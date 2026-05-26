További kereskedelmi hajókat tartóztatott fel az amerikai haderő a Hormuzi-szorosnál az iráni kikötőkre érvényben lévő blokád részeként - közölte a Központi Parancsnokság (CENTCOM) kedden.

Az amerikai hadsereg Közel-Keletért is felelős irányítási törzsének frissített számai szerint már 108 hajót akadályoztak meg abban, hogy elhagyja Irán partjait, vagy elérjen iráni célkikötőt.

A parancsnokság hangsúlyozta, hogy a blokád fenntartásában az amerikai haderő összesen mintegy 200 repülőgépe és légieszköze, valamint hadihajója vesz részt, ugyanakkor cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, miszerint az amerikai haditengerészet ismét védőkíséretet biztosítana a Hormuzi-szorosban közlekedő teherhajók számára.

A Fehér Ház kedden közölte, hogy Donald Trump elnök szerdára Camp Davidbe rendelte adminisztrációjának minden tagját. A kabinetülés szokatlan helyszínét nem indokolták, ugyanakkor az egybeesik az iráni békemegállapodás véglegesítésével. Csaknem egy évvel ezelőtt 2025. június 8-án az elnök ugyancsak a Camp Davidben tartott kormányülés, ahol a fő téma a gázai helyzet és az Iránnal fennálló viszony volt.

Marco Rubio külügyminiszter kedden arról számolt be, hogy

az iráni békemegállapodás szövegének véglegesítése további néhány napot vesz igénybe.

Hangsúlyozta, hogy minden egyes szónak, illetve mondatnak jelentősége van, és akár vita tárgya lehet. "Ha lesz megállapodás, akkor alaposan ki kell dolgoznunk" - fogalmazott újságírók előtt, és megismételte, hogy "vagy egy jó megállapodás lesz, vagy nem lesz megállapodás".

A miniszter egyben rámutatott, hogy az egyezségnek tartalmaznia kell a Hormuzi-szoros megnyitását, minden akadálytól mentesen, áthaladási díj bevezetése nélkül. Hozzátette, hogy az amerikai-iráni egyezség tartalma jórészt körvonalazódott a hétvégén, amikor Trump elnök telefonon egyeztetett a Közel-Kelet számos államának vezetőjével.

