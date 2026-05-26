Nem elég támogatni az energiaszámlákat: strukturális fordulat kell Európában, itt az ötpontos terv

Az EU energiaigényének közel 60 százalékát még mindig importból fedezi, ami évente több mint 300 milliárd euróba kerül, és kiszolgáltatottá teszi Európát a geopolitikai sokkoknak. A Schneider Electric öt prioritást fogalmazott meg az Európai Bizottság és a tagállamok számára az energiafüggetlenség erősítésére. A javaslatok között szerepel a gyors megtérülésű energiahatékonysági megoldások bevezetése, a meglévő uniós jogszabályok szigorú végrehajtása, az elektrifikáció felgyorsítása, az adórendszer átalakítása, valamint az intelligens hálózatok és a rugalmas energiafelhasználás támogatása. A vállalat szerint az önelégültség jelenti Európa legnagyobb energetikai kockázatát, és a puszta szubvenciók helyett strukturális változásokra van szükség.

Európa strukturálisan továbbra is kiszolgáltatott helyzetben van: az EU energiaigényének közel 60 százalékát még mindig importból fedezi, ami 2025-ben 336,7 milliárd euróba került. Ez sebezhetővé teszi a háztartásokat, az ipart és a közszolgáltatásokat a globális fosszilis tüzelőanyag-piac volatilis változásaival és a geopolitikai sokkokkal szemben. A Schneider Electric arra hívja fel a figyelmet, hogy a hatékonyság és az elektrifikáció viszonylag gyorsan megvalósítható a végfelhasználás területén, gyors megtérülést és azonnali javulást hoz, miközben felgyorsítja az átállást egy erősebb, függetlenebb energiarendszerre.

Ezért a vállalat felszólítja az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy a következő öt politikai intézkedést tegyék prioritássá.

Rövid megtérülési idejű energiahatékonysági megoldások bevezetése

Támogatásra és ösztönzőkre van szükség ahhoz, hogy a vállalkozások bevezethessék azokat a már bizonyított, gyors megtérülést hozó energiahatékonysági megoldásokat, amelyek hónapok alatt csökkentik az energiaigényt.

Épületek: kamatmentes hitelek a hálózati kapcsolattal rendelkező vezérlő- és az épület-energiagazdálkodási rendszerek kiterjesztésére, a fűtés, hűtés, szellőzés és világítás valós idejű optimalizálása érdekében – ez azonnal csökkenti a számlákat, és felkészíti az épületeket az elektromos fűtésre és a keresletoldali reagálásra. Ezzel a lépéssel az EU teljes energiafogyasztása 5–6 százalékkal csökkenthető.

Ipar: célzott támogatás, különösen a kkv-k számára, az energiagazdálkodási rendszerek és az alacsony/zéró költségű intézkedések széleskörű bevezetésére, amelyek idővel akár 30 százalékos megtakarításokat eredményezhetnek, és megteremtik a digitalizált termelés alapjait.

A meglévő uniós energiahatékonysági és épületekkel kapcsolatos jogszabályok gyors és szigorú végrehajtása

Az energiahatékonysági irányelv (EED) és az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv (EPBD)

teljes körű végrehajtása a rövid távú „válságkezelési” előnyök kiaknázása érdekében.

Különösen:

Az EPBD keretében az épületautomatizációs és -vezérlő rendszerek (BACS) gyors bevezetése, amelyek éves szinten 450 TWh végső energiamegtakarítást, 64 Mt CO2-kibocsátás elkerülését és 36 milliárd euróval alacsonyabb energiaszámlákat eredményezhetnek.

Az EED szerinti energiaauditok megerősítése az ajánlások végrehajtásának előírásával – kezdve a kkv-kkal, lízinggel és „energia mint szolgáltatás” konstrukcióval támogatva őket.

Az elektrifikáció felgyorsítása célzott ösztönzőkkel

Bár egyre több megújuló energiából származó villamos energiát termelnek, az energiafelhasználásunk nagy része – azaz a keresleti oldal – még nem állt át a villamos energiára. Amíg az emberek benzinüzemű járműveket vezetnek és gázzal fűtik otthonaikat,

Európa az importált energiától és az ingadozó áraktól függ majd.

