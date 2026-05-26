Összeültek a hazai járműipar nagyjai és fontos döntéseket hoztak

A közgyűlésen Krisztián Róbert elnök és Kilián Csaba ügyvezető főtitkár ismertette a szervezet elmúlt időszakának legfontosabb eredményeit.
A szervezet tagsága az elmúlt négy évben látványosan nőtt: a 2022-es 61 tagvállalatról 80-ra bővült, különösen a Tier1 és Tier2 beszállítók erősebb bevonásával. A vezetés szerint ez jól mutatja, hogy az autóipar gyors technológiai és gazdasági átalakulása idején egyre nagyobb az igény az együttműködésre és a közös szakmai platformokra.
A MAGE az elmúlt időszakban több jelentős szakmai eseményben is aktív szerepet vállalt, többek között a MAGE–Portfolio Járműipar Konferencián, a Techtogether mérnökhallgatói versenyen és konferencián, valamint az Automotive Hungary kiállításon. A rendezvények középpontjában az autóipar versenyképessége, az elektromobilitás, a mesterséges intelligencia ipari alkalmazása, a digitalizáció és a fenntarthatóság állt.
A közgyűlésen kiemelt téma volt az egyesület érdek-képviseleti munkája is. A MAGE az elmúlt időszakban számos, a járműipart érintő szabályozási kérdésben vett részt szakmai egyeztetéseken, és több esetben közvetlenül is bekapcsolódott a jogalkotási folyamatokba. Az egyesület többek között a NIS2 irányelv, a CO₂-flottaszabályozás, a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatása, a bértranszparencia, az AI-rendelet hazai alkalmazása, valamint az energiahatékonysági és fenntarthatósági szabályozások kapcsán képviselte tagvállalatainak érdekeit. A MAGE rendszeres kapcsolatot tart fenn minisztériumokkal és szakpolitikai döntéshozókkal annak érdekében, hogy a magyar autóipar szempontjai megfelelően jelenjenek meg a döntéshozatalban - áll a közleményben.
A közgyűlésen bemutatkoztak a MAGE legújabb tagvállalatai is, köztük a BYD Auto Hungary Kft., a KUKA Robotics, a Nokia, a VALEO, az EnergyHub, a Besser Hungária Kft., a Miell Quality Kft. és a Skshield Us. Az új tagok csatlakozása tovább erősíti a MAGE szerepét a hazai járműipari ökoszisztémában.
A szervezet emellett tovább bővítette nemzetközi kapcsolatait is, többek között az ACEA CEE AutoHUB kezdeményezéshez való csatlakozással, amely a közép- és kelet-európai autóipar uniós szintű érdekképviseletét támogatja.
A közgyűlésen megválasztották a MAGE új elnökségét is,
amelynek élén továbbra is Krisztián Róbert, a Magyar Suzuki Zrt. képviseletében folytatja munkáját elnökként. Az elnökség tagja lett Mesics Olívia az Opel Szentgotthárd Kft.-től, Bodó Teodóra a Bosch Csoporttól, Dedéné Novotni Anna a Hajdu Zrt.-től, Lőre Péter az Audi Hungaria Zrt.-től, Kovács Tamás a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-től, Lukácsy Gergely a thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft.-től, Charles Wassen a Dana Hungary Kft.-től, valamint Bogár Gergely a DENSO Gyártó Magyarország Kft.-től. A felügyelőbizottság elnöke Gábor Zoltán a Deloitte Zrt. képviseletében, tagjai pedig Koncz Barbara a PwC Magyarországtól és Dr. Nádasdy Zoltán a WTS Legal Ügyvédi Társulástól.
Címlapkép forrása: MAGE
Utazás Európában 2026-ban: "átlépsz a határon, és a matematikai modellek felrobbannak"
A zökkenőmentes utazás Európában sokszor még mindig csak ígéret.
Ez mindenkit érint, aki a nyugdíjhoz közelít: Magyar Péter megszólalt a "Férfi40" bevezetéséről
A konkrét időpontról kérdezték.
A BL döntő miatt hétvégén megbénul a magyar főváros
Forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra kell számítani.
Riasztó fejleményre figyelmeztetnek: Oroszország már „fél Európát” fenyegeti ezzel
Egyre mélyebben is érezhetőek a hatások.
Az EU szegénységi rátája stabil, a magyar adat javult, de nem megbízható
Csökkent a szegénységi kockázatnak kitett népesség aránya Magyarországon.
50 millió forintos bírságot kapott a Mediaworks
A NAIH marasztalta el.
Feldúcolnák az uniós szatellitrendszert, hogy megállítsák Elon Musk terjeszkedését
Saját rendszert húznának fel a Trump-kormány árnyékában.
Itt az MNB közleménye!
Aggódnak a geopolitikai kockázatok miatt.
Az új magyar luxus: Miért csúszik ki a középosztály kezéből a saját otthon álma?
Látszólag minden rendben van. Van egy stabil, jól fizető állásod, időnként belefér egy éttermi vacsora, nyáron eljuttok nyaralni, és hó végén is marad valami a számládon. Ám amikor megnyi
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Ciklusok és megatrendek helyett az adatok mutatják jobban a nyertes iparágakat
A szektorrotáció logikusnak tűnik a jövő győztes iparágának keresésekor, de a múltbeli adatok nem igazolják egyértelműen a működését, a gazdasági ciklusok pontos időzítése pedig még..
Napelemes energiatárolók áfája: egyenes vagy fordított adózás?
A napelemes energiatárolók áfája egyre fontosabb kérdéssé válik a megújuló energia beruházásoknál, különösen akkor, ha a naperőműhöz kapcsolódó energiatároló-rendszer számlázása s
Húsz év alatt sem lett rugalmasabb a régió munkaerőpiaca, Magyarországon is csak kicsit javult a helyzet
A részmunkaidő húsz éve nem tud gyökeret verni a BB tengely országaiban. Észtország az egyetlen ország, ahol érdemi szerkezeti változás történt, Magyarországon a részmunkaidő továbbra...
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Utolértük Svájcot
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Budakeszi garázsból indult, ma már Amerikában is kapható a magyar szörp
A Portfolio Business podcastban Galajda Péterrel, a Mayer alapító-ügyvezetőjével beszélgettünk.
Brutális szembeszélben Magyarország: túlzott volt az optimizmus?
Dilemmában a Fed, és a magyar jegybank is.
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.