
|-11,4%
|CSI 300
|4 921,6
|1,6%
|1,8%
|3,2%
|6,3%
|26,8%
|-7,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 389,1
|2,0%
|4,4%
|5,2%
|3,7%
|7,4%
|64,2%
|CAC
|8 258,26
|1,8%
|3,4%
|1,2%
|1,3%
|6,8%
|29,2%
|FTSE
|10 466,26
|0,0%
|1,4%
|0,8%
|5,4%
|20,1%
|48,9%
|FTSE MIB
|50 220,35
|1,4%
|3,2%
|5,4%
|11,7%
|27,2%
|101,7%
|IBEX
|18 387,4
|2,2%
|3,6%
|3,9%
|6,2%
|30,4%
|99,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|129 728,5
|0,0%
|-1,8%
|-3,1%
|16,8%
|35,9%
|183,5%
|ATX
|6 148,24
|2,8%
|4,7%
|6,9%
|15,4%
|40,3%
|78,6%
|PX
|2 580,6
|0,8%
|1,3%
|-0,7%
|-3,9%
|19,0%
|120,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|39 800
|0,0%
|-3,1%
|-4,3%
|13,4%
|48,2%
|157,2%
|Mol
|3 828
|0,0%
|-5,1%
|-6,6%
|30,2%
|23,0%
|69,8%
|Richter
|12 000
|0,0%
|-3,6%
|-7,7%
|21,6%
|16,4%
|49,8%
|Magyar Telekom
|2 622
|0,0%
|3,0%
|5,2%
|46,3%
|51,6%
|552,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|100,35
|0,0%
|-10,6%
|2,0%
|75,3%
|59,6%
|51,4%
|Brent
|103,75
|0,0%
|-7,4%
|-1,6%
|70,5%
|60,1%
|51,0%
|Arany
|4 570,25
|1,3%
|0,7%
|-3,2%
|5,7%
|36,1%
|141,6%
|Devizák
|EURHUF
|356,0500
|-0,7%
|-1,3%
|-2,4%
|-7,3%
|-11,7%
|1,9%
|USDHUF
|305,8323
|-1,1%
|-1,3%
|-1,9%
|-6,4%
|-14,0%
|7,1%
|GBPHUF
|413,5601
|-0,4%
|-0,4%
|-1,9%
|-6,1%
|-14,1%
|2,5%
|EURUSD
|1,1642
|0,4%
|0,0%
|-0,5%
|-0,9%
|2,6%
|-4,9%
|USDJPY
|159,1650
|0,0%
|0,2%
|-0,2%
|1,5%
|11,6%
|46,1%
|GBPUSD
|1,3502
|0,5%
|0,8%
|0,0%
|0,4%
|0,0%
|-4,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|77 254,94
|2,4%
|0,4%
|-0,3%
|-12,9%
|-28,0%
|101,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,56
|0,0%
|-1,1%
|5,8%
|9,4%
|1,2%
|191,7%
|10 éves német állampapírhozam
|2,92
|-2,8%
|-6,8%
|-1,8%
|2,0%
|13,4%
|-1 869,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,66
|0,0%
|-1,4%
|-8,7%
|-17,6%
|-19,9%
|86,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
