További kereskedelmi hajókat tartóztatott fel az amerikai haderő a Hormuzi-szorosnál

Az amerikai hadsereg Közel-Keletért is felelős irányítási törzsének frissített számai szerint már 108 hajót akadályoztak meg abban, hogy elhagyja Irán partjait, vagy elérjen iráni célkikötőt.
A parancsnokság hangsúlyozta, hogy a blokád fenntartásában az amerikai haderő összesen mintegy 200 repülőgépe és légieszköze, valamint hadihajója vesz részt, ugyanakkor cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, miszerint az amerikai haditengerészet ismét védőkíséretet biztosítana a Hormuzi-szorosban közlekedő teherhajók számára.
A Fehér Ház kedden közölte, hogy Donald Trump elnök szerdára Camp Davidbe rendelte adminisztrációjának minden tagját. A kabinetülés szokatlan helyszínét nem indokolták, ugyanakkor az egybeesik az iráni békemegállapodás véglegesítésével. Csaknem egy évvel ezelőtt 2025. június 8-án az elnök ugyancsak a Camp Davidben tartott kormányülés, ahol a fő téma a gázai helyzet és az Iránnal fennálló viszony volt.
Marco Rubio külügyminiszter kedden arról számolt be, hogy
az iráni békemegállapodás szövegének véglegesítése további néhány napot vesz igénybe.
Hangsúlyozta, hogy minden egyes szónak, illetve mondatnak jelentősége van, és akár vita tárgya lehet. "Ha lesz megállapodás, akkor alaposan ki kell dolgoznunk" - fogalmazott újságírók előtt, és megismételte, hogy "vagy egy jó megállapodás lesz, vagy nem lesz megállapodás".
A miniszter egyben rámutatott, hogy az egyezségnek tartalmaznia kell a Hormuzi-szoros megnyitását, minden akadálytól mentesen, áthaladási díj bevezetése nélkül. Hozzátette, hogy az amerikai-iráni egyezség tartalma jórészt körvonalazódott a hétvégén, amikor Trump elnök telefonon egyeztetett a Közel-Kelet számos államának vezetőjével.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Egy éve nyelte el a víz a parajdi sóbányát - Most keményen odaszóltak a hatóságoknak
Nincsenek felelősök egyelőre.
Időben le kell térni az M7-ről egy hármas baleset miatt
A főváros felé vezető oldalon ütköztek.
Elképesztő rali indult, egy tőzsdei bevezetés egy egész szektort megmozgatott: 20, 30 százalékos ugrások egy nap alatt
Nagyon várják a SpaceX IPO-ját a piacok.
Mutatunk egy részvényt, melynek épp most emelték triplájára a célárát!
1000 százalékos profitrobbanást várnak a szakértők.
Betelt a pohár a hatóságoknál: példátlan szigorral csapnának le a Google-re
Jelentős bírság jöhet.
Horvátország pert nyert a Mol ellen
Teljes egészében elutasította a bíróság a keresetet.
Láthatatlan gyilkos szedi az áldozatait, az évszázad végére tömegeket érinthet
Még a tiszta levegőjű Kanadát is érinti.
Esésbe kapcsolt az aranyár
Fed-kamatemelést várnak a befektetők.
Az új magyar luxus: Miért csúszik ki a középosztály kezéből a saját otthon álma?
Látszólag minden rendben van. Van egy stabil, jól fizető állásod, időnként belefér egy éttermi vacsora, nyáron eljuttok nyaralni, és hó végén is marad valami a számládon. Ám amikor megnyi
Napelemes energiatárolók áfája: egyenes vagy fordított adózás?
A napelemes energiatárolók áfája egyre fontosabb kérdéssé válik a megújuló energia beruházásoknál, különösen akkor, ha a naperőműhöz kapcsolódó energiatároló-rendszer számlázása s
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Ciklusok és megatrendek helyett az adatok mutatják jobban a nyertes iparágakat
A szektorrotáció logikusnak tűnik a jövő győztes iparágának keresésekor, de a múltbeli adatok nem igazolják egyértelműen a működését, a gazdasági ciklusok pontos időzítése pedig még..
Húsz év alatt sem lett rugalmasabb a régió munkaerőpiaca, Magyarországon is csak kicsit javult a helyzet
A részmunkaidő húsz éve nem tud gyökeret verni a BB tengely országaiban. Észtország az egyetlen ország, ahol érdemi szerkezeti változás történt, Magyarországon a részmunkaidő továbbra...
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Utolértük Svájcot
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Magyar Péter átírná egy egész térség jövőjét: mutatjuk a terveket – Összejöhet a hatalmas fordulat?
Mire juthat a négy muskétás?
Órákra leállt Kelenföld és a fél ország: nem a kigyulladt mozdony a legnagyobb baj
És a nyár még csak most jön.
Budakeszi garázsból indult, ma már Amerikában is kapható a magyar szörp
A Portfolio Business podcastban Galajda Péterrel, a Mayer alapító-ügyvezetőjével beszélgettünk.