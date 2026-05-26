  • Megjelenítés
További kereskedelmi hajókat tartóztatott fel az amerikai haderő a Hormuzi-szorosnál
Üzlet

További kereskedelmi hajókat tartóztatott fel az amerikai haderő a Hormuzi-szorosnál

MTI
További kereskedelmi hajókat tartóztatott fel az amerikai haderő a Hormuzi-szorosnál az iráni kikötőkre érvényben lévő blokád részeként - közölte a Központi Parancsnokság (CENTCOM) kedden.

Az amerikai hadsereg Közel-Keletért is felelős irányítási törzsének frissített számai szerint már 108 hajót akadályoztak meg abban, hogy elhagyja Irán partjait, vagy elérjen iráni célkikötőt.

A parancsnokság hangsúlyozta, hogy a blokád fenntartásában az amerikai haderő összesen mintegy 200 repülőgépe és légieszköze, valamint hadihajója vesz részt, ugyanakkor cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, miszerint az amerikai haditengerészet ismét védőkíséretet biztosítana a Hormuzi-szorosban közlekedő teherhajók számára.

A Fehér Ház kedden közölte, hogy Donald Trump elnök szerdára Camp Davidbe rendelte adminisztrációjának minden tagját. A kabinetülés szokatlan helyszínét nem indokolták, ugyanakkor az egybeesik az iráni békemegállapodás véglegesítésével. Csaknem egy évvel ezelőtt 2025. június 8-án az elnök ugyancsak a Camp Davidben tartott kormányülés, ahol a fő téma a gázai helyzet és az Iránnal fennálló viszony volt.

Marco Rubio külügyminiszter kedden arról számolt be, hogy

Még több Üzlet

Megjelent a kormány határozata: soron kívüli átvilágítás indul a rejtőzködő vagyonok után

Félelmetes tempóban terjed a halálos vírus, Trump drasztikus lépést tett

35 fok Nagy-Britanniában? Elképesztő kánikula tombol

az iráni békemegállapodás szövegének véglegesítése további néhány napot vesz igénybe.

Hangsúlyozta, hogy minden egyes szónak, illetve mondatnak jelentősége van, és akár vita tárgya lehet. "Ha lesz megállapodás, akkor alaposan ki kell dolgoznunk" - fogalmazott újságírók előtt, és megismételte, hogy "vagy egy jó megállapodás lesz, vagy nem lesz megállapodás".

A miniszter egyben rámutatott, hogy az egyezségnek tartalmaznia kell a Hormuzi-szoros megnyitását, minden akadálytól mentesen, áthaladási díj bevezetése nélkül. Hozzátette, hogy az amerikai-iráni egyezség tartalma jórészt körvonalazódott a hétvégén, amikor Trump elnök telefonon egyeztetett a Közel-Kelet számos államának vezetőjével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Fegyveres felkelés indult Vlagyimir Putyin ellen
Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Felemás hangulat a tőzsdéken, új csúcsra ment a Dow és az S&P
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility