Pluszos zárás a magyar tőzsdén, az OTP és a Richter segített ma

Miközben az európai tőzsdék többségében csökkenést mutattak ma, a BUX pluszban zárt, a blue chipek közül elsősorban az OTP és a Richter húzta fel az indexet.

Ma a BUX-index 0,9 százalékos pluszban

fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, az OTP árfolyama 1,8 százalékot emelkedett, míg a Richter árfolyama 1,6 százalékos pluszban áll az utolsó záróárfolyamához képest. Eközben a Mol árfolyama 0,2 százalékot esett, míg a Magyar Telekom árfolyama 1,1 százalékos mínuszban van az előző napi záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen a Waberer's papírjai álltak, amelyek árfolyama 3,0 százalékkal került lejjebb, az Alteo árfolyama pedig 2,4 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 17,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Magyar Telekom, a Mol, a Richter és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.