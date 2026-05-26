Összeültek a hazai járműipar nagyjai és fontos döntéseket hoztak
A Magyar Gépjárműipari Egyesület (MAGE) 2026. május 19-én tartotta éves rendes közgyűlését, ahol a tagság áttekintette az elmúlt időszak szakmai, érdek-képviseleti és gazdálkodási eredményeit, valamint megválasztotta az egyesület új elnökségét és felügyelő bizottságát. A közgyűlés döntése alapján Krisztián Róbert továbbra is a MAGE elnökeként folytatja munkáját. A felügyelőbizottság elnökének Gábor Zoltánt választották a Deloitte Zrt. képviseletében.
A közgyűlésen Krisztián Róbert elnök és Kilián Csaba ügyvezető főtitkár ismertette a szervezet elmúlt időszakának legfontosabb eredményeit.

A szervezet tagsága az elmúlt négy évben látványosan nőtt: a 2022-es 61 tagvállalatról 80-ra bővült, különösen a Tier1 és Tier2 beszállítók erősebb bevonásával. A vezetés szerint ez jól mutatja, hogy az autóipar gyors technológiai és gazdasági átalakulása idején egyre nagyobb az igény az együttműködésre és a közös szakmai platformokra.

A MAGE az elmúlt időszakban több jelentős szakmai eseményben is aktív szerepet vállalt, többek között a MAGE–Portfolio Járműipar Konferencián, a Techtogether mérnökhallgatói versenyen és konferencián, valamint az Automotive Hungary kiállításon. A rendezvények középpontjában az autóipar versenyképessége, az elektromobilitás, a mesterséges intelligencia ipari alkalmazása, a digitalizáció és a fenntarthatóság állt.

A közgyűlésen kiemelt téma volt az egyesület érdek-képviseleti munkája is. A MAGE az elmúlt időszakban számos, a járműipart érintő szabályozási kérdésben vett részt szakmai egyeztetéseken, és több esetben közvetlenül is bekapcsolódott a jogalkotási folyamatokba. Az egyesület többek között a NIS2 irányelv, a CO₂-flottaszabályozás, a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatása, a bértranszparencia, az AI-rendelet hazai alkalmazása, valamint az energiahatékonysági és fenntarthatósági szabályozások kapcsán képviselte tagvállalatainak érdekeit. A MAGE rendszeres kapcsolatot tart fenn minisztériumokkal és szakpolitikai döntéshozókkal annak érdekében, hogy a magyar autóipar szempontjai megfelelően jelenjenek meg a döntéshozatalban - áll a közleményben.

A közgyűlésen bemutatkoztak a MAGE legújabb tagvállalatai is, köztük a BYD Auto Hungary Kft., a KUKA Robotics, a Nokia, a VALEO, az EnergyHub, a Besser Hungária Kft., a Miell Quality Kft. és a Skshield Us. Az új tagok csatlakozása tovább erősíti a MAGE szerepét a hazai járműipari ökoszisztémában.

A szervezet emellett tovább bővítette nemzetközi kapcsolatait is, többek között az ACEA CEE AutoHUB kezdeményezéshez való csatlakozással, amely a közép- és kelet-európai autóipar uniós szintű érdekképviseletét támogatja.

A közgyűlésen megválasztották a MAGE új elnökségét is,

amelynek élén továbbra is Krisztián Róbert, a Magyar Suzuki Zrt. képviseletében folytatja munkáját elnökként. Az elnökség tagja lett Mesics Olívia az Opel Szentgotthárd Kft.-től, Bodó Teodóra a Bosch Csoporttól, Dedéné Novotni Anna a Hajdu Zrt.-től, Lőre Péter az Audi Hungaria Zrt.-től, Kovács Tamás a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-től, Lukácsy Gergely a thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft.-től, Charles Wassen a Dana Hungary Kft.-től, valamint Bogár Gergely a DENSO Gyártó Magyarország Kft.-től. A felügyelőbizottság elnöke Gábor Zoltán a Deloitte Zrt. képviseletében, tagjai pedig Koncz Barbara a PwC Magyarországtól és Dr. Nádasdy Zoltán a WTS Legal Ügyvédi Társulástól.

Címlapkép forrása: MAGE