A gyorsabb elektrifikáció hatékonyabban integrálja a megújuló energiaforrásokat, csökkentve a fosszilis tüzelőanyagok áringadozásainak való kitettséget. Ezzel előre lehetne lépni az évtizede tartó stagnálásban, melynek eredményeként Európában még most is csak 21 százalék az energiamixben az elektromos áram részesedése (az elektrifikáció szintje), 10 százalékponttal elmaradva Kínától, ahol gyors elektrifikáció zajlik. A Schneider Electric a következő lépéseket szorgalmazza:

A hőszivattyúk (amelyek 3-5-ször hatékonyabbak a gázkazánoknál) széleskörű elterjesztését, 2030-ra évente egymillió berendezés telepítésével. Ehhez olyan támogató intézkedésekre van szükség, amelyek csökkentik a kezdeti akadályokat, beleértve olyan lehetőségeket is, mint a szociális alapú lízing.

A közlekedés gyorsabb elektrifikációját célzott intézkedések révén, beleértve az olyan ösztönzőket, amelyek felgyorsítják a vállalati járműpark elektrifikációját, és segítik a használt elektromos járművek piacának bővülését.

Adóztatás és finanszírozás felhasználása a fosszilis tüzelőanyagokról a tiszta villamos energiára való átállás ösztönzésére

A Schneider Electric sürgeti a döntéshozókat, hogy

tegyék az elektrifikációt gazdaságilag vonzóvá az alábbiak révén:

A villamos energia adóinak csökkentése (beleértve az áfa és a jövedéki adók csökkentését, amennyiben lehetséges) a kiskereskedelmi villamosenergia- és gázárak közötti különbség megszüntetése érdekében.

Az állami finanszírozáshoz való hozzáférés átirányítása és egyszerűsítése a hatékonyság és az elektromos áram használatára való átállás előmozdítása érdekében – ideértve a „Recovery and Resilience Facility", valamint az ETS bevételeket is.

Európai szinten a gázárak ideiglenes támogatásának vagy szubvencionálásának minimálisra csökkentése és időbeli korlátozása, mivel ez késlelteti a tiszta energiaforrásokba történő beruházásokat.

A saját célra történő termelés, a rugalmasság és az intelligens hálózatok kínálta lehetőségek kiaknázása a számlák csökkentése érdekében

Szükség van az akadályok eltávolítására és ösztönzők létrehozására a rugalmasság, a tárolás és a digitalizáció területén a csúcsigények és a rendszerköltségek csökkentése érdekében. A prioritások a következők:

Az épületek és az ipar alkalmazkodóképességének biztosítása tetőre szerelt napelemek, tárolókapacitás és digitális vezérlés révén, valamint a keresletoldali válaszintézkedések támogatása.

A funkcionalitásra, a valós idejű hozzáférésre és az interoperabilitásra összpontosító, gyorsabb és jobb minőségű intelligens mérőórák bevezetése – elsőbbséget biztosítva a nagy kereskedelmi épületeknek, az iparnak és az elektromos járművek töltésének.

A digitális technológiákra jobban támaszkodó hálózat és okosabb hálózattervezés, beleértve a hálózatbővítési technológiák támogatását, az eredményalapú KPI-ket és olyan díjszabási struktúrákat, amelyek jutalmazzák a csúcsigény csökkentését és a hálózatbarát fogyasztást.

A döntéshozóknak szóló felhívásunk, hogy az energiahatékonyságot és az elektrifikációt tegyék prioritássá, ma éppoly aktuális, mint négy évvel ezelőtt. A megoldások nem változtak. Az önelégültség jelenti Európa legnagyobb energetikai kockázatát.

– hangsúlyozta Laurent Bataille, a Schneider Electric „European Operations” területért felelős ügyvezető alelnöke, majd hozzátette:

az energiaköltségek támogatására irányuló tervek csak tüneti kezelést jelentenek, és hosszú távon nem megfelelőek. Európának strukturális változásra van szüksége – olyanra, amely ösztönzi a tiszta technológiai megoldások bevezetését, hogy a vállalkozások és a háztartások véglegesen megváltoztassák az energiafelhasználásukat.

